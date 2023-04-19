Thành Nghị bất ngờ từ chối lời mời tác với Ngu Thư Hân, netizen thắc mắc tại sao là như vậy?

Trước đó đã có không ít những thông tin Thành Nghị và Ngu Thư Hân sẽ hợp tác cùng với nhau.
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Những ngày vừa qua, tin đồn Ngu Thư Hân hợp tác với Thành Nghị trong phim mới đang nhận được quan tâm lớn của công chúng. Tuy nhiên, tính cho đến thời điểm hiện tại netizen vẫn chưa thể biết chính xác dự án mà cả 2 hợp tác có tên là gì và khi nào sẽ được công bố khi cứ mỗi một ngày trôi qua có không ít các tin đồn xoay quanh về vấn đề này.
Cụ thể, sau khi xuất hiện đồn đoán Thành Nghị nên duyên cùng Ngu Thư Hân trong Hắc Liên Hoa Công Lược, thế vào vị trí nam chính Trần Phi Vũ đã để lại trước đó. Dẫu vậy thông tin này cũng nhanh chóng bị nghi ngờ khi có một blogger nổi tiếng đã lên tiếng xác nhận cả Thành Nghị và Ngu Thu Hân đã đồng ý hợp tác trong dự án 1Cm Ánh Dương, chuyển thể từ bộ ngôn tình nổi tiếng cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo.
Theo tiết lộ, 1Cm Ánh Dương do Hoa Sách sản xuất với thời lượng phát sóng dự kiến là 32 tập phim. Nội dung chủ yếu xoay quanh câu chuyện tình yêu nhiều đau thương nhưng cũng lắm ngọt ngào của cô gái trẻ Kỷ Ức và Quý Thành Dương.
Mặc dù netizen cảm thấy khá hài lòng với việc Thành Nghị và Ngu Thư Hân kết đôi, nhưng nhiều cư dân mạng lại cho rằng khả năng tin đồn này thành thật sẽ rất thấp. Bởi sự nghiệp của cả 2 đang thăng tiến đáng kể nên rất khó để 2 ngôi sao hạng A chịu ai nhường ai cho vị trí dẫn đầu phiên vị.
Đó là còn chưa kể nam diễn viên Thành Nghị thời gian này đang bận rộn ghi hình cho bộ Anh Hùng Chí, một trong những dự án trọng điểm do Tencent đầu tư sản xuất với mức kinh phí khủng, lên tới 300 triệu NDT. Về phía Ngu Thư Hân, bộ Vân Chi Vũ của cô cũng chỉ vừa đóng máy cách đây không lâu.
Hiện tại thông tin cả 2 hợp tác với nhau trong dự án nào vẫn đang là dấu hỏi vô cùng lớn được nhiều fan hâm mộ thắc mắc.