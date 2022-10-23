Cao Vỹ Quang 'đốn gục' cư dân mạng với tạo hình lãng tử, đóng vai phản diện nguy hiểm mà cứ ngỡ hoàng tử trong tiểu thuyết

Mới đây, dự án Đông Tà Tây Độc phiên bản 2022 đã lặng lẽ tiến hành những cảnh quay đầu tiên. Dù vậy, những hình ảnh hậu trường vẫn được lan truyền trên mạng. Trong đó, tạo hình của Cao Vỹ Quang trong vai "Tây Độc" Âu Dương Phong được dân tình cực kỳ chú ý.

Trong nguyên tác, Âu Dương Phong được miêu tả là một người thô kệch, đầu đội khăn như người Hồi, râu quai nón, da đen bóng, mắt to tròn. Thế nhưng, khi xuất hiện trong phim mới , Cao Vỹ Quang được diện một bộ trang phục trắng, cưỡi ngựa trắng cùng kiểu tóc cực lãng tử, lộ vẻ phóng khoáng, điển trai như hoàng tử, công tử quý tộc. Song, ở anh vẫn toát ra khí chất hoang dã, nguy hiểm, nhờ đó, nhận được đánh giá cao của khán giả.

Lần lộ diện này nam diễn viên Cao Vỹ Quang khiến ai nấy phấn khích bởi tạo hình cổ trang cực kỳ lãng tử, được đánh giá là phù hợp với xuất thân của nhân vật đến từ Tây Vực.

Theo Sohu, nhân vật nhân vật Âu Dương Phong vốn là kẻ phản diện, nhưng đẩy lên làm nam chính trong Đông Tà Tây Độc. Do đó, Âu Dương Phong sẽ có nhiều khía cạnh mới được khai thác và là cơ hội để Cao Vỹ Quang có bước tiến trong sự nghiệp.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều khán giả cho rằng Cao Vỹ Quang có ngoại hình cao lớn, nét điển trai lai tây, phù hợp với xuất thân từ Tây Vực của nhân vật Âu Dương Phong.

- "Tạo hình Cao Vỹ Quang soái thật đó, nói là hoàng tử cũng tin chứ Tây Độc gì".

- "Cao Vỹ Quang rất phù hợp với nhân vật Âu Dương Phong, thực mong chờ bộ phim".

- "Cao Vỹ Quang là Âu Dương Phong điển trai nhất màn ảnh".

Cao Vỹ Quang - nam diễn viên, người mẫu sinh năm 1983 bắt đầu được mọi người chú ý với vai diễn trong phim Cổ kiếm kỳ đàm. Đến năm 2017, với vai diễn Đông Hoa Đế Quân hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim truyền hình cổ trang Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa và Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư đã đưa tên tuổi anh đến gần với khán giả hơn nữa. Cũng vì đẹp đôi khi đóng cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba, hai nghệ sĩ từng vướng tin đồn hẹn hò trong nhiều năm.