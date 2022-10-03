Tuy năng lực diễn xuất, thể hiện nhân vật cũng là một yếu tố quan trọng nhưng đa phần nhiều diễn viên chú trọng hơn về việc phô trương địa vị của mình. Chính vì thế mà khi các màn kết hợp giữa tiểu hoa đán và diễn viên đàn em luôn gây ra tranh cãi giữa người hâm mộ hai bên, ai cũng mong muốn thần tượng của mình giành được nhiều lợi ích hơn.

Trên màn ảnh Hoa ngữ không khó để bắt gặp những mối tình chị em khi nhà sản xuất mời một tiểu hoa đán 8X và nam diễn viên thế hệ 9X đóng cặp. Bên cạnh sự chờ đợi về "phản ứng hóa học" của nam nữ diễn viên chính, việc kết hợp này cũng mang đến nhiều sự chú ý, đặc biệt không tránh khỏi nảy sinh những thị phi.

Mới đây, fan Lưu Diệc Phi tức giận tố người hâm mộ của Lý Hiện cố tình chơi xấu khi tung clip hậu trường Đi Về Nơi Có Gió nhưng lại chỉnh sửa khiến mặt của nữ diễn viên to hơn. Từ đó gây hiểu lầm rằng Lưu Diệc Phi đang béo lên. Fandom của nam diễn viên lại lên bài khẳng định không "chơi xấu", cho rằng đoàn phim ưu ái "thần tiên tỷ tỷ".

Trước đó, Lưu Vũ Ninh xác nhận đảm nhiệm vai nam chính trong phim "Nhất Niệm Quan Sơ", đóng chung với Lưu Thi Thi. Việc đàn chị nổi tiếng như Lưu Thi Thi hợp tác với Lưu Vũ Ninh đã gây ra nhiều tranh cãi. Danh tiếng của anh cũng bị đánh giá kém xa người đẹp "Bộ Bộ Kinh Tâm". Nhiều người đặt dấu hỏi phía sau Lưu Vũ Ninh có người chống lưng, giúp anh nhận được nhiều tài nguyên phim ảnh tốt.

Bên cạnh đó, người hâm mộ của Lưu Thi Thi còn tố nhà sản xuất đã lợi dụng tên tuổi của Lưu Thi Thi để nâng đỡ Lưu Vũ Ninh. Fan nữ diễn viên cho rằng cho rằng xét về địa vị trong giới, kinh nghiệm diễn xuất và thành tích phim ảnh, Lưu Vũ Ninh không thể so sánh với đàn chị nên không thể để vai trò của cô chỉ ngang bằng với đàn em Lưu Vũ Ninh trong poster phim.

Tại Cbiz, cuộc chiến phiên vị giữa các diễn viên vô cùng nghiêm túc và căng thẳng. Khi 2 lưu lượng cùng hợp tác thì fan sẽ so kè mức độ nổi tiếng, vị thế trong ngành để tìm ra người có thể đứng trước, ở vị trí phiên 1.

Nhiều trường hợp fandom cãi nhau căng thẳng, khiến nhà sản xuất phải lên tiếng "dẹp loạn" như trong trường hợp của Cung Tuấn - Dương Mịch trong phim Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên gần đây. Nhà sản xuất bị cho là ưu ái Cung Tuấn, mập mờ trong việc phân chia vị trí của hai diễn viên trên poster và các bài đăng giới thiệu nhân vật.

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng bị gọi là "cưa sừng làm nghé" khi đóng cặp với đàn em Vương Nhất Bác trong "Hữu phỉ". Điều này dẫn đến bộ phim không thành công như mong đợi. Fan của hai diễn viên liên tiếp đối đầu. Tranh cãi nảy sinh gay gắt đến mức tháng 8/2021, văn phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh bị cấm phát ngôn 15 ngày. Lý do là phía nữ diễn viên đã không kiểm soát người hâm mộ, để họ gây náo loạn mạng xã hội.

Với việc ngày càng có nhiều diễn viên trẻ bước vào con đường diễn xuất, nhóm tiểu hoa đán 1985 như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi,... bị nhiều netizen nhận xét là sắp hết thời, danh tiếng không còn như xưa khi phải đóng chung với bạn diễn trẻ tuổi.

Mặt khác, những ngôi sao nam phù hợp về độ tuổi, có danh tiếng tốt với tiểu hoa đán như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Lý Hiện không muốn lép vế dưới các đàn chị. Dương Mịch, Lưu Diệc Phi cũng không hài lòng khi bạn diễn kém danh tiếng, địa vị không ngang tầm.

Một số ý kiến bình luận:

- "Lưu Thi Thi có tiếng tăm và quyền lực để chọn bạn diễn tốt hơn chứ, tại sao lại tự giảm giá trị bằng cách diễn cùng ca sĩ mạng cơ chứ?"

- "Lưu Thi Thi mà cũng có lúc phải diễn cùng ngôi sao mạng rồi, nghe như có vẻ hết thời ấy. Dương Mịch đóng hẳn cùng Cung Tuấn cơ mà".