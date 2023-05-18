Nữ hoàng giải trí Thái Lan 'vác' đầm quá khổ tới LHP Cannes 2023

Sao quốc tế 18/05/2023 15:57

Trang phục trong ngày khai mạc lẫn ngày thứ 2 Araya A. Hargate mang tới LHP Cannes 2023 đều là những chiếc đầm quá khổ.

Người mẫu, diễn viên, MC Araya A. Hargate, còn được gọi là "thiên thần nội y" Thái Lan, diện chiếc đầm màu sáng với nhiều tầng, nhiều lớp khiến cô như được bao bọc giữa những đám mây. Cô là một trong những đại diện Thái Lan nổi bật trong các mùa LHP Cannes.

Nữ hoàng giải trí Thái Lan 'vác' đầm quá khổ tới LHP Cannes 2023 - Ảnh 1
"Chị đại" Chompoo Araya - nữ hoàng làng giải trí Thái Lan.

 Qua những hình ảnh do ống kính "hung thần" Getty Image chụp, nhan sắc cùng thần thái của Rosé vẫn rất hoàn hảo. Minh tinh Thái Lan Chompoo Araya tiếp tục trở thành tiêu điểm trên thảm đỏ Cannes ngày 2, nhờ nhan sắc kiều diễm cùng tạo hình vô cùng nổi bật.

Nữ hoàng giải trí Thái Lan 'vác' đầm quá khổ tới LHP Cannes 2023 - Ảnh 2
Araya A. Hargate với chiếc đầm quá khổ trên thảm đỏ LHP Cannes 2023 ngày 2.

 Đầm được làm từ tuyn (tulle), loại vải có kết cấu mỏng nhẹ với kiểu dệt thưa. Nhờ vậy, chiếc đầm dù trông có vẻ nặng nề song không khiến Araya A. Hargate quá vất vả khi "vác đầm" dọc thảm đỏ.

Nữ hoàng giải trí Thái Lan 'vác' đầm quá khổ tới LHP Cannes 2023 - Ảnh 3
Cô trông như được bao bọc bởi lớp mây.

 

Nữ hoàng giải trí Thái Lan 'vác' đầm quá khổ tới LHP Cannes 2023 - Ảnh 4
Nhan sắc của Chompoo từng khiến trang Sina gọi cô là "Phạm Băng Băng Thái Lan".

 "Bà hoàng thảm đỏ" của xứ chùa vàng Chompoo cũng lên đồ không kém phần lồng lộn tại LHP Cannes lần này. Araya A. Hargate trong sự kiện trước đó một ngày tại Cannes 2023 cũng diện phong cách đầm kích cỡ quá khổ

Nữ hoàng giải trí Thái Lan 'vác' đầm quá khổ tới LHP Cannes 2023 - Ảnh 5
2 chiếc váy được cô mang đến LHP Cannes có màu sắc khá tương đồng và đều có kích thước "quá khổ".
Nữ hoàng giải trí Thái Lan 'vác' đầm quá khổ tới LHP Cannes 2023 - Ảnh 6
Dưới "ống kính hung thần", siêu sao đình đám Thái Lan vẫn giữ vững phong độ nhan sắc và thần thái xuất chúng xuất hiện tại LHP Cannes ngày 1.

Cô tên thật là Araya Hargate, sinh năm 1981, mang hai dòng máu Anh - Thái Lan. Araya là sao nữ kiếm tiền giỏi nhất Thái Lan, gia đình giàu có nhờ kinh doanh bất động sản cùng nhiều mảng khác. Cô từng đóng Mật mã sát thủ, Vườn dâu tây tình yêu, Thủ đoạn tình trường... Minh tinh đoạt danh hiệu "Nữ diễn viên gợi cảm nhất Thái Lan" từ năm 2007 đến 2014. Ngoài diễn xuất, cô còn là người mẫu đắt giá với biệt danh "thiên thần nội y" của Thái Lan.

Nữ hoàng giải trí Thái Lan 'vác' đầm quá khổ tới LHP Cannes 2023 - Ảnh 7
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