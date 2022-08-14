Bạch Lộc liệu có xứng đáng lọt vào dàn 'tiểu hoa đán' thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ

Bạch Lộc được biên kịch nổi tiếng Vu Chính tích cực lăng xê và dần trở thành nữ diễn viên trẻ sáng giá của màn ảnh xứ Trung.

Bạch Lộc vốn xuất thân là hot girl mạng rồi lọt vào "mắt xanh" của biên kịch nổi tiếng Vu Chính hồi vào năm 2016. Cô được tích cực lăng xê và dần trở thành nữ diễn viên trẻ sáng giá của màn ảnh xứ Trung. Ngôi sao sinh năm 1994 này còn được xem là một trong những "tiểu hoa đán" mới của màn ảnh Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Từng không được đánh giá cao vì xuất thân là hot girl mạng và không được đào tạo diễn xuất bài bản song cô nhanh chóng phá vỡ định kiến của công chúng qua từng vai diễn. Mỹ nhân 9X ghi điểm trước khán giả với khả năng biến hóa đa dạng trước ống kính.

Cô dễ dàng hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau từ ngây thơ, trong sáng đến mạnh mẽ, cá tính thậm chí không ngại đóng vai giả trai, chấp nhận làm xấu mình để phục vụ diễn xuất. Chính điều này giúp Bạch Lộc được người xem nhớ đến là ngôi sao không ngừng làm mới mình trên phim, không bị lặp lại hình tượng. Bạch Lộc còn gây thương nhớ với vẻ đẹp không tì vết cùng vóc dáng mảnh mai với chiều cao 1,65m. Gương mặt xinh xắn mang những đường nét thanh thoát cùng vẻ mong manh, ngọt ngào của nữ diễn viên khiến cô trở thành nữ thần trong lòng hàng triệu khán giả.

Bạch Lộc hiện là một trong nữ diễn viên trẻ được yêu thích nhất đất nước tỉ dân. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đang nở rộ, cô còn là gương mặt được các nhãn hàng săn đón nồng nhiệt. Không chỉ là diễn viên biến hóa đa dạng trên màn ảnh, nghệ sĩ 28 tuổi còn được biết đến là một ngôi sao đa phong cách. Cô luôn chăm chút trang phục, phụ kiện mỗi khi xuất hiện, người đẹp không ngừng làm mới bản thân khi thử từ phong cách ngọt ngào, nữ tính hay năng động, trẻ trung cho đến thanh lịch, nhã nhặn và cả gợi cảm, sang trọng. Hiện tại, Bạch Lộc vẫn đang tất bật với các dự án phim ảnh. Mới đây, cô vừa tái xuất màn ảnh với bộ phim Cảnh sát vinh dự đóng cùng Trương Nhược Quân. Cùng với đó, người đẹp còn sở hữu hàng loạt tác phẩm chưa được trình làng: Triều Ca, Trường nguyệt tẫn minh, Ninh an như mộng…

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