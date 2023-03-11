Chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên bật khóc kêu oan trước tòa, tiết lộ cuộc sống hiện của vợ

Sao quốc tế 11/03/2023 19:19

Gần đây, chồng doanh nhân của An Dĩ Hiên, tiếp tục hầu tòa vào ngày 8/3 tại Macau (Trung Quốc).

Trong phiên điều trần, tỷ phú sòng bạc - Trần Vinh Luyện lần đầu nhắc đến vợ con. Cụ thể, kể từ ngày anh bị bắt, gia đình sống trong đau khổ. Người thân suy sụp tâm lý vì bị dư luận gây áp lực, công kích và đàm tiếu nặng nề.

Khoảng thời gian Trần Vinh Luyện bị xét xử, không người nào, kể cả vợ anh là An Dĩ Hiên, dám xuất hiện tại tòa vì e ngại truyền thông. Một người bạn cho biết An Dĩ Hiên thường bỏ ăn, khóc một mình. Dù đau khổ, cô phải luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt con và cha chồng.

Người cha già 90 tuổi của Trần Vinh Luyện cũng thường trốn trong phòng ngồi khóc vì nhớ con trai. "Hai con nhỏ thường xuyên hỏi mẹ: "Vì sao bố không về nhà?". Để các con không bị tổn thương, An Dĩ Hiên nói dối bố đi làm xa một thời gian, chưa thể về thăm gia đình. Tôi mong sớm được đoàn tụ với gia đình", Trần Vinh Luyện bày tỏ.

Chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên bật khóc kêu oan trước tòa, tiết lộ cuộc sống hiện của vợ - Ảnh 1

Cũng trong phiên tòa, Trần Vinh Luyện khẳng định bản thân không phạm tội. Công ty mà anh điều hành kinh doanh hợp pháp, không phải tập đoàn tội phạm như cáo buộc của phía công tố. Trần Vinh Luyện hy vọng tòa làm rõ sự thật, đưa ra phán quyết công bằng là tuyên trắng án, trả tự do cho anh và các nhân viên.

Theo QQ, vụ án của Trần Vinh Luyện sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 21/4. Trần Vinh Luyện từng sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD. Anh bị bắt vào tháng 1/2022. Trần Vinh Luyện và đồng bọn bị cáo buộc 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Ông xã An Dĩ Hiên có thể nhận án phạt tối đa lên tới 30 năm tù giam.

Chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên bật khóc kêu oan trước tòa, tiết lộ cuộc sống hiện của vợ - Ảnh 2

An Dĩ Hiên, sinh năm 1980, là người đẹp có tiếng ở Đài Loan, xuất thân trong gia đình giàu có. Cô nổi tiếng nhờ các phim như Ỷ thiên đồ long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ. Sau khi kết hôn, An Dĩ Hiên rút khỏi làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình. 

Nữ diễn viên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn từ tháng 6/2017 tại Hawaii (Mỹ). Cô có hai con, một trai và một gái. Ngôi sao 43 tuổi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trước khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Từ khi chồng vướng vòng lao lý, An Dĩ Hiên chưa từng xuất hiện hay có bình luận công khai trên truyền thông. Theo QQ, vụ án của doanh nhân Trần Vinh Luyện sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 21/4 tới.

Chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên có thể không bị kết tội do thiếu bằng chứng

Chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên có thể không bị kết tội do thiếu bằng chứng

Do thiếu bằng chứng xác thực và nhân chứng, người ta suy đoán rằng Trần Vinh Luyện - chồng An Dĩ Hiên - có thể không có tội.

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