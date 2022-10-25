Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ vẫn luôn làm điều đặc biệt này vì con gái dù đã 'đường ai nấy đi'

Sao quốc tế 25/10/2022 08:10

Sau khi Lý Tiểu Lộ ngoại tình với rapper PGone, Lý Tiểu Lộ đã chính thức ly hôn với Giả Nãi Lượng và giành quyền nuôi con gái Điềm Hinh.

Lý Tiểu LộGiả Nãi Lượng kết hôn năm 2012. Cuối năm 2019, cặp nghệ sĩ thông báo ly hôn sau khi Lý Tiểu Lộ ngoại tình với rapper PGone. Nữ diễn viên giành quyền nuôi con gái Điềm Hinh.

Mới đây, trong ngày sinh nhật 10 tuổi của con gái Điềm Hinh, nam diễn viên Giã Nãi Lượng đã đăng những bức ảnh đời thường cực đáng yêu của con gái cưng lên trang cá nhân của mình. Anh viết: "Chúc mừng sinh nhật con gái lớn của ba, yêu con".

Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ vẫn luôn làm điều đặc biệt này vì con gái dù đã 'đường ai nấy đi' - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Lý Tiểu Lộ cũng chia sẻ ảnh chụp chung theo hình ảnh công chúa để chúc mừng sinh nhật của Điềm Hinh. Cô nhắn nhủ: "Bất giác con gái của mẹ đã được 10 tuổi rồi, từ lúc bé xíu cho tới lúc mẹ con mình có thể nói chuyện quan tâm nhau. Cảm ơn con đã luôn đồng hành cùng mẹ trong hành trình cuộc đời tuyệt vời này. Hi vọng những tia nắng ấm áp sẽ soi đường cho con. Từ tận đáy lòng, mẹ sẽ cùng con đi suốt chặng đường chông gai và tận hưởng những thăng trầm trong cuộc đời này".

Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ vẫn luôn làm điều đặc biệt này vì con gái dù đã 'đường ai nấy đi' - Ảnh 2

Có thể thấy qua loạt ảnh mừng sinh nhật, cô bé Điềm Hinh thừa hưởng những nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Ngay lập tức, những hình ảnh của con gái của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã lọt top 1 tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo.

Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ vẫn luôn làm điều đặc biệt này vì con gái dù đã 'đường ai nấy đi' - Ảnh 3
Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ vẫn luôn làm điều đặc biệt này vì con gái dù đã 'đường ai nấy đi' - Ảnh 4

Hậu chia tay, cả hai thường xuyên vướng tin tái hợp, nhưng Giả Nãi Lượng bác bỏ. Không chỉ tổn thương về mặt tinh thần, hôn nhân đổ vỡ còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi, sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng.

Vì bê bối đời tư, Lý Tiểu Lộ bị đài truyền hình và nhà sản xuất tẩy chay. Cô từng có ý định chuyển sang làm ca sĩ và phát hành sản phẩm âm nhạc vào cuối năm 2021, nhưng không được công chúng đón nhận.

Về phía Giả Nãi Lượng, cuộc hôn nhân với Lý Tiểu Lộ khiến anh hứng chịu nhiều điều tiếng. Sau biến cố tình cảm, tài tử sinh năm 1984 tập trung phát triển sự nghiệp. Nhưng những dự án mới của anh không gây được tiếng vang. Hiện tại, nam diễn viên là gương mặt quen thuộc trên sóng livestream bán hàng ở Trung Quốc. Nhiều năm qua, anh có bước lùi lớn về danh tiếng.

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