Chồng tỷ phú vướng vào lao lý, An Dĩ Hiên có hành động khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây sau khi chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện bị tuyên án vì vướng phải lao lý, An Dĩ Hiên đã chính thức nói lời đường ai nấy đi với ông xã.

Theo những thông tin từ báo Trung Quốc đã đăng tải về tình cảnh của An Dĩ Hiên sau khi chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện vướng lao lý. Nữ diễn viên đã đưa 2 con về nhà mẹ đẻ sống trong một khoảng thời gian.

Người đẹp Ỷ Thiên Đồ Long ký cũng cắt đứt liên hệ với Trần Vinh Luyện và gia đình chồng. Thậm chí, một số bài đăng của nam blogger nổi tiếng xứ Trung còn cho biết thêm người đẹp họ An đã tuyên bố không can dự đến việc của chồng nữa và sẽ chỉ tập trung cho sự nghiệp và nuôi dưỡng con cái.

An Dĩ Hiên - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có vài thông tin chưa được làm rõ khi có nguồn tin cho rằng trước lúc bị bắt chồng của cô đã tẩu tán một khoản tiền lớn ra các nước khác và người được thụ hưởng chính là An Dĩ Hiên. Dẫu vậy thất cả chỉ mới nằm ở mức tin đồn và chưa có điều gì xác thực chính xác cả.

Kể từ khi chồng bị bắt vào cuối năm 2021 đến nay, An Dĩ Hiên gần như biến mất. Cô xóa ảnh gia đình, ngừng cập nhật tài khoản cá nhân và không xuất hiện trước truyền thông. Trong các phiên xét xử Trần Vinh Luyện, nữ diễn viên cũng vắng mặt.

Trước đó vào này 21/4, Trần Vinh Luyện bị phán 14 năm tù giam cho 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập tổ chức tội phạm. Theo Sohu, Trần Vinh Luyện đã mất quyền sở hữu tập đoàn Đức Tấn do anh sáng lập.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, là người đẹp có tiếng ở Đài Loan, xuất thân trong gia đình giàu có và trí thức. Cô nổi tiếng nhờ các phim như Ỷ Thiên Đồ Long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ.

An Dĩ Hiên gặp biến lớn, chồng tỷ phú nhận án phạt tù nặng 14 năm tù Với hành vi gian lận kinh doanh để trục lợi riêng, gây thất thoát 73 triệu USD tiền thuế ở Macau, Trần Vinh Luyện đã phải nhận mức án cực nặng lên đến 14 năm tù.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-ty-phu-vuong-vao-lao-ly-an-di-hien-co-hanh-ong-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-575681.html