Phạm Băng Băng được khen ngợi như một 'viên đá quý đen' trong đêm tiệc tại Cannes 2023

Phạm Băng Băng ma mị và huyền bí trong chiếc đầm đen của nhà thiết kế Mikael D.
- Phạm Băng Băng diện váy xuyên thấu, đầu đính hạt lấp lánh trong khuôn khổ LHP Cannes 2023
- Phạm Băng Băng lộng lẫy khi diện váy của NTK Chung Thanh Phong tại Liên hoan phim Cannes
Mới đây, trên thảm đỏ sự kiện tiệc cocktail của các nhà làm phim Trung-Pháp do Madame Figaro tổ chức, Phạm Băng Băng mặc đầm đen, thân trên điểm xuyên thấu. Phục trang gợi cảm kết hợp trang điểm, trang sức đắt giá giúp ngôi sao họ Phạm ghi điểm.
Đến với LHP Cannes 2023, Phạm Băng Băng tập trung diện các thiết kế đến từ châu Á và quảng bá văn hóa phương Đông một cách mạnh mẽ. Đơn cử như chiếc váy mãnh hổ được cô diện trong ngày đầu xuấ hiện tại lễ khai mạc LHP Cannes 2023 hay cô 2 lần diện thiết kế đến từ anh cả làng mốt Việt Nam - Chung Thanh Phong.
Liên hoan phim có sự xuất hiện của “rừng sao” lộng lẫy. Thiết kế nổi trội và độc đáo khiến Phạm Băng Băng thu hút nhiều ánh nhìn. Lần nào xuất hiện tại thảm đỏ Cannes, Phạm Băng Băng cũng cho khán giả thấy tài năng tỏa sáng của cô với những bộ cánh lộng lẫy.
Trở lại sau 5 năm, Phạm Băng Băng vẫn khẳng định được danh hiệu "nữ hoàng thảm đỏ". Cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu và đầu tư kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Phạm Băng Băng đã một mình cân cả châu Á khi chưa có một ngôi sao đại diện châu Á nào gây được hiệu ứng và bùng nổ như Phạm Băng Băng đã là trong suốt những mùa LHP Cannes.
Tham dự LHP Cannes 2023, Phạm Băng Băng trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế. Nữ diễn viên có sự đầu tư hoành tráng về mặt hình ảnh. Cảm hứng văn hóa đậm chất Á Đông luôn được người đẹp thể hiện rõ nét trên từng trang phục cô lựa chọn.