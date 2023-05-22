Lưu Thi Thi mang vẻ đẹp phương Đông 'vượt thời gian' lên thảm đỏ LHP Cannes 2023

Lưu Thi Thi xuất hiện trên thảm đỏ thu hút sự chú ý của người hâm mộ và truyền thông.
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Lưu Thi Thi gây ấn tượng mạnh không kém với nhan sắc Á Đông dịu dàng và thanh lịch. Chiếc váy đen đã tôn lên trọn vẹn làn da trắng phát sáng, vóc dáng thanh mảnh của nữ diễn viên. Lớp trang điểm nền nhẹ và trong suốt giúp diễn viên khoe làn da căng bóng tự nhiên. Đường kẻ mắt màu đen và đôi môi đỏ mọng như sa tanh mang đến ấn tượng về vẻ đẹp thanh lịch của ngôi sao Hoa ngữ.
Lưu Thi Thi chọn đầm của Armani Privé, đeo nữ trang cao cấp Wulu Fairy. Váy đen với thân trên gắn đá obsidian quý phái và sang trọng giúp cô thể hiện nét quyến rũ của phụ nữ phương Đông. Trên các trang mạng xã hội, bà xã Ngô Kỳ Long nhận về vô số lời khen ngợi từ người hâm mộ.
Ảnh hậu trường Lưu Thi Thi đều ghi điểm với visual xinh đẹp bất chấp. Nhan sắc nữ diễn viên ở tuổi 36 khiến người ta tấm tắc lời khen. Tuy nhiên, style của cô lại chưa xuất sắc bằng visual. Nhiều ý kiến cho rằng outfit mà Lưu Thi Thi chọn còn khá an toàn dẫn đến trông nhạt nhòa so với các mỹ nhân khác tại Cannes.
Tối 21/5, Lưu Thi Thi xuất hiện tại bữa tiệc của Cannes bên tạo hình hoàn toàn khác. Cô khoe vẻ ngọt ngào yêu kiều bên mẫu váy bồng màu vàng của thương hiệu Alexis Mabille. Kiểu tóc xõa xoăn lơi cùng makeupnhẹ nhàng càng tôn lên vẻ dịu dàng của Lưu Thi Thi. Cả 2 bộ váy Lưu Thi Thi diện tai Cannes đều xinh đẹp nhưng không quá nổi bật giữa rừng ngôi sao đến Cannes 2023.