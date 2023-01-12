Quách Bích Đình và Hướng Tả đang ly thân, đã đến giai đoạn phân chia tài sản?

Trang QQ đưa tin, vợ chồng Quách Bích Đình đã không xuất hiện cùng nhau trong 6 tháng qua. Gần đây, cô về Hong Kong một mình mà không có Hướng Tả đi cùng, thay vào đó là bảo mẫu của con.

Không những vậy, vợ chồng Quách Bích Đình - Hướng Tả cũng không theo dõi nhau trên mạng xã hội. Tài khoản cá nhân của Quách Bích Đình gần đây không đăng ảnh chồng nữa. Tài khoản của Hướng Tả cũng đã cài về chế độ riêng tư kể từ bê bối đời tư, ẩn tất cả hình ảnh ngọt ngào của cả hai.

Lần gần đây nhất mà con trai ông Trùm Hướng Hoa Cường xuất hiện cùng vợ là vào tháng 7/2022 để giải thích với cô về các cáo buộc ngoại tình của mình. Cũng từ hôm đó, công chúng không thấy hai người đi cùng nhau nữa, trong tiệc sinh nhật mừng con gái 2 tuổi, Hướng Tả cũng vắng mặt không lý do.

Hướng Tả vắng mặt trong buổi tiệc mừng sinh nhật 2 tuổi con gái và 100 ngày con trai - Ảnh: Internet

Theo QQ, bố mẹ của Hứa Tả đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ của con trai và con dâu. Bản thân nam nghệ sĩ cũng cố gắng níu kéo, xoa dịu vợ để cuộc hôn nhân không đi vào ngõ cụt dưới sự giúp sức của phụ huynh.

Cách đây không lâu, bà Trần Lam trả lời phỏng vấn, cho biết mình đã phân chia tài sản cho Quách Bích Đình để bảo vệ lợi ích của cô. Bà cũng khẳng định sẽ để cho con dâu quyết định phần tài sản chung của hai vợ chồng nếu như Hướng Tả làm vợ đau khổ. Động thái này của bà được cho là để cứu vãn cuộc hôn nhân của con trai mình.

Tháng 10/2019, Hướng Tả và Quách Bích Đình tổ chức hôn lễ ở Italia và đăng ký kết hôn vào 9 tháng sau đó. Ngày 1/10/2020 nữ minh tinh hạ sinh con gái đầu lòng, sau đó vợ chồng Hướng Hoa Cường đã mua tặng cho gia đình con trai nhiều bất động sản giá trị ở Bắc Kinh, Đài Loan,... thậm chí lập một quỹ riêng tặng cho cháu gái. Vào tháng 6 vừa qua, Quách Bích Đình tiếp tục sinh thêm con trai cho nhà họ Hướng, nhiều người cho rằng cô bị ép sinh con nối dõi nhưng bà Trần Lam đã phủ nhận chuyện này.