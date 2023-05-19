Phạm Băng Băng lộng lẫy khi diện váy của NTK Chung Thanh Phong tại Liên hoan phim Cannes

Tham dự sự kiện tại Italy lần này, Phạm Băng Băng tự tin khoác lên mình chiếc đầm do chính Chung Thanh Phong thiết kế.

Mới đây, Phạm Băng Băng tham dự tiệc Brut tại Liên hoan phim Cannes vào tối ngày 18/5 (giờ địa phương). Cô nàng trông như nữ thần khi khoác lên mình mẫu đầm Butterfly Dress của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Phạm Băng Băng diện váy của nhà thiết kế Chung Thanh Phong Thiết kế có chi tiết chiết eo, giúp tôn vóc dáng của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, làn da trắng giúp Phạm Băng Băng tự tin diện trang phục của màu sắc nổi bật. Mẫu đầm vàng được phối thêm giày cao gót cùng màu, khuyên tai bản to.

Cô nàng nổi bật như nữ thần tại sự kiện Hình ảnh Phạm Băng Băng diện chiếc đầm có hoạ tiết cánh bướm đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, gu thời trang của nữ diễn viên khi dự LHP Cannes lần thứ 76 nhận được nhiều phản hồi tích cực. Dân mạng Trung Quốc đánh giá cao vẻ ngoài và cách cô chọn trang phục. Mẫu đầm thiết kế của Chung Thanh Phong Sau hai ngày dự LHP Cannes, Phạm Băng Băng xuất hiện với đa dạng phong cách khi diện 5 bộ váy. Các thiết kế đến từ những thương hiệu tên tuổi. Tối 18/5 (giờ địa phương), cô gây chú ý khi mặc ba chiếc đầm khác nhau từ Chung Thanh Phong, Harvey Cenit và Miss Sohee.

Ngày 17/5, Liên hoan phim Cannes (LHP Cannes) lần thứ 76 chính thức khai mạc ở Cannes, Pháp. Nữ diễn viên 42 tuổi diện chiếc váy cúp ngực gợi cảm, phần tà lớn được tô điểm bằng bức họa mãnh hổ gầm trong rừng trúc. Đây là sản phẩm được sáng tạo, may đo riêng bởi một nhà thiết kế Trung Quốc tên Christopher Bu. Mẫu đầm Phạm Băng Băng diện trước đó Phạm Băng Băng kết hợp chiếc váy lộng lẫy với hoa tai xanh lục bảo to bản. Kiểu tóc búi rẽ ngôi giữa càng giúp nữ diễn viên thêm sang trọng, quý phái. Sau 5 năm, phong độ nhan sắc của Phạm Băng Băng vẫn khiến mọi người phải choáng ngợp. Nhiều tờ báo, tạp chí thời trang bình chọn Phạm Băng Băng là ngôi sao mặc đẹp, nổi bật bậc nhất khai mạc Liên hoan phim Cannes 2023. Nhiều tờ báo, tạp chí thời trang bình chọn Phạm Băng Băng là ngôi sao mặc đẹp, nổi bật bậc nhất khai mạc Liên hoan phim Cannes lần này Phạm Băng Băng không còn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật sau khi bị buộc tội trốn thuế năm 2018. Cô bị hạn chế xuất hiện trên truyền thông do quy định cấm ngôi sao vướng bê bối tham gia hoạt động giải trí từ cơ quan quản lý nghệ thuật. Nữ diễn viên sang Hàn Quốc, Nhật Bản để tìm kiếm cơ hội diễn xuất.

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