Phạm Băng Băng diện váy xuyên thấu, đầu đính hạt lấp lánh trong khuôn khổ LHP Cannes 2023

Sao quốc tế 19/05/2023 11:09

Phạm Băng Băng luôn biết cách gây chú ý trong những lần xuất hiện.

Trước đó, Phạm Băng Băng gây chấn động truyền thông cho lần trở lại Cannes 2023. Hình ảnh ngọc nữ họ Phạm của Trung Quốc còn xuất hiện trên trang chủ của LHP Cannes 2023. Theo thống kê, Phạm Băng Băng thuộc top sao châu Á hàng đầu, có nhiều ảnh chụp nhất trên thảm đỏ trong lễ khai mạc LHP Cannes 2023, với 108 bức.

Phạm Băng Băng diện váy xuyên thấu, đầu đính hạt lấp lánh trong khuôn khổ LHP Cannes 2023 - Ảnh 1
Phạm Băng Băng tựa như nữ thần xuất hiện trong khuôn khổ sự kiện tại LHP Cannes 2023. 
Phạm Băng Băng diện váy xuyên thấu, đầu đính hạt lấp lánh trong khuôn khổ LHP Cannes 2023 - Ảnh 2
Cô có tạo hình ấn tượng được ví như nữ thần biển cả. Tạo hình của Phạm Gia cũng đang gây sốt trên trang mạng xã hội Twitter.
Phạm Băng Băng diện váy xuyên thấu, đầu đính hạt lấp lánh trong khuôn khổ LHP Cannes 2023 - Ảnh 3
Mỹ nhân học Phạm còn chơi trội khi diện trang phục xuyên thấu ấn tượng. 

Chiếc váy được đặt may riêng từ thương hiệu Miss Sohee, với phần thân trên 'xuyên thấu', vòng một được che lấp khéo léo bởi những bông hoa thêu ánh bạc táo bạo. Váy và áo choàng trắng tinh khôi, thanh lịch, phần tà dài quét đất.

Phạm Băng Băng diện váy xuyên thấu, đầu đính hạt lấp lánh trong khuôn khổ LHP Cannes 2023 - Ảnh 4
Tham dự bữa tiệc 'Women's Stories' trong khuôn khổ Cannes tổ chức trên du thuyền, Phạm Băng Băng chọn trang phục đẹp gợi cảm.

Mỹ nhân Trung Quốc được Thierry Frémaux, giám đốc nghệ thuật của LHP Cannes, đón tiếp trước khi lên thảm đỏ. Cô được Ban Tổ chức hỗ trợ người căn chỉnh váy áo và có góc quay cận cảnh trong 1 phút. Tờ Sina tiết lộ, Phạm Băng Băng và Củng Lợi là hai nghệ sĩ gốc Hoa được Ban Tổ chức Cannes đưa đón bằng xe riêng từ lúc đặt chân xuống sân bay Pháp đến khi bước lên thảm đỏ sự kiện.

Phạm Băng Băng diện váy xuyên thấu, đầu đính hạt lấp lánh trong khuôn khổ LHP Cannes 2023 - Ảnh 5
Bữa tiệc thời trang của Phạm Băng Băng chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng.

 Tuy nhiên, nữ diễn viên vướng vào scandal trốn thuế năm 2018 và bị buộc tội trốn thuế, phải đền bù hơn 100 triệu USD để thoát cảnh tù tội. Sự nghiệp của Băng Băng gián đoạn từ đó tới nay. Băng Băng có hơn 63 triệu người theo dõi trên Weibo.

Theo Sina, như mọi lần, Phạm Băng Băng đầu tư lớn cho vẻ ngoài khi đến tham dự LHP Cannes. Trang sức ngọc phỉ thúy mà cô đeo lên thảm đỏ có giá trị lên đến hàng triệu USD. Thông qua trang phục ở một sự kiện phim ảnh tầm cỡ, Phạm Băng Băng chứng minh cô vẫn xứng đáng với danh xưng "nữ hoàng thảm đỏ".

Phạm Băng Băng diện váy xuyên thấu, đầu đính hạt lấp lánh trong khuôn khổ LHP Cannes 2023 - Ảnh 6
Chiếc mấn cách điệu được kết bởi những hạt đá lấp lánh, giúp Băng Băng khoe sắc.
Phạm Băng Băng tái xuất LHP Cannes, ghi điểm tuyệt đối với fan

Phạm Băng Băng tái xuất LHP Cannes, ghi điểm tuyệt đối với fan

Tham dự yến tiệc sau khi bùng nổ truyền thông ngày 16/5, Phạm Băng Băng ghi điểm khi có hành động tinh tế với fan.

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