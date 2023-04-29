Điểm danh gương mặt triển vọng 'Tứ đại mỹ nhân' nhóm tiểu hoa đán 95 của Trung Quốc

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, ngày 26/4, QQ đưa tin khán giả Trung Quốc đã bình chọn ra top 4 gương mặt đẹp nhất của thế hệ tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 gồm Tống Tổ Nhi , Điền Hi Vi, Vương Sở Nhiên , Châu Dã . Họ được đánh giá cao về sắc vóc và gương mặt mộc đẹp không tì vết. Bên cạnh đó, vẻ đẹp của các nữ diễn viên có nét riêng biệt, dễ nhận ra.

Trong giai đoạn vừa bước chân vào nghề, Vương Sở Nhiên được khán giả chú ý qua bộ phim cổ trang "Tướng quân tại thượng" với vai diễn Liễu Tích Âm. Cùng nhan sắc nhẹ nhàng, mềm mỏng hao hao giống đàn chị Lưu Diệc Phi mà nhiều khán giả ưu ái gọi cô là 'tiểu Lưu Diệc Phi' hay 'thần tiên muội muội' của 'thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi'.

Vương Sở Nhiên có năng khiếu với mảng nghệ thuật từ khá sớm. Từ nhỏ cô đã yêu thích nghệ thuật, học khiêu vũ, đệm đàn piano, ukulele và nhiều loại nhạc cụ khác. Cô tham gia diễn kịch nói từ thời cấp ba, từng đoạt giải cá nhân xuất sắc tại Liên hoan kịch dành cho học sinh trung học Thượng Hải. Tiếp đến tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Với nhan sắc nhẹ nhàng, mềm mỏng hao hao giống đàn chị Lưu Diệc Phi mà nhiều khán giả ưu ái gọi Vương Sở Nhiên là 'tiểu Lưu Diệc Phi' hay 'thần tiên muội muội' - Ảnh minh họa: Internet

Có lợi thế về nhan sắc lẫn ngoại hình cao 172cm là thế nhưng Vương Sở Nhiên vẫn chưa có được sự vượt trội trong nghiệp diễn của mình. Mãi đến gần đây, cô mới có bước tiến lớn sau cơn sốt bộ phim "Nghe nói em thích tôi".

Được biết, cô được truyền thông Trung Quốc đánh giá là nữ diễn viên đẹp nhất trong lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995.

2. Tống Tổ Nhi (23/05/1998): Tiểu Trương Bá Chi

Tống Tổ Nhi nổi tiếng từ nhỏ, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả đất nước tỉ dân với vai diễn Na Tra trong "Bảo Liên Đăng tiền truyện (2009)". Cô được truyền thông và công chúng hết lời khen ngợi khi sở hữu gương mặt nhỏ thanh thoát với chân mày sắc nét, đôi mắt to tròn, nét đẹp diễm lệ, thanh tao giống đàn chị Trương Bá Chi.

Tống Tổ Nhi với vẻ đẹp vừa hiện đại vừa cổ điển được khán giả yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh nhan sắc nổi bật nhất trong lứa 95, diễn xuất của Tống Tổ Nhi cũng được đánh giá cao. Năm 2021, nữ diễn viên gây ấn tượng với vai diễn cô gái si tình Kiều Tứ Mỹ trong "Những đứa con nhà họ kiều.

Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà diễn xuất của Tống Tổ Nhi cũng được khán giả đánh giá là tốt nhất trong lứa tiểu hoa sinh sau 95 ở thời điểm hiện tại.

3. Điền Hi Hi (14/10/1997): 'Búp bê cổ trang' thế hệ mới

Điền Hi Vi sở hữu chiều cao 168m. Cô hiện được chú ý với vai Lý Vy trong phim "Khanh khanh nhật thường" (tên cũ: Tân Xuyên nhật thường). Ngoài ghi điểm nhờ diễn xuất duyên dáng, Điền Hiên Vi còn gây thương nhớ bởi đôi mắt to, vòng eo nhỏ nhắn và vòng ngực tròn đầy quyến rũ.

Điền Hi Vi có nét đẹp đáng yêu, thoải mái thể hiện các phong cách khác nhau khi dễ thương, lúc lại gợi cảm - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Điền Hi Vi có gương mặt khả ái, thoải mái thể hiện các phong cách khác nhau khi dễ thương, lúc lại gợi cảm. Nữ diễn viên cũng được đánh giá là mỹ nhân cổ trang thế hệ mới.

4. Châu Dã (20/05/1998): Tiểu công chúa Hòa Tụng

Châu Dã có vai diễn đầu tay trong bộ phim hài kịch "Ly Kỳ Đại Hanh" đầu năm 2019 nhưng phải đến bộ phim điện ảnh "Em của thời niên thiếu" cô mới thực sự được nhiều khán giả quan tâm đến. Với bộ phim này, Châu Dã cũng được đề cử giải Kim Kê cho hạng mục phụ Nữ phụ xuất sắc.

Châu Dã sở hữu nét đẹp cổ điển, lạnh lùng nhưng vẫn sang trọng - Ảnh minh họa: Internet

Sở hữu gương mặt cân đối, cuốn hút người nhìn, vẻ ngoài kiêu sa, lạnh lùng giúp Châu Dã dễ dàng nổi bật giữa dàn ngôi sao trẻ của Cbiz.

Khán giả Trung Quốc đã bình chọn ra top 4 gương mặt đẹp nhất của thế hệ tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 gồm Tống Tổ Nhi, Điền Hi Vi, Vương Sở Nhiên, Châu Dã - Ảnh minh họa: Internet

Theo QQ, bốn mỹ nhân trên đang được các nhà sản xuất săn đón và được kỳ vọng sớm thống lĩnh thị trường phim ảnh Trung Quốc trong tương lai. Đa số họ đều diễn tốt, nghiêm túc với nghề, có lợi thể về ngoại hình, tuổi trẻ, phù hợp với cả dòng phim cổ trang và hiện đại. Do đó, công chúng cũng mong chờ sự cạnh tranh của các người đẹp trong tương lai.