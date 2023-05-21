Phạm Băng Băng được khen ngợi như một 'viên đá quý đen' trong đêm tiệc tại Cannes 2023

Mới đây, trên thảm đỏ sự kiện tiệc cocktail của các nhà làm phim Trung-Pháp do Madame Figaro tổ chức, Phạm Băng Băng mặc đầm đen, thân trên điểm xuyên thấu. Phục trang gợi cảm kết hợp trang điểm, trang sức đắt giá giúp ngôi sao họ Phạm ghi điểm.

Phạm Băng Băng đẹp ma mị trong chiếc đầm đen.

Đến với LHP Cannes 2023, Phạm Băng Băng tập trung diện các thiết kế đến từ châu Á và quảng bá văn hóa phương Đông một cách mạnh mẽ. Đơn cử như chiếc váy mãnh hổ được cô diện trong ngày đầu xuấ hiện tại lễ khai mạc LHP Cannes 2023 hay cô 2 lần diện thiết kế đến từ anh cả làng mốt Việt Nam - Chung Thanh Phong.