Hoắc Kiến Hoa bất ngờ xuất hiện trên phố, nhan sắc nam thần U50 ra sao?

Gần đây Hoắc Kiến Hoa có mặt ở Bắc Kinh để chuẩn bị cho quá trình quay lại làm việc.

Mới đây, cư dân mạng tình cờ bắt gặp Hoắc Kiến Hoa có mặt tại đường phố Bắc Kinh. Thông tin cho biết, ông xã Lâm Tâm Như đã bắt đầu quay trở lại công việc. Một nguồn tin tiết lộ, tới đây, Hoắc Kiến Hoa sẽ gia nhập đoàn phim, đóng cặp cùng Lưu Diệc Phi. Thông tin này được người hâm mộ rất mong chờ. Hoắc Kiến Hoa được cho là sắp tái xuất màn ảnh Xuất hiện trên phố, Hoắc Kiến Hoa gây sốt với diện mạo điển trai, lãng tử ở tuổi 43. Qua hình ảnh do "team qua đường" chụp diện mạo hiện giờ của Hoắc Kiến Hoa đã trở lại với dáng vẻ điển trai thời "Hoa Thiên Cốt". Điều này khác hẳn với ngoại hình phát tướng thời gian trước.

Hoắc Kiến Hoa gây sốt với diện mạo điển trai, lãng tử ở tuổi 43 Được biết, kể từ sau khi kết hôn với Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa hoàn toàn không nhận thêm dự án phim. Vợ chồng Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như có cuộc sống hôn nhân kín tiếng. Họ chỉ khoe ảnh tình cảm thắm thiết bên nhau trong các dịp đặc biệt. Trong những bức hình chụp chung, Hoắc Kiến Hoa thường chủ động tựa sát hay vòng tay ôm eo, khoác vai bà xã để thể hiện tình cảm. Vợ chồng Hoắc Kiến Hoa có cuộc sống hôn nhân kín tiếng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn năm 2016 và có một con gái Tiểu Cá Heo. Sau khi cưới, hôn nhân họ gặp sóng gió vì vướng phải nhiều tin đồn tiêu cực như Lâm Tâm Như ép Hoắc Kiến Hoa cưới vì đã mang thai, cố ý cản trở sự nghiệp để chồng lép vế hơn mình hay mối quan hệ vợ chồng của họ chỉ trên danh nghĩa, thực chất đã âm thầm ly hôn và phân chia tài sản.

Đối với mặt với tin đồn, đôi vợ chồng vẫn thể hiện sự gắn bó, hạnh phúc Đối mặt với những đồn đoán không hay, cặp sao dùng sự gắn bó trong mối quan hệ để đập tan nghi vấn rạn nứt hôn nhân. Hoắc Kiến Hoa thường xuyên cùng bà xã tham dự các sự kiện hậu trường của bạn bè trong giới. Khi có thời gian rảnh, họ "trốn con" hẹn hò riêng tư. Hiện tại, Lâm Tâm Như phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, trở thành nhà sản xuất hàng đầu tại Đài Loan. Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa gần như nghỉ hưu sớm. Nam diễn viên lui về làm hậu phương, chăm sóc con gái. Tác phẩm cuối cùng nam diễn viên tham gia là Hậu cung Như Ý truyện Tác phẩm cuối mà Hoắc Kiến Hoa tham gia đóng chính là Hậu cung Như Ý truyện từ năm 2018. Đầu năm 2022, anh xuất hiện với vai trò khách mời trong phim Hoa đăng sơ thượng do vợ đóng chính và chịu trách nhiệm sản xuất.

Thay thế Hoắc Kiến Hoa thành đôi với Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt mùa 2, Tiêu Chiến bị dân tình phản đối dữ dội? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hoa Thiên Cốt mùa 2 chuẩn bị có kế hoạch khai máy. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới do Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến đóng chính.

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