Nam tài tử Hạ Quân Tường phản hồi sau khi bị tung bằng chứng ngoại tình

Sao quốc tế 22/05/2023 14:24

Mới đây, Hạ Quân Tường bị tố có quan hệ "vụng trộm" với nhiều phụ nữ.

Vào ngày 22/5, trang Sina đưa tin, tay săn ảnh Cát Tư Tề cho biết có bằng chứng ngoại tình của Hạ Quân Tường. Theo Cát Tư Tề, anh chụp được hình ảnh nam diễn viên Đài Loan hôn môi một cô gái nóng bỏng ở hộp đêm và cùng vào khách sạn.

Trước lùm xùm đời tư của Hạ Quân Tường, công ty quản lý cựu thần tượng trả lời truyền thông lấp lửng: "Đó là lịch trình riêng của nghệ sĩ, không nằm trong phạm vi công việc nên chúng tôi không theo dõi hay có quyền can thiệp. Chúng tôi vẫn đang liên hệ với anh ấy để làm rõ vụ việc".

Nam tài tử Hạ Quân Tường phản hồi sau khi bị tung bằng chứng ngoại tình - Ảnh 1

 

Đây không phải lần đầu Hạ Quân Tường vướng nghi vấn phản bội vợ. Năm 2020, anh bị bắt gặp ôm hôn một người phụ nữ giữa nơi công cộng. Tháng 11/2017, Hạ Quân Tường bị cho là ngoại tình với một người mẫu gợi cảm, bỏ mặc vợ con.

Mỗi lần vướng tai tiếng đời tư, nam diễn viên đều giải thích bản thân không phải người trăng hoa. Do uống quá chén, anh không khống chế được hành vi. Các cô gái có cử chỉ thân mật với sao nam đều là bạn bè thân thiết. Nhiều người hâm mộ quay lưng vì cho rằng hình ảnh mỹ nam chung thủy chỉ là hình tượng do Hạ Quân Tường dựng lên với công chúng.

Nam tài tử Hạ Quân Tường phản hồi sau khi bị tung bằng chứng ngoại tình - Ảnh 2

Hạ Quân Tường từng là ngôi sao đình đám của dòng phim thần tượng xứ Đài vào những năm 2000. Sở hữu ngoại hình điển trai, gương mặt thư sinh, Hạ Quân Tường từng là chàng trai trong mộng của nhiều cô gái châu Á. Cùng thời với anh còn có Trịnh Nguyên Sướng, Minh Đạo, Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân “làm mưa làm gió” tại thị trường phim truyền hình châu Á.

Năm 2010, truyền thông Đài Loan bất ngờ tiết lộ danh sách những ngôi sao thần tượng cố tình học dốt để lưu ban nhằm trốn nghĩa vụ quân sự, trong đó có Hạ Quân Tường. Theo đó, nam diễn viên thần tượng không thể thực hiện nghĩa vụ quân sự vì học mãi không tốt nghiệp.

Sau một thời gian “ở ẩn”, năm 2017, Hạ Quân Tường bất ngờ thông báo đã bí mật kết hôn và có một cô con gái. Được biết, bà xã là mối tình đầu của Hạ Quân Tường, hai người là bạn thời trung học và cũng là người bạn gái duy nhất mà anh từng nhắc đến khi trả lời phỏng vấn báo chí. 

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