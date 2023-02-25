Chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên có thể không bị kết tội do thiếu bằng chứng

Sao quốc tế 25/02/2023 20:55

Do thiếu bằng chứng xác thực và nhân chứng, người ta suy đoán rằng Trần Vinh Luyện - chồng An Dĩ Hiên - có thể không có tội.

Tháng 1/2022, Trần Vinh Luyện bị bắt với nhiều tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm.

Báo cáo của công tố viên cho hay từ tháng 4/2012 đến tháng 2/2020, Trần Vinh Luyện và những người điều hành đã sử dụng câu lạc bộ VIP để thu hút các con bạc bất hợp pháp, tham gia đánh bạc với số tiền hoa hồng cao.

Chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên có thể không bị kết tội do thiếu bằng chứng - Ảnh 1
Chồng An Dĩ Hiên bị bắt vào tháng 1/2022. Ảnh: Internet

Theo cảnh sát Macau, số tiền tang vật liên quan vụ án của Trần Vinh Luyện lên đến 34,9 tỷ HKD (4,4 tỷ USD). Trong đó, Trần Vinh Luyện bỏ túi riêng hơn 191 triệu USD dẫn tới chính phủ thất thoát 73 triệu USD tiền thuế từ Macau.

Trong phiên xét xử sơ thẩm tỷ phú Trần Vinh Luyện và đồng bọn lần 1 vào đầu tháng 12, tòa án yêu cầu chồng nữ diễn viên An Dĩ Hiên và 8 bị cáo khác bồi thường số tiền là 710 triệu HKD (hơn 91 triệu USD).

Trần Vinh Luyện và đồng bọn bị cáo buộc 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Ông xã An Dĩ Hiên có thể nhận án phạt tối đa lên tới 30 năm tù giam.

Công ty của Trần Vinh Luyện cũng có liên hệ với một trùm sòng bạc khác, Châu Trác Hoa - người đã bị bắt vào năm 2021 vì tội đánh bạc bất hợp pháp và cuối cùng bị kết án 18 năm tù. Phiên tòa cuối cùng của Trần Vinh Luyện sẽ diễn ra vào ngày 8/3. Do thiếu bằng chứng xác thực và nhân chứng, người ta suy đoán rằng Trần Vinh Luyện có thể không có tội.

Chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên có thể không bị kết tội do thiếu bằng chứng - Ảnh 2

Trong quá trình tìm kiếm các sòng bạc của Trần Vinh Luyện, không có bằng chứng nào về việc đánh bạc bất hợp pháp được tìm thấy. Các thanh tra của Cục Giám sát Trò chơi chứng minh thêm rằng không có bằng chứng chắc chắn nào buộc tội Trần Vinh Luyện nhận cá cược thể thao điện tử ở nước ngoài hoặc bất kỳ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp nào.

Tuy nhiên, người ta nghi ngờ rằng Trần Vinh Luyện đã thực hiện một cách triệt để việc tiêu hủy mọi bằng chứng, vì hệ thống đã bị xóa sạch. Ngoài việc loại bỏ danh sách khách hàng của mình, tài sản của Trần Vinh Luyện ở Đài Loan cũng đã được chuyển cho An Dĩ Hiên và con trai của cặp đôi.

Bất chấp việc Trung Quốc thắt chặt thực thi các hoạt động sòng bạc ở Macau, Trần Vinh Luyện có thể may mắn hơn Châu Trác Hoa và sẽ không phải ngồi tù.

Chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên có thể không bị kết tội do thiếu bằng chứng - Ảnh 3

An Dĩ Hiên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn vào tháng 6/2017 tại Hawaii. Chồng cô sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD. Ngôi sao 42 tuổi từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trước khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Từ khi chồng vướng vòng lao lý, An Dĩ Hiên chưa từng xuất hiện.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, là người đẹp có tiếng ở Đài Loan, xuất thân trong gia đình giàu có. Cô nổi tiếng nhờ các phim như Ỷ thiên đồ long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ.

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở sân bay giữa tin đồn ở ẩn để sinh con

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở sân bay giữa tin đồn ở ẩn để sinh con

"Mỹ nhân Tân Cương" xuất hiện ở sân bay Bắc Kinh, nhận được sự quan tâm của truyền thông và công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   An Dĩ Hiên chồng An Dĩ Hiên Trần Vinh Luyện Châu Trác Hoa chồng An Dĩ Hiên bị bắt

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở sân bay giữa tin đồn ở ẩn để sinh con

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở sân bay giữa tin đồn ở ẩn để sinh con

Sở hữu hơn 30 bất động sản giá trị khắp thế giới, 'đại ca showbiz Hong Kong' Nhậm Đạt Hoa giàu cỡ nào?

Sở hữu hơn 30 bất động sản giá trị khắp thế giới, 'đại ca showbiz Hong Kong' Nhậm Đạt Hoa giàu cỡ nào?

Nghi vấn nam thần đam mỹ hot nhất nhì Cbiz bí mật hẹn hò đàn chị minh tinh đình đám hơn 5 tuổi

Nghi vấn nam thần đam mỹ hot nhất nhì Cbiz bí mật hẹn hò đàn chị minh tinh đình đám hơn 5 tuổi

Vụ người mẫu Hong Kong bị sát hại dã man: Đã bắt được chồng cũ, cha chồng là kẻ chủ mưu

Vụ người mẫu Hong Kong bị sát hại dã man: Đã bắt được chồng cũ, cha chồng là kẻ chủ mưu

Tỷ phú giàu có bậc nhất Hong Kong bị hoa hậu bỏ rơi vì thói trăng hoa

Tỷ phú giàu có bậc nhất Hong Kong bị hoa hậu bỏ rơi vì thói trăng hoa

Nhậm Gia Luân bức xúc khi có nhiều gái lạ đột nhập phòng riêng

Nhậm Gia Luân bức xúc khi có nhiều gái lạ đột nhập phòng riêng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới