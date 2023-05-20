Phạm Băng Băng diện thiết kế thứ 2 của Chung Thanh Phong, Thang Duy gợi cảm gây ấn tượng tại Cannes 2023

Các sao lớn như Phạm Băng Băng, Thang Duy,... hiện đang làm mưa làm gió tại thảm đỏ LHP Cannes 2023.

Tham dự dạ tiệc trong khuôn khổ LHP Cannes lần thứ 76, Phạm Băng Băng lựa chọn váy áo 3D tinh xảo của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Theo Fanbingbing Studio, ngôi sao họ Phạm được mời tham dự tiệc tối của Charles Finch, hoạt động trong khuôn khổ Cannes 76. Dự sự kiện, cô mặc chiếc váy đầu thu của nhà thiết kế Việt Chung Thanh Phong. Đây là lần thiết kế thứ 2 của anh cả làng mốt Việt Nam - Chung Thanh Phong được Phạm Băng Băng mang tới Cannes năm nay. Nhiều người khen Phạm Băng Băng 'ngày thay vài bộ vẫn đẹp và khí chất. 'Dám chơi' và có khả năng kiểm soát phong cách đa dạng, đó là lý do giới thời trang luôn ưu ái cô' - một bình luận trên Weibo nhận nhiều yêu thích của khán giả.

Phạm Băng Băng liên tục được mời dự sự kiện của các thương hiệu tổ chức tại Cannes Theo Sina, Phạm Băng Băng tái xuất Cannes sau 5 năm vắng bóng một cách ấn tượng. Cô luôn gây bất ngờ cho truyền thông vào mỗi lần xuất hiện với phong cách thời trang đa dạng. Được biết nữ diễn viên đã thay đến 7 bộ váy, đều của các thương hiệu tên tuổi, khi dự Cannes năm nay. Mới đây, trong ngày diễn ra buổi công chiếu phim 'The Zone of Interest' , Thang Duy mặc đầm trắng phong cách cổ điển, trang điểm nhẹ, thần thái được đánh giá 'thanh thoát, điềm tĩnh' xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes. Năm nay, Thang Duy đến liên hoan phim (LHP) danh giá theo diện khách mời của nhãn hàng

Tại Cannes năm nay, Thang Duy dùng trang sức của Chopard - thương hiệu vừa thông báo cô trở thành đại sứ mới. Thang Duy là minh tinh châu Á nổi bật trên thảm đỏ Cannes ngày thứ 3. Nữ diễn viên chọn vây quây cúp ngực, màu xà cừ lấp lánh với chân váy bồng xòe. Cô vẫn trung thành với phong cách trang điểm nude nhẹ nhàng, tôn nét đẹp tự nhiên. Thần thái Thang Duy trên thảm đỏ nhận nhiều lời khen của khán giả. Trong bữa tiệc tối, Thang Duy biến hóa phong cách từ nữ tính sang quyến rũ, gợi cảm với đầm nhung và cách trang điểm theo tông màu đỏ rượu. Thang Duy nằm trong nhóm 8 đại hoa đán của nền điện ảnh Trung Quốc Đại lục. Công nàng cũng có màng biến hóa phong cách khiến người hâm mộ ngỡ nàng. Thang Duy dự W Cannes Movie Night. Bộ thứ hai cô mặc có màu đỏ rượu - được đánh giá đẹp mắt, vừa vặn và hoàn hảo với khí chất diễn viên. Trương Vũ Kỳ thanh lịch, gợi cảm với trang phục trắng. Tại Cannes lần này, nữ diễn viên ưu tiên chọn thiết kế xẻ ngực sâu hoặc ôm sát cơ thể để khoe lợi thế hình thể. Chiếc đầm giúp cô phô diễn vẻ đẹp hình thể. Trương Vũ Kỳ cũng được đánh giá là có phong cách thời trang ấn tượng tại LHP Cannes lần này. Cô mặc váy ánh chì lấp lánh khi dự tiệc của W China.

Chung Sở Hy sánh đôi cùng Cung Tuấn trong thảm đỏ LHP Cannes ngày 3 Vào ngày 19/5, thảm đỏ ngày 3 của LHP Cannes 2023 đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu nhờ màn đổ bộ của cả dàn sao đình đám

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