Hiếm hoi tiết lộ cược sống của An Dĩ Hiên sau khi chồng tỷ phú bị tù 14 năm

Trước đó, truyền thông Đài Loan chia sẻ An Dĩ Hiên đã đưa hai con về nhà mẹ để tránh sự chú ý của khán giả. Khi Trần Vinh Luyện bị xét xử, nữ diễn viên không có mặt. Trần Vinh Luyện cũng không nhắc tới vợ và các con. Theo QQ, khi kết hôn cùng tỷ phú Trần Vinh Luyện vào năm 2017, An Dĩ Hiên được chồng cung phụng như bà hoàng. Nữ diễn viên thường xuyên tổ chức các bữa tiệc xa xỉ để khoe sự giàu có và hạnh phúc của mình.

Do đó, khi ông xã bị kết án 14 năm tù giam, sự kiêu hãnh của An Dĩ Hiên sụp đổ. Người thân từng tiết lộ, thời gian đầu gặp biến cố An Dĩ Hiên "lấy nước mắt rửa mặt, tâm trạng suy sụp". Nhưng sau đó, cô phải vực dậy tinh thần để chăm sóc hai con nhỏ chưa đầy 5 tuổi.

An Dĩ Hiên sở hữu tài sản riêng 100 triệu NDT (14,5 triệu USD) nên không cần nguồn tài chính từ chồng vẫn có cuộc sống thoải mái.

Ngày 21/4, Trần Vinh Luyện bị kết án 14 năm tù giam cho 34 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập tổ chức tội phạm. Theo Sohu, Trần Vinh Luyện đã mất quyền sở hữu tập đoàn Đức Tấn do anh sáng lập.

Nữ diễn viên sinh năm 1980 nổi tiếng với nhiều bộ phim như Ỷ thiên đồ long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ... An Dĩ Hiên từng đóng Bạch Cốt Tinh trong phim Tân Tây du ký của đạo diễn Trương Kỷ Trung và đây cũng là vai diễn "để đời" của cô. Khi còn hoạt động nghệ thuật, An Dĩ Hiên được săn đón, là người tình trong mộng của hàng triệu chàng trai.

Sau khi kết hôn, An Dĩ Hiên chủ động từ bỏ hoạt động trong làng giải trí và tập trung sinh nở, chăm sóc gia đình. Trước khi chồng bị bắt giam, An Dĩ Hiên thường đăng tải hình ảnh hạnh phúc, giàu có của gia đình trên trang cá nhân. Cú sốc chồng tỷ phú vướng tù tội là bi kịch lớn trong cuộc đời An Dĩ Hiên. Ngoài danh tiếng bị hủy hoại, tương lai của An Dĩ Hiên cũng khó đoán. Truyền thông xứ Đài nhận định, nữ diễn viên khó có cơ hội trở lại giới giải trí. Công chúng nghi ngờ An Dĩ Hiên có liên quan tới các hoạt động kinh doanh của chồng. Do vậy, việc nữ diễn viên quay lại làng giải trí không được nhiều người chào đón.