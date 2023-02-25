Báo cáo của công tố viên cho hay từ tháng 4/2012 đến tháng 2/2020, Trần Vinh Luyện và những người điều hành đã sử dụng câu lạc bộ VIP để thu hút các con bạc bất hợp pháp, tham gia đánh bạc với số tiền hoa hồng cao.

Tháng 1/2022, Trần Vinh Luyện bị bắt với nhiều tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm.

Trong phiên xét xử sơ thẩm tỷ phú Trần Vinh Luyện và đồng bọn lần 1 vào đầu tháng 12, tòa án yêu cầu chồng nữ diễn viên An Dĩ Hiên và 8 bị cáo khác bồi thường số tiền là 710 triệu HKD (hơn 91 triệu USD).

Theo cảnh sát Macau, số tiền tang vật liên quan vụ án của Trần Vinh Luyện lên đến 34,9 tỷ HKD (4,4 tỷ USD). Trong đó, Trần Vinh Luyện bỏ túi riêng hơn 191 triệu USD dẫn tới chính phủ thất thoát 73 triệu USD tiền thuế từ Macau.

Trần Vinh Luyện và đồng bọn bị cáo buộc 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Ông xã An Dĩ Hiên có thể nhận án phạt tối đa lên tới 30 năm tù giam.

Công ty của Trần Vinh Luyện cũng có liên hệ với một trùm sòng bạc khác, Châu Trác Hoa - người đã bị bắt vào năm 2021 vì tội đánh bạc bất hợp pháp và cuối cùng bị kết án 18 năm tù. Phiên tòa cuối cùng của Trần Vinh Luyện sẽ diễn ra vào ngày 8/3. Do thiếu bằng chứng xác thực và nhân chứng, người ta suy đoán rằng Trần Vinh Luyện có thể không có tội.

Trong quá trình tìm kiếm các sòng bạc của Trần Vinh Luyện, không có bằng chứng nào về việc đánh bạc bất hợp pháp được tìm thấy. Các thanh tra của Cục Giám sát Trò chơi chứng minh thêm rằng không có bằng chứng chắc chắn nào buộc tội Trần Vinh Luyện nhận cá cược thể thao điện tử ở nước ngoài hoặc bất kỳ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp nào.

Tuy nhiên, người ta nghi ngờ rằng Trần Vinh Luyện đã thực hiện một cách triệt để việc tiêu hủy mọi bằng chứng, vì hệ thống đã bị xóa sạch. Ngoài việc loại bỏ danh sách khách hàng của mình, tài sản của Trần Vinh Luyện ở Đài Loan cũng đã được chuyển cho An Dĩ Hiên và con trai của cặp đôi.

Bất chấp việc Trung Quốc thắt chặt thực thi các hoạt động sòng bạc ở Macau, Trần Vinh Luyện có thể may mắn hơn Châu Trác Hoa và sẽ không phải ngồi tù.

An Dĩ Hiên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn vào tháng 6/2017 tại Hawaii. Chồng cô sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD. Ngôi sao 42 tuổi từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trước khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Từ khi chồng vướng vòng lao lý, An Dĩ Hiên chưa từng xuất hiện.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, là người đẹp có tiếng ở Đài Loan, xuất thân trong gia đình giàu có. Cô nổi tiếng nhờ các phim như Ỷ thiên đồ long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ.