Củng Lợi được chồng Tây hơn 17 tuổi nắm chặt tại xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes 2023 ngày 3

Củng Lợi gây ấn tượng với nhan sắc ở tuổi 58 khiến người hâm mộ trầm trồ.

Củng Lợi xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes ngày 3 cùng chồng Tây hơn cô 17 tuổi. Cả 2 là tâm điểm của sự chú ý khi Củng Lợi đầy thần thái trong bộ trang phục đỏ và nắm chặt tay ông xã trên thảm đỏ. Trên thảm đỏ LHP Cannes 2023 ngày 3, nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc diện bộ jumpsuit đỏ rực phóng khoáng và hiện đại của nhà mốt Elie Saab. Đến nay, Củng Lợi vẫn là một trong những ngôi sao châu Á nổi tiếng nhất thế giới. Gần đây, cô ít đóng phim nhưng luôn có sức hút mạnh mẽ với công chúng yêu điện ảnh.

Nữ diễn viên nắm chặt tay chồng Jean-Michel Jarre. Ông là nhà soạn nhạc người Pháp, hơn Củng Lợi 17 tuổi. Cả hai kết hôn năm 2019. Trên thảm đỏ Cannes hôm khai mạc, Củng Lợi xuất hiện với bộ đầm đen ôm sát, khoe đường cong hấp dẫn. Cô toát lên vẻ sang trọng, quyến rũ. Phong cách của "Mưu nữ lang" đời đầu nhận nhiều lời khen từ phóng viên. Củng Lợi diện chiếc đầm đàn ma mị xuất hiện lẻ bóng trong ngày khai mạc LHP Cannes 2023. Đặc biệt mà LHP Cannes dành cho Củng lợi khi Củng cô xuất hiện, ban tổ chức đã sắp xếp để các nghệ sĩ, ngôi sao quốc tế khác nán lại chờ ở khu vực cổng vào, trong đó có minh tinh người Anh Helen Mirren. Củng Lợi sải bước một mình trên thảm đỏ, được giới nhiếp ảnh tập trung toàn bộ sự chú



Củng Lợi được quan tâm, săn đón trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes dù không có phim tham dự. Trước đó, ngày 15-5, khi minh tinh đến Cannes cùng ông xã - ca sĩ Jean-Michel Jarre, cả hai cũng là tâm điểm truyền thông. Lượng fan lớn chờ đợi để chào đón và xin chữ ký "đại hoa đán" Trung Quốc. Khi được hỏi về trang phục tham dự Cannes, Củng Lợi cho biết cô ưu tiên những bộ váy trang nhã, không quá cầu kỳ, phô trương. Với cô, Liên hoan phim Cannes là một sự kiện nghệ thuật, không phải là một sàn diễn thời trang. Người tham gia nên tôn trọng các nhà làm phim. Không coi Cannes là sàn diễn thời trang nhưng mỗi lần xuất hiện, Củng Lợi đều "chiếm sân khấu".

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