'Bà trùm showbiz Hong Kong' yêu thương Quách Bích Đình như con gái ruột

Sao quốc tế 09/03/2023 23:50

Bà Trần Lam - mẹ của tài tử Hướng Tả - tuyên bố luôn coi Quách Bích Đình như con gái ruột chứ không đơn thuần là một người con dâu.

Trang Sinchew đưa tin, mới đây bà Trần Lam đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một video tiết lộ về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của bà và nữ diễn viên Quách Bích Đình. Theo đó, bà luôn xem minh tinh họ Quách như con gái ruột vậy chứ không phải một đứa con dâu.

'Bà trùm showbiz Hong Kong' yêu thương Quách Bích Đình như con gái ruột - Ảnh 1

"Tôi không hiểu sao ngoài xã hội lại xảy ra nhiều vấn đề bất hòa như vậy giữa mẹ chồng, nàng dâu. Với tôi, là một người mẹ chồng, tôi không muốn làm con trai khó xử, cộng với tình thương với cháu nội, tôi không bao giờ để con dâu rơi vào tình cảnh khó xử. Ngược lại, con dâu cũng luôn tôn trọng mẹ chồng. Nếu tôi không làm được điều đó, với tư cách một người mẹ chồng, tôi không chỉ mất con trai mà còn mất tất cả." - bà Trần Lam tâm sự.

Trước đó, khi tham gia vào một chương trình truyền hình, bà Trần Lam từng cho biết luôn cảm thấy tiếc nuối khi không thể sinh con gái. Khi gặp được Quách Bích Đình, thấy cô ngoan ngoãn và hiền lành, bà liền yêu thương như con mình vậy.

'Bà trùm showbiz Hong Kong' yêu thương Quách Bích Đình như con gái ruột - Ảnh 2

Bà Trần Lam là một trong những yếu tố giúp cho cuộc hôn nhân của Hướng Tá và Quách Bích Đình có thể đi xa đến hiện tại. Sau khi hai người kết hôn, bà thường tặng cho con dâu các trang sức xa xỉ, nhiều bất động sản và giúp chăm sóc các cháu,...

Cách đây không lâu, khi livestream bán hàng, bà Trần Lam từng tuyên bố đã chia sẵn số tài sản của hai vợ chồng bà cho các thành viên khác. Theo đó, phần lớn sẽ thuộc về các cháu, một phần chia cho hai con trai Hướng Tả và Hướng Hữu. Một phần khác sẽ thuộc về vợ chồng Quách Bích Đình.

Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của con dâu Quách Bích Đình, đồng thời cũng để con trai hành động đúng đắn, bà Trần Lam ra điều kiện, nếu Hướng Tả làm điều có lỗi với con dâu, Quách Bích Đình sẽ có quyền quyết định với phần tài sản này.

'Bà trùm showbiz Hong Kong' yêu thương Quách Bích Đình như con gái ruột - Ảnh 3

Tháng 10/2019, Hướng Tả và Quách Bích Đình tổ chức hôn lễ ở Italia và đăng ký kết hôn vào 9 tháng sau đó. Ngày 1/10/2020 nữ minh tinh hạ sinh con gái đầu lòng, sau đó vợ chồng Hướng Hoa Cường đã mua tặng cho gia đình con trai nhiều bất động sản giá trị ở Bắc Kinh, Đài Loan,... thậm chí lập một quỹ riêng tặng cho cháu gái. Vào tháng 6 vừa qua, Quách Bích Đình tiếp tục sinh thêm con trai cho nhà họ Hướng, nhiều người cho rằng cô bị ép sinh con nối dõi nhưng bà Trần Lam đã phủ nhận chuyện này.

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