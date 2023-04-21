An Dĩ Hiên gặp biến lớn, chồng tỷ phú nhận án phạt tù nặng 14 năm tù

Sao quốc tế 21/04/2023 17:23

Với hành vi gian lận kinh doanh để trục lợi riêng, gây thất thoát 73 triệu USD tiền thuế ở Macau, Trần Vinh Luyện đã phải nhận mức án cực nặng lên đến 14 năm tù.

Mới đây nhất theo nhiều thông tin từ các bài báo uy tín của Trung Quốc đã đưa tin Tòa án Macau tuyên phạt bị cáo Trần Vinh Luyện 14 năm tù giam cho 83 tội danh, bao gồm rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm.

Hiện, chưa rõ Trần Vinh Luyện có nộp đơn kháng cáo hay không. Tuy nhiên, về phía bà xã An Dĩ Hiên - nữ diễn viên nổi tiếng hiện vẫn đang im lặng trước thông tin này và không đưa ra bất cứ gì để trấn an người hâm mộ. 

An Dĩ Hiên gặp biến lớn, chồng tỷ phú nhận án phạt tù nặng 14 năm tù - Ảnh 1
Trần Vinh Luyện và An Dĩ Hiên - Ảnh: Internet

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, từ tháng 4/2012 đến tháng 2/2020, Trần Vinh Luyện và những người điều hành đã sử dụng câu lạc bộ VIP để thu hút các con bạc bất hợp pháp, tham gia đánh bạc với số tiền hoa hồng cực khủng. 

Tháng 12/2021, Trần Vinh Luyện và đồng bọn lần lượt bị cảnh sát Macau bắt giam. Số tiền tang vật liên quan vụ án của tỷ phú này lên đến 34,9 tỷ HKD (4,4 tỷ USD). Trong đó, Trần Vinh Luyện bỏ túi riêng hơn 191 triệu USD, dẫn tới thất thoát 73 triệu USD tiền thuế từ Macau.

An Dĩ Hiên gặp biến lớn, chồng tỷ phú nhận án phạt tù nặng 14 năm tù - Ảnh 2An Dĩ Hiên gặp biến lớn, chồng tỷ phú nhận án phạt tù nặng 14 năm tù - Ảnh 3

Trước đó trong phiên tòa xét xử sơ thẩm tỷ phú Trần Vinh Luyện và đồng bọn lần 1 vào đầu tháng 12/2022, tòa án yêu cầu chồng An Dĩ Hiên và 8 bị cáo khác bồi thường số tiền là 710 triệu HKD (hơn 91 triệu USD). Đứng trước tòa, Trần Vinh Luyện nhiều lần kêu oan, xin được tuyên trắng án.

An Dĩ Hiên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn vào tháng 6/2017 tại Hawaii. Chồng cô sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD. Ngôi sao 42 tuổi từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trước khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Từ khi chồng vướng vòng lao lý, An Dĩ Hiên chưa từng xuất hiện.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, là người đẹp có tiếng ở Đài Loan, xuất thân trong gia đình giàu có. Cô nổi tiếng nhờ các phim như Ỷ thiên đồ long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ.

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