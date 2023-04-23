Rapper phá hoại hôn nhân của Giả Nãi Lượng khốn đốn vì bị cấm sóng

Do vướng vào ồn ào ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, rapper PGone đã bị cấm hoạt động nghệ thuật trong suốt nhiều năm qua.

Trang QQ đưa tin, mới đây PGone đã phát hành ca khúc mới trên Douyin, tuy nhiên sản phẩm này đã nhanh chóng bị gỡ bỏ chỉ sau một ngày ra mắt. Nam rapper sau đó không từ bỏ mà còn hứa hẹn sẽ đem đến khán giả nhiều ca khúc khác. Tuy nhiên, vì thái độ thách thức này mà tài khoản MXH của anh đã bị khóa vô thời hạn.

Được biết, PGone bị cấm hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc do có tên trong danh sách nghệ sĩ nhân phẩm kém. Nam rapper là người phá hoại hôn nhân của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ vào năm 2017. Do hành vi lệch lạc này, anh bị tẩy chay toàn bị, mỗi khi rục rịch trở lại đều bị giới chức ra tay chặn đường.

Scandal với Lý Tiểu Lộ đã khiến cho PGone bị hủy hàng loạt show diễn, xóa tên ra khỏi hàng loạt chương trình lớn - Ảnh: Internet

Scandal với Lý Tiểu Lộ đã khiến cho PGone bị hủy hàng loạt show diễn, xóa tên ra khỏi hàng loạt chương trình lớn. Phần lớn các sản phẩm âm nhạc mà anh từng phát hành trên QQ Music, NetEase Music, XiaMi Music... ở thị trường tỷ dân đều bị gỡ bỏ. Công ty âm nhạc do nam rapper thành lập cũng đã phải giải thể và để lại cho anh 1,5 triệu USD tiền nợ.

PGone thậm chí đã phải về quê sống một thời gian vì bị bạn bè quay lưng, dư luận gây sức ép. Sau đó, khi đi diễn lại, anh còn bị đuổi xuống ngay khi mới xuất hiện.

Sinh năm 1994, PGone tên thật là Vương Hạo và là một rapper trẻ tài năng khi năm 18 tuổi đã nổi danh toàn Trung Quốc nhờ tham gia các cuộc thi Iron Mic, The Rap of China. Thời đỉnh cao sự nghiệp, anh sở hữu lượng fan đông đảo, các nghệ sĩ nổ tiếng như Phạm Băng Băng, Mã Tô cũng từng là fan của PGone.

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