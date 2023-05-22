Lưu Thi Thi mang vẻ đẹp phương Đông 'vượt thời gian' lên thảm đỏ LHP Cannes 2023

Sao quốc tế 22/05/2023 13:46

Lưu Thi Thi xuất hiện trên thảm đỏ thu hút sự chú ý của người hâm mộ và truyền thông.

Lưu Thi Thi gây ấn tượng mạnh không kém với nhan sắc Á Đông dịu dàng và thanh lịch. Chiếc váy đen đã tôn lên trọn vẹn làn da trắng phát sáng, vóc dáng thanh mảnh của nữ diễn viên. Lớp trang điểm nền nhẹ và trong suốt giúp diễn viên khoe làn da căng bóng tự nhiên. Đường kẻ mắt màu đen và đôi môi đỏ mọng như sa tanh mang đến ấn tượng về vẻ đẹp thanh lịch của ngôi sao Hoa ngữ.

Lưu Thi Thi mang vẻ đẹp phương Đông 'vượt thời gian' lên thảm đỏ LHP Cannes 2023 - Ảnh 1
Lưu Thi Thi xuất hiện rạng rỡ tại LHP Cannes ngày thứ 5. 

Lưu Thi Thi chọn đầm của Armani Privé, đeo nữ trang cao cấp Wulu Fairy. Váy đen với thân trên gắn đá obsidian quý phái và sang trọng giúp cô thể hiện nét quyến rũ của phụ nữ phương Đông. Trên các trang mạng xã hội, bà xã Ngô Kỳ Long nhận về vô số lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Lưu Thi Thi mang vẻ đẹp phương Đông 'vượt thời gian' lên thảm đỏ LHP Cannes 2023 - Ảnh 2
Lưu Thi Thi khoe nhan khắc ở tuổi 36 gây ấn tượng, cô đẹp mong manh gây thương nhớ.
Lưu Thi Thi mang vẻ đẹp phương Đông 'vượt thời gian' lên thảm đỏ LHP Cannes 2023 - Ảnh 3
Mỹ nhân Bộ bộ kinh tâm không hề kém cạnh bất kì ngôi sao nào với nhan sắc thuần Á Đông. 

Ảnh hậu trường Lưu Thi Thi đều ghi điểm với visual xinh đẹp bất chấp. Nhan sắc nữ diễn viên ở tuổi 36 khiến người ta tấm tắc lời khen. Tuy nhiên, style của cô lại chưa xuất sắc bằng visual. Nhiều ý kiến cho rằng outfit mà Lưu Thi Thi chọn còn khá an toàn dẫn đến trông nhạt nhòa so với các mỹ nhân khác tại Cannes.

Lưu Thi Thi mang vẻ đẹp phương Đông 'vượt thời gian' lên thảm đỏ LHP Cannes 2023 - Ảnh 4
Cận cảnh nhan sắc Lưu Thi Thi. 
Lưu Thi Thi mang vẻ đẹp phương Đông 'vượt thời gian' lên thảm đỏ LHP Cannes 2023 - Ảnh 5
Nhiều người đánh giá Lưu Thi Thi đẹp nhưng trang phục của cô còn khá an toàn. 

Tối 21/5, Lưu Thi Thi xuất hiện tại bữa tiệc của Cannes bên tạo hình hoàn toàn khác. Cô khoe vẻ ngọt ngào yêu kiều bên mẫu váy bồng màu vàng của thương hiệu Alexis Mabille. Kiểu tóc xõa xoăn lơi cùng makeupnhẹ nhàng càng tôn lên vẻ dịu dàng của Lưu Thi Thi. Cả 2 bộ váy Lưu Thi Thi diện tai Cannes đều xinh đẹp nhưng không quá nổi bật giữa rừng ngôi sao đến Cannes 2023.

Lưu Thi Thi mang vẻ đẹp phương Đông 'vượt thời gian' lên thảm đỏ LHP Cannes 2023 - Ảnh 6
Lưu Thi Thi diện chiếc đầm vàng trễ vai cùng với làn da trắng phát sáng khiến bà xã Ngô Kỳ Long vừa dịu dàn vừa nổi bật. 
Lưu Thi Thi mang vẻ đẹp phương Đông 'vượt thời gian' lên thảm đỏ LHP Cannes 2023 - Ảnh 7
 Lưu Thi Thi và Lưu Hạo Nhiên góp mặt trong bữa tiệc tối 'Women in Motion' với đầm vàng rực rỡ, tóc buông xõa.
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Dương Tử Quỳnh có mặt trên thảm đỏ ngày thứ 6 của LHP Cannes 2023.

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