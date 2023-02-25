Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở sân bay giữa tin đồn ở ẩn để sinh con

Sao quốc tế 25/02/2023 20:09

"Mỹ nhân Tân Cương" xuất hiện ở sân bay Bắc Kinh, nhận được sự quan tâm của truyền thông và công chúng.

Sáng 25/2, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng trợ lý đã có mặt tại sân bay Bắc Kinh. Nữ diễn viên tự mình đầy xe hành lý tới làm thủ tục và ra cửa lên máy bay. Địch Lệ Nhiệt Ba mặc đồ, che kín khuôn mặt nhưng vẫn dễ dàng nhận ra ngoại hình cân đối của nữ diễn viên. Cô cũng tươi cười chào người hâm mộ và cánh săn ảnh có mặt tại sân bay.

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở sân bay giữa tin đồn ở ẩn để sinh con - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở sân bay giữa tin đồn ở ẩn để sinh con - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở sân bay giữa tin đồn ở ẩn để sinh con - Ảnh 3

Một số nguồn tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba lên đường gia nhập đoàn phim. Dự án mới của người đẹp chưa được công bố.

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở sân bay giữa tin đồn ở ẩn để sinh con - Ảnh 4
Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở sân bay giữa tin đồn ở ẩn để sinh con - Ảnh 5
Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở sân bay giữa tin đồn ở ẩn để sinh con - Ảnh 6
Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở sân bay giữa tin đồn ở ẩn để sinh con - Ảnh 7

Những hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba đã đập tan tin đồn mang bầu trước đó. Người hâm mộ của nữ diễn viên rất phấn khích vì có thể gặp lại thần tượng sau một thời gian vắng bóng. 

Từ tháng 6/2022, Địch Lệ Nhiệt Ba gần như biến mất khỏi giới giải trí sau khi hoàn thành bộ phim Công tố viên tinh anh. Cô ít tham gia sự kiện thương mại, từ chối xuất hiện trên thảm đỏ các chương trình cuối năm. Người đẹp cũng không tham gia Fashion Week tại châu Âu diễn ra vào tháng 3, dù đây là sự kiện lớn có thể nâng tầm ảnh hưởng của Nhiệt Ba.

Vì ít xuất hiện trước công chúng, hoạt động làm việc sơ sài, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng nhiều tin đồn thất thiệt về đời tư. Cô liên tục bị đưa tin ở ẩn vì mang thai con đầu lòng với Hoàng Cảnh Du hay trốn ra nước ngoài với bạn trai để sinh con.

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở sân bay giữa tin đồn ở ẩn để sinh con - Ảnh 8

 

Việc bị hàng chục blogger đưa tin sai lệch trong thời gian ngắn ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của người đẹp. Ngày 10/2, nữ diễn viên thông báo khởi kiện 31 cá nhân và 23 công ty có những bài viết bôi nhọ danh dự, xâm phạm hình ảnh cô từ năm 2021.

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là người làm việc chăm chỉ, đóng phim quanh năm. Khi không tham gia diễn xuất, nữ diễn viên cũng dự sự kiện quảng cáo cho gần 30 thương hiệu mà cô làm người đại diện.

Tin tức Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò với Hoàng Cảnh Du xuất hiện từ năm 2020, khi họ hợp tác trong phim Hạnh phúc trong tầm tay. Cặp đôi nhiều lần bị soi bằng chứng bí mật hẹn hò.

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở sân bay giữa tin đồn ở ẩn để sinh con - Ảnh 9

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong các mỹ nữ Tân Cương của showbiz Trung Quốc. Tên tuổi cô gắn với các phim: Nữ vệ sĩ xinh đẹp, Trường ca hành, Liệt hỏa như ca, Tam sinh tam thế chẩm thượng thư...

Gần đây, cô đóng phim Dữ quân sơ tương thức cùng Nhậm Gia Luân. Cô có sự nghiệp phát triển thuận lợi, hiện là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn. Trong quá khứ, Nhiệt Ba chưa từng công khai về chuyện tình cảm.

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