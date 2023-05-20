Phạm Băng Băng diện thiết kế thứ 2 của Chung Thanh Phong, Thang Duy gợi cảm gây ấn tượng tại Cannes 2023

Các sao lớn như Phạm Băng Băng, Thang Duy,... hiện đang làm mưa làm gió tại thảm đỏ LHP Cannes 2023.
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- Phạm Băng Băng lộng lẫy khi diện váy của NTK Chung Thanh Phong tại Liên hoan phim Cannes
Tham dự dạ tiệc trong khuôn khổ LHP Cannes lần thứ 76, Phạm Băng Băng lựa chọn váy áo 3D tinh xảo của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Theo Fanbingbing Studio, ngôi sao họ Phạm được mời tham dự tiệc tối của Charles Finch, hoạt động trong khuôn khổ Cannes 76. Dự sự kiện, cô mặc chiếc váy đầu thu của nhà thiết kế Việt Chung Thanh Phong.
Nhiều người khen Phạm Băng Băng 'ngày thay vài bộ vẫn đẹp và khí chất. 'Dám chơi' và có khả năng kiểm soát phong cách đa dạng, đó là lý do giới thời trang luôn ưu ái cô' - một bình luận trên Weibo nhận nhiều yêu thích của khán giả.
Theo Sina, Phạm Băng Băng tái xuất Cannes sau 5 năm vắng bóng một cách ấn tượng. Cô luôn gây bất ngờ cho truyền thông vào mỗi lần xuất hiện với phong cách thời trang đa dạng.
Mới đây, trong ngày diễn ra buổi công chiếu phim 'The Zone of Interest' , Thang Duy mặc đầm trắng phong cách cổ điển, trang điểm nhẹ, thần thái được đánh giá 'thanh thoát, điềm tĩnh' xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes. Năm nay, Thang Duy đến liên hoan phim (LHP) danh giá theo diện khách mời của nhãn hàng
Thang Duy là minh tinh châu Á nổi bật trên thảm đỏ Cannes ngày thứ 3. Nữ diễn viên chọn vây quây cúp ngực, màu xà cừ lấp lánh với chân váy bồng xòe. Cô vẫn trung thành với phong cách trang điểm nude nhẹ nhàng, tôn nét đẹp tự nhiên.
Trong bữa tiệc tối, Thang Duy biến hóa phong cách từ nữ tính sang quyến rũ, gợi cảm với đầm nhung và cách trang điểm theo tông màu đỏ rượu. Thang Duy nằm trong nhóm 8 đại hoa đán của nền điện ảnh Trung Quốc Đại lục.
Trương Vũ Kỳ thanh lịch, gợi cảm với trang phục trắng. Tại Cannes lần này, nữ diễn viên ưu tiên chọn thiết kế xẻ ngực sâu hoặc ôm sát cơ thể để khoe lợi thế hình thể.