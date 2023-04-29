Điểm danh gương mặt triển vọng 'Tứ đại mỹ nhân' nhóm tiểu hoa đán 95 của Trung Quốc

Những cuộc thảo luận về lớp tiểu hoa đán thuộc lứa 95 luôn thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc và các fan Cbiz.
- Tranh cãi giữa những màn kết hợp giữa tiểu hoa đán và diễn viên đàn em, ai thiệt hơn ai?
- Triệu Lệ Dĩnh: Quá khứ khó khăn, từng bị hắt hủi coi thường khi mới vào nghề trước khi trở thành tiểu Hoa Đán của Cbiz
Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, ngày 26/4, QQ đưa tin khán giả Trung Quốc đã bình chọn ra top 4 gương mặt đẹp nhất của thế hệ tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 gồm Tống Tổ Nhi, Điền Hi Vi, Vương Sở Nhiên, Châu Dã. Họ được đánh giá cao về sắc vóc và gương mặt mộc đẹp không tì vết. Bên cạnh đó, vẻ đẹp của các nữ diễn viên có nét riêng biệt, dễ nhận ra.
1. Vương Sở Nhiên (20/01/1999): Tiểu Lưu Diệc Phi
Vương Sở Nhiên có năng khiếu với mảng nghệ thuật từ khá sớm. Từ nhỏ cô đã yêu thích nghệ thuật, học khiêu vũ, đệm đàn piano, ukulele và nhiều loại nhạc cụ khác. Cô tham gia diễn kịch nói từ thời cấp ba, từng đoạt giải cá nhân xuất sắc tại Liên hoan kịch dành cho học sinh trung học Thượng Hải. Tiếp đến tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải.
Trong giai đoạn vừa bước chân vào nghề, Vương Sở Nhiên được khán giả chú ý qua bộ phim cổ trang "Tướng quân tại thượng" với vai diễn Liễu Tích Âm. Cùng nhan sắc nhẹ nhàng, mềm mỏng hao hao giống đàn chị Lưu Diệc Phi mà nhiều khán giả ưu ái gọi cô là 'tiểu Lưu Diệc Phi' hay 'thần tiên muội muội' của 'thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi'.
Có lợi thế về nhan sắc lẫn ngoại hình cao 172cm là thế nhưng Vương Sở Nhiên vẫn chưa có được sự vượt trội trong nghiệp diễn của mình. Mãi đến gần đây, cô mới có bước tiến lớn sau cơn sốt bộ phim "Nghe nói em thích tôi".
Được biết, cô được truyền thông Trung Quốc đánh giá là nữ diễn viên đẹp nhất trong lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995.
2. Tống Tổ Nhi (23/05/1998): Tiểu Trương Bá Chi
Tống Tổ Nhi nổi tiếng từ nhỏ, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả đất nước tỉ dân với vai diễn Na Tra trong "Bảo Liên Đăng tiền truyện (2009)". Cô được truyền thông và công chúng hết lời khen ngợi khi sở hữu gương mặt nhỏ thanh thoát với chân mày sắc nét, đôi mắt to tròn, nét đẹp diễm lệ, thanh tao giống đàn chị Trương Bá Chi.
Bên cạnh nhan sắc nổi bật nhất trong lứa 95, diễn xuất của Tống Tổ Nhi cũng được đánh giá cao. Năm 2021, nữ diễn viên gây ấn tượng với vai diễn cô gái si tình Kiều Tứ Mỹ trong "Những đứa con nhà họ kiều.
Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà diễn xuất của Tống Tổ Nhi cũng được khán giả đánh giá là tốt nhất trong lứa tiểu hoa sinh sau 95 ở thời điểm hiện tại.
3. Điền Hi Hi (14/10/1997): 'Búp bê cổ trang' thế hệ mới
Điền Hi Vi sở hữu chiều cao 168m. Cô hiện được chú ý với vai Lý Vy trong phim "Khanh khanh nhật thường" (tên cũ: Tân Xuyên nhật thường). Ngoài ghi điểm nhờ diễn xuất duyên dáng, Điền Hiên Vi còn gây thương nhớ bởi đôi mắt to, vòng eo nhỏ nhắn và vòng ngực tròn đầy quyến rũ.
Ngoài ra, Điền Hi Vi có gương mặt khả ái, thoải mái thể hiện các phong cách khác nhau khi dễ thương, lúc lại gợi cảm. Nữ diễn viên cũng được đánh giá là mỹ nhân cổ trang thế hệ mới.
4. Châu Dã (20/05/1998): Tiểu công chúa Hòa Tụng
Châu Dã có vai diễn đầu tay trong bộ phim hài kịch "Ly Kỳ Đại Hanh" đầu năm 2019 nhưng phải đến bộ phim điện ảnh "Em của thời niên thiếu" cô mới thực sự được nhiều khán giả quan tâm đến. Với bộ phim này, Châu Dã cũng được đề cử giải Kim Kê cho hạng mục phụ Nữ phụ xuất sắc.
Sở hữu gương mặt cân đối, cuốn hút người nhìn, vẻ ngoài kiêu sa, lạnh lùng giúp Châu Dã dễ dàng nổi bật giữa dàn ngôi sao trẻ của Cbiz.
Theo QQ, bốn mỹ nhân trên đang được các nhà sản xuất săn đón và được kỳ vọng sớm thống lĩnh thị trường phim ảnh Trung Quốc trong tương lai. Đa số họ đều diễn tốt, nghiêm túc với nghề, có lợi thể về ngoại hình, tuổi trẻ, phù hợp với cả dòng phim cổ trang và hiện đại. Do đó, công chúng cũng mong chờ sự cạnh tranh của các người đẹp trong tương lai.