Thành Nghị bất ngờ từ chối lời mời tác với Ngu Thư Hân, netizen thắc mắc tại sao là như vậy?

Những ngày vừa qua, tin đồn Ngu Thư Hân hợp tác với Thành Nghị trong phim mới đang nhận được quan tâm lớn của công chúng. Tuy nhiên, tính cho đến thời điểm hiện tại netizen vẫn chưa thể biết chính xác dự án mà cả 2 hợp tác có tên là gì và khi nào sẽ được công bố khi cứ mỗi một ngày trôi qua có không ít các tin đồn xoay quanh về vấn đề này.

Thành Nghị và Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Cụ thể, sau khi xuất hiện đồn đoán Thành Nghị nên duyên cùng Ngu Thư Hân trong Hắc Liên Hoa Công Lược, thế vào vị trí nam chính Trần Phi Vũ đã để lại trước đó. Dẫu vậy thông tin này cũng nhanh chóng bị nghi ngờ khi có một blogger nổi tiếng đã lên tiếng xác nhận cả Thành Nghị và Ngu Thu Hân đã đồng ý hợp tác trong dự án 1Cm Ánh Dương, chuyển thể từ bộ ngôn tình nổi tiếng cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo.