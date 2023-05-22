An Dĩ Hiên lần đầu 'tái xuất' công chúng sau khi chồng lãnh án tù 14 năm

Sao quốc tế 22/05/2023 08:41

Sau khi chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện lãnh án 14 năm tù, An Dĩ Hiên luôn tránh mặt truyền thông kể từ năm 2021.

Theo Sina đưa tin vào ngày 21/5, An Dĩ Hiên lần đầu xuất hiện công khai sau khi chồng gặp biến cố vào năm 2021. Nữ diễn viên Tây du ký làm khách mời trong một chương trình của người bạn. An Dĩ Hiên mặc trang phục trẻ trung, phối váy ren cùng boots cổ cao.

An Dĩ Hiên lần đầu 'tái xuất' công chúng sau khi chồng lãnh án tù 14 năm - Ảnh 1
Hình ảnh gần đây của An Dĩ Hiên 
An Dĩ Hiên lần đầu 'tái xuất' công chúng sau khi chồng lãnh án tù 14 năm - Ảnh 2
Thần sắc của nữ diễn viên được khán giả đánh giá là thiếu tự nhiên 

Tuy nhiên, thần sắc của người đẹp bị cho là thiếu tự nhiên. Cô thường cười ngượng ngùng khi tương tác cùng MC. Theo Sina, An Dĩ Hiên hiện sống tại Đài Loan và bắt đầu quay lại giới giải trí để kiếm tiền nuôi con.

Được biết, hồi tháng 4, chồng của An Dĩ Hiên là tỷ phú Trần Vinh Luyện bị tuyên 14 năm tù giam cho 38 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập tổ chức tội phạm. An Dĩ Hiên không xuất hiện trong các phiên tòa xét xử chồng. Cô cũng tránh mặt truyền thông kể từ cuối năm 2021, thời điểm Trần Vinh Luyện bị bắt.

An Dĩ Hiên lần đầu 'tái xuất' công chúng sau khi chồng lãnh án tù 14 năm - Ảnh 3
An Dĩ Hiên tránh mặt truyền thông từ lúc chồng bị bắt 

Người đẹp Ỷ Thiên Đồ Long ký được cho là đã cắt đứt liên hệ với Trần Vinh Luyện và gia đình chồng. Một số nguồn tin cho biết An Dĩ Hiên tuyên bố không quan tâm và liên can đến chuyện của Trần Vinh Luyện. Trước đó, cũng có thông tin tiết lộ Trần Vinh Luyện đã tẩu tán tài sản phi pháp về Đài Bắc và người thụ hưởng nghi vấn là An Dĩ Hiên.

An Dĩ Hiên lần đầu 'tái xuất' công chúng sau khi chồng lãnh án tù 14 năm - Ảnh 4
An Dĩ Hiên là người tình trong mộng của nhiều chàng trai 

Nữ diễn viên sinh năm 1980 nổi tiếng với nhiều bộ phim như Ỷ thiên đồ long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ... An Dĩ Hiên từng đóng Bạch Cốt Tinh trong phim Tân Tây du ký của đạo diễn Trương Kỷ Trung và đây cũng là vai diễn "để đời" của cô. Khi còn hoạt động nghệ thuật, An Dĩ Hiên được săn đón, là người tình trong mộng của hàng triệu chàng trai.

An Dĩ Hiên lần đầu 'tái xuất' công chúng sau khi chồng lãnh án tù 14 năm - Ảnh 5
Trước khi chồng bị bắt, cô nàng thường đăng ảnh gia đình lên mạng xã hội 

Sau khi kết hôn, An Dĩ Hiên chủ động từ bỏ hoạt động trong làng giải trí và tập trung sinh nở, chăm sóc gia đình. Trước khi chồng bị bắt giam, An Dĩ Hiên thường đăng tải hình ảnh hạnh phúc, giàu có của gia đình trên trang cá nhân.

Anh và An Dĩ Hiên kết hôn từ năm 2017 và đã có hai con chung, gồm một trai và một gái. Từ khi chồng bị tạm giam vào cuối năm 2021, An Dĩ Hiên biến mất trên mạng xã hội, không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào. Cô cũng nhanh chóng gỡ bỏ những hình ảnh liên quan tới chồng trên trang cá nhân và lui về "ở ẩn" hơn 2 năm qua. 

An Dĩ Hiên lần đầu 'tái xuất' công chúng sau khi chồng lãnh án tù 14 năm - Ảnh 6
Cú sốc chồng tỷ phú vướng tù tội là bi kịch lớn trong cuộc đời An Dĩ Hiên

Cú sốc chồng tỷ phú vướng tù tội là bi kịch lớn trong cuộc đời An Dĩ Hiên. Ngoài danh tiếng bị hủy hoại, tương lai của An Dĩ Hiên cũng khó đoán. Truyền thông xứ Đài nhận định, nữ diễn viên khó có cơ hội trở lại giới giải trí. Công chúng nghi ngờ An Dĩ Hiên có liên quan tới các hoạt động kinh doanh của chồng. Do vậy, việc nữ diễn viên quay lại làng giải trí không được nhiều người chào đón. 

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Khi tham gia sự kiện gần đây, nữ diễn viên Hạ Vu Kiều đã tiết lộ thông tin về bạn thân An Dĩ Hiên.

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