Phạm Băng Băng tái xuất LHP Cannes, ghi điểm tuyệt đối với fan

Trong những ngày vừa qua, việc Phạm Băng Băng bất ngờ xuất hiện tại liên hoan phim Cannes chính là chủ đề khiến nhiều khán giả không ngừng xôn xao bàn tán.Phạm Băng Băng xuất hiện trong chiếc váy bó màu đen được trang trí bằng những bông hoa màu vàng khổ lớn. Thiết kế này nằm trong bộ sưu tập thu đông 2022 của thương hiệu Yanina.

Nữ diễn viên đã tiếp tục "chặt chém" dàn "bóng hồng" quốc tế. Nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ của cô nàng ngay lập tức trở thành chủ đề được khán giả bàn tán vô cùng sôi nổi.

Kiểu tóc của Phạm Băng Băng vẫn được giữ nguyên như khi cô diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' trong lễ khai mạc LHP.

Phạm Băng Băng được các fan chờ đợi rất lâu bên ngoài để xin chữ ký.

Phạm Băng Băng đã gặp rất nhiều người đứng chờ để được gặp gỡ. Đáp lại tình cảm của khán giả, nữ diễn viên đã nán lại một lúc để trò chuyện, hỏi thăm người hâm mộ. Không những cho chữ ký, cô nàng còn vui vẻ chụp ảnh cùng những khán giả đã dành thời gian, công sức dành cho cô trong một địp đầy đặc biệt.