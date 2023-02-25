Sở hữu hơn 30 bất động sản giá trị khắp thế giới, 'đại ca showbiz Hong Kong' Nhậm Đạt Hoa giàu cỡ nào?

Sao quốc tế 25/02/2023 19:45

Nhậm Đạt Hoa đứng tên hàng chục bất động sản rải rác toàn cầu. Song, việc sở hữu quá nhiều tài sản cũng khiến anh đau đầu.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Nhậm Đạt Hoa bị bắt gặp đi xem bất động sản ở Trung Quốc Đại lục. Nam diễn viên đang tìm mua nhà đất ở Trung Sơn, Quảng Đông. Nhậm Đạt Hoa dự định mua một căn hộ hạng sang tại đây để phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình.

Sở hữu hơn 30 bất động sản giá trị khắp thế giới, 'đại ca showbiz Hong Kong' Nhậm Đạt Hoa giàu cỡ nào? - Ảnh 1

Theo HK01, Nhậm Đạt Hoa là nghệ sĩ kinh doanh bất động sản hiếm hoi không bị hao hụt tiền của trong 3 năm dịch. Ngược lại nam diễn viên còn tích lũy thêm không ít tài sản. Năm 2021, ông bán cửa hàng trên phố Prince Keelung, Hong Kong với giá 35 triệu HKD (4,4 triệu USD), lãi hơn 2,5 triệu USD.

3 tháng sau, Nhậm Đạt Hoa chi hơn 37,4 triệu HKD (4,7 triệu USD) để mua một căn hộ cao cấp và khu đậu xe trong vườn thượng uyển với giá 10 triệu HKD (1,2 triệu USD). Theo On, nhiều năm qua, ngôi sao Hong Kong và vợ siêu mẫu Kỳ Kỳ thâu tóm nhiều bất động sản hạng sang ở khu vực vịnh lớn tại Hong Kong.

Sở hữu hơn 30 bất động sản giá trị khắp thế giới, 'đại ca showbiz Hong Kong' Nhậm Đạt Hoa giàu cỡ nào? - Ảnh 2

Thời điểm cuối năm 2020, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Nhậm Đạt Hoa tiết lộ vợ chồng anh đang sở hữu 30 khối bất động sản trên toàn cầu.

Tuy vậy diễn viên phim Sát phá lang tự nhận mình là một nhà đầu tư thận trọng. Anh cũng tỏ ra là người lo xa và đã sớm tính đến chuyện thừa kế.

"Khi nói đến việc sở hữu một ngôi nhà, có một yêu cầu rất quan trọng: Tôi sẽ chỉ mua tài sản ở nơi tôi thích. Điều này bao gồm những vị trí như Hong Kong, London và Thượng Hải - là quê hương của vợ tôi. Ở một mức độ nào đó, tôi đã quen thuộc với những nơi này nên ít có khả năng gặp rủi ro thua lỗ khi đầu tư", Nhậm Đạt Hoa nói.

Tích lũy cho bản thân khối tài sản đồ sộ, Nhậm Đạt Hoa buộc phải cậy nhờ đến dịch vụ quản lý và kiểm soát tài chính, nhất là khi gần đây ông đã tính đến vấn đề phân chia thừa kế.

Dù chưa từng tiết lộ cụ thể về giá trị khối tài sản của mình, song, nhìn vào vị trí các bất động sản của Nhậm Đạt Hoa ai nấy cũng trầm trồ. Tất cả các bất động sản của nam tài tử đều tọa lạc tại vị trí trung tâm của các thành phố lớn như đường 58 Manhattan ở New York, Khu 2 ở thủ đô Paris, đường Nam Kinh ở thành phố Thượng Hải, Sùng Văn Môn ở thủ đô Bắc Kinh...

Với khối tài sản khổng lồ, Nhậm Đạt Hoa khẳng định người đứng tên đa phần là vợ - siêu mẫu Kỳ Kỳ, số còn lại là của con gái Nhậm Tình Giai. Bản thân ông sở hữu rất ít bất động sản.

Sở hữu hơn 30 bất động sản giá trị khắp thế giới, 'đại ca showbiz Hong Kong' Nhậm Đạt Hoa giàu cỡ nào? - Ảnh 3

Nhậm Đạt Hoa sinh năm 1955, ông là nam diễn viên nổi tiếng đồng thời là tên tuổi máu mặt trong làng giải trí Hồng Kông. Tài tử 68 tuổi có sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng khi đóng hơn 300 bộ phim khác nhau, bao gồm nhiều phim hành động, xã hội đen đặc trưng của Hong Kong và cả nhiều bom tấn Hollywood như: Xã hội đen, Biệt đội cơ động, Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life, Sát phá lang, Exiled, The Thieves, Diệp vấn...

Tài tử còn được mệnh danh là một trong những “ông trùm” của làng giải trí Hong Kong nhờ có mối quan hệ mật thiết với cả cảnh sát lẫn xã hội đen.

Thậm chí trong làng giải trí Hong Kong từ trước vẫn truyền tai nhau câu nói: “Nếu không muốn giang hồ sờ gáy thì tốt nhất nên dựa vào Nhậm Đạt Hoa mới mong được an toàn và yên ổn”. Bản thân Nhậm Đạt Hoa cũng tự ý thức được về tầm quan trọng của mình tại Hong Kong: “Không ai hơn tôi”, Nhậm Đạt Hoa từng hào hứng tâm sự.

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