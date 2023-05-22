Tiết lộ bí quyết giữ lửa hôn nhân của cặp đôi vàng trong làng giải trí Hoa ngữ: Bên nhau 28 năm nhưng vẫn hạnh phúc sau nhiều lần cãi vã

Huỳnh Lỗi sinh năm 1971, diễn viên Trung Quốc nổi tiếng của các bộ phim Giấc mộng tình yêu, Khúc nhạc tháng tư, Quả quýt đỏ,... Hiện anh là giảng viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2004, anh kết hôn với Tôn Lợi, đến nay, cả hai có ba người con là Đa Đa, Muội Muội và Đệ Đệ.

Nhắc đến cặp đôi vàng trong làng giải trí Hoa ngữ, chắc hẳn không thể không gọi tên vợ chồng Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi. Đây là cặp đôi nhận được nhiều sự ngưỡng mộ nhất bởi hành trình 28 năm bên nhau. Dù đã ở độ tuổi U50 nhưng họ vẫn tạo ra tình yêu "cổ tích" truyền cảm hứng tới nhiều người. Trước mặt mọi người, Huỳnh Lỗi không giấu giếm sự quan tâm của mình dành cho Tôn Lợi và cô cũng thường xuyên tếu táo khen ngợi chồng: 'Người đàn ông này thật đẹp trai'.

Tôn Lợi lúc đó 18 tuổi, là tiểu thư trong một gia đình quân nhân ở thành phố Đại Liên. Cô được bố đưa lên nhập học. Thương con gái xa nhà, bố Tôn Lợi chăm lo, giúp con xách đồ, lấy phiếu ghi tên…, Huỳnh Lỗi thấy vậy liên lên tiếng: 'Em đã lớn như vậy rồi mà còn phải để bố giúp nhiều đến vậy à?'. Và rồi, anh giành lấy vali lớn nhỏ từ nhạc phụ tương lai, tận tình đưa Tôn Lợi về ký túc xá.

Huỳnh Lỗi lần đầu gặp Tôn Lợi vào năm 1995, khi anh đang làm tiến sĩ tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, kiêm trợ giảng. Trong buổi nhập học, Huỳnh Lỗi phụ trách việc đón tiếp sinh viên mới, và đã lập tức trúng tiếng sét ái tình với cô sinh viên năm nhất đến từ thành phố Đại Liên.

Với cả 2, cảm xúc đã đến một cách rất tự nhiên và họ đều nhận ra rằng, đối phương chính là một nửa còn thiếu của mình. Khi đã "cưa đổ" được người đẹp, ngày ngày Huỳnh Lỗi chở Tôn Lợi đi chơi trên chiếc xe đạp cũ có chiếc yên sắt. Vào những ngày đông giá rét, anh lấy cả chiếc áo bông của mình buộc lên yên xe để bạn gái ngồi được thoải mái hơn.

Chuyện tình của cặp đôi đẹp như cổ tích

Trong lúc hò hẹn, bạn bè, khán giả hay báo giới cũng chỉ biết vậy thôi. Cách đây 20 năm, mọi thứ đều giản dị, chuyện nghệ sĩ yêu nhau cũng không có gì to tát, nhất là khi cả Tôn Lợi và Huỳnh Lỗi đều là những diễn viên nhưng không màng sự nổi tiếng. Trong cuộc sống riêng tư, cả hai chỉ như những cặp đôi bình thường khác.

Huỳnh Lỗi từng chia sẻ, cả 2 đến với nhau như duyên nợ. Họ không mong cầu gì nhiều, chỉ cần được ở bên nhau. Năm 2004, Tôn Lợi làm cô dâu nhưng không có váy trắng bồng bềnh, Huỳnh Lỗi cũng không bận vest thanh lịch, tất cả chỉ vẻn vẹn vài bàn tiệc nhưng thứ anh ghi nhớ nhất chính là lời hứa chăm sóc cô cả đời.

Gia đình nhỏ của Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi

Năm 2005, Tôn Lợi mang thai con đầu lòng. Đó cũng là năm dịch cúm gà và dịch SARS bùng phát tại nhiều nơi. Huỳnh Lỗi ngưng mọi công việc, ở nhà chăm sóc vợ. Một ngày 3 bữa, anh đều tự tay nấu cho vợ ăn. Nam ngôi sao kể lại: 'Nấu canh bổ dưỡng, bữa đó cô ấy cũng chỉ uống một bát thôi, còn lại tôi xử lý hết. Bữa sau lại nấu loại canh mới hoặc một nồi mới, chứ không để bà bầu ăn đồ không tươi được'.

Anh luôn nỗ lực từng ngày để thực hiện lời hứa năm ấy. Và cho đến khi cuộc sống khấm khá hơn, Huỳnh Lỗi muốn bù đắp cho vợ những chuyến đi vì "cưới nhau chúng tôi không có tuần trăng mật".

Dù nổi tiếng và được mọi người quan tâm, cặp đôi này vẫn hết sức kín đáo trong cuộc sống riêng tư

Dù nổi tiếng và được mọi người quan tâm, cặp đôi này vẫn hết sức kín đáo trong cuộc sống riêng tư. Phải đến năm 2015, gia đình 4 người mới chính thức cùng nhau lộ diện trong clip 'Chúng tôi đã yêu nhau 20 năm', được ghi hình ở Tây Ban Nha. Đây là món quà của Huỳnh Lỗi tặng vợ: 'Và coi như là trăng mật đầu tiên của hai chúng tôi, vì khi cưới nhau chúng tôi không có tuần trăng mật'.

Yêu nhau 9 năm, kết hôn được 19 năm, Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi đúng như những gì “ngôn tình” vẫn nói: 'Chúng ta có mối tình già cùng nhau'. Vừa là tri kỷ, vừa là người tình, cả hai có một sự đồng điệu khó có thể nói đơn giản bằng lời. “Có những buổi tối, tôi ngồi làm việc. Vợ tôi dỗ con ngủ. Lúc đó tầm 10 giờ tối, bỗng thấy khát nước, tách trà đã nguội. Ngẩng đầu lên, đã thấy cô ấy bước vào mang theo một lý trà nóng hổi cho tôi'...

Chuyện tình của Tôn Lợi - Huỳnh Lỗi không trải qua nhiều sóng gió, không hào nhoáng như nhiều câu chuyện tình cảm trong giới showbiz

Chuyện tình của Tôn Lợi - Huỳnh Lỗi không trải qua nhiều sóng gió, không hào nhoáng như nhiều câu chuyện tình cảm trong giới showbiz. Chuyện tình này là chuyện của 2 trái tim yêu giữa nhân gian, cùng nhau viết nên một câu chuyện cổ tích hạnh phúc mãi mãi về sau. Dù bây giờ, nàng công chúa đã ở tuổi 40, nhưng ngày càng quyến rũ, mặn mà bởi hạnh phúc viên mãn. Chàng hoàng tử 46 tuổi tóc lơ thơ sợi bạc và bụng thì đã phệ, nhưng vẫn là “soái ca” của gia đình. Họ vẫn viết tiếp câu chuyện tình yêu ngọt ngào, giản dị của mình.