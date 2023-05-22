Lưu Thi Thi mang vẻ đẹp phương Đông 'vượt thời gian' lên thảm đỏ LHP Cannes 2023

Lưu Thi Thi gây ấn tượng mạnh không kém với nhan sắc Á Đông dịu dàng và thanh lịch. Chiếc váy đen đã tôn lên trọn vẹn làn da trắng phát sáng, vóc dáng thanh mảnh của nữ diễn viên. Lớp trang điểm nền nhẹ và trong suốt giúp diễn viên khoe làn da căng bóng tự nhiên. Đường kẻ mắt màu đen và đôi môi đỏ mọng như sa tanh mang đến ấn tượng về vẻ đẹp thanh lịch của ngôi sao Hoa ngữ.

Lưu Thi Thi xuất hiện rạng rỡ tại LHP Cannes ngày thứ 5.

Lưu Thi Thi chọn đầm của Armani Privé, đeo nữ trang cao cấp Wulu Fairy. Váy đen với thân trên gắn đá obsidian quý phái và sang trọng giúp cô thể hiện nét quyến rũ của phụ nữ phương Đông. Trên các trang mạng xã hội, bà xã Ngô Kỳ Long nhận về vô số lời khen ngợi từ người hâm mộ.