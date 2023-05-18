Phạm Băng Băng tái xuất LHP Cannes, ghi điểm tuyệt đối với fan

Tham dự yến tiệc sau khi bùng nổ truyền thông ngày 16/5, Phạm Băng Băng ghi điểm khi có hành động tinh tế với fan.
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Trong những ngày vừa qua, việc Phạm Băng Băng bất ngờ xuất hiện tại liên hoan phim Cannes chính là chủ đề khiến nhiều khán giả không ngừng xôn xao bàn tán.Phạm Băng Băng xuất hiện trong chiếc váy bó màu đen được trang trí bằng những bông hoa màu vàng khổ lớn. Thiết kế này nằm trong bộ sưu tập thu đông 2022 của thương hiệu Yanina.
Nữ diễn viên đã tiếp tục "chặt chém" dàn "bóng hồng" quốc tế. Nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ của cô nàng ngay lập tức trở thành chủ đề được khán giả bàn tán vô cùng sôi nổi.
Phạm Băng Băng đã gặp rất nhiều người đứng chờ để được gặp gỡ. Đáp lại tình cảm của khán giả, nữ diễn viên đã nán lại một lúc để trò chuyện, hỏi thăm người hâm mộ. Không những cho chữ ký, cô nàng còn vui vẻ chụp ảnh cùng những khán giả đã dành thời gian, công sức dành cho cô trong một địp đầy đặc biệt.
5 năm ở ẩn không hề làm phai nhòa đi sắc vóc của họ Phạm, trái lại nó giúp cô trở nên sắc sảo hơn. Phạm Băng Băng khiến người ta chú ý với 2 bộ trang phục đặc biệt trong ngày đầu đến Cannes 2023.
Vẻ đẹp ngọt ngào, sắc sảo của Phạm Băng Băng khiến nhiều người không thể rời mắt. Để sở hữu nhan sắc hiện tại, nữ diễn viên đã bỏ ra không ít tâm tư và công sức để chăm sóc da mặt, chăm chỉ tập luyện hàng ngày