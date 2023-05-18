Nữ hoàng giải trí Thái Lan 'vác' đầm quá khổ tới LHP Cannes 2023

Người mẫu, diễn viên, MC Araya A. Hargate, còn được gọi là "thiên thần nội y" Thái Lan, diện chiếc đầm màu sáng với nhiều tầng, nhiều lớp khiến cô như được bao bọc giữa những đám mây. Cô là một trong những đại diện Thái Lan nổi bật trong các mùa LHP Cannes.

"Chị đại" Chompoo Araya - nữ hoàng làng giải trí Thái Lan.

Qua những hình ảnh do ống kính "hung thần" Getty Image chụp, nhan sắc cùng thần thái của Rosé vẫn rất hoàn hảo. Minh tinh Thái Lan Chompoo Araya tiếp tục trở thành tiêu điểm trên thảm đỏ Cannes ngày 2, nhờ nhan sắc kiều diễm cùng tạo hình vô cùng nổi bật.