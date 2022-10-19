Theo đó, vợ chồng Hướng Hoa Cường - Trần Lam và cả Quách Bích Đình cùng hai cháu đang lưu trú tại khách sạn này để thực hiện cách ly y tế sau khi bay đến Thượng Hải. Vì vậy, Hướng Tả đã đến để thăm gia đình mình.

Trang Sohu đưa tin, Hướng Tả vừa mới đây đã xuất hiện tại khách sạn The Peninsula tại Thượng Hải, Đại lục. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi mà ông xã Quách Bích Đình lộ diện công khai kể từ khi scandal ngoại tình bị khui ra.

Hướng Hoa Cường và Trần Lam được cho là đang cố gắng hòa giải cho vợ chồng con trai. Mối quan hệ của Quách Bích Đình và Hướng Tả được cho là xuất hiện nhiều rạn nứt kể từ khi tin tức nam diễn viên đưa gái lạ về nhà qua đêm, nhắn tin gạ gẫm người yêu cũ trong khi bà xã đang trong giai đoạn ở cữ sau sinh.

Ngay sau khi bê bối ngoại tình nổ ra, Hướng Tả đã lập tức bay từ Bắc Kinh về Đài Bắc để trấn an Quách Bích Đình. Nam diễn viên còn bị bắt gặp đưa vợ con đi chơi và ân cần chăm sóc cô.

Về phần Quách Bích Đình, kể từ khi bê bối ngoại tình của chồng bị phanh phui, cô giữ im lặng tuyệt đối. Nữ diễn viên không có bất kỳ phát ngôn nào về việc này mà toàn quyền bình luận đều thuộc về mẹ chồng - bà Trần Lam đảm nhận.

Theo QQ, một nguồn tin thân cận với Quách Bích Đình tiết lộ việc nữ diễn viên giữ im lặng và nhẫn nhịn chồng là do tình thương với các con. Cô không muốn con mình lớn lên trong gia đình đổ vỡ và bị dư luận đàm tiếu.

Vào đầu tháng 10 vừa qua, ông Hướng Hoa Cường và bà Trần Lam đã tổ chức sinh nhật cho các cháu, tuy nhiên Hướng Tả lại không xuất hiện trong sự kiện này. Cũng vì sự vắng mặt của nam diễn viên, nhiều người đồn đoán hôn nhân của hai nghệ sĩ đang gặp trục trặc do scandal ngoại tình.

Hướng Tả vắng mặt trong buổi tiệc mừng sinh nhật 2 tuổi con gái và 100 ngày con trai - Ảnh: Internet

Quách Bích Đình là một diễn viên nổi tiếng ở Đài Loan, đặc biệt là thông qua bộ phim Tiểu Thời Đại. Ông xã của cô - Hướng Tả - là con trai ruột của Hướng Hoa Cường, ông trùm giang hồ khét tiếng tại Hong Kong tham gia vào lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Địa vị và thế lực của Hướng Hoa Cường tại giới giải trí xứ Cảng Thơm khiến những ngôi sao hạng A như ý Liên Kiệt, Nhậm Đạt Hoa, Lưu Gia Linh hay Tăng Chí Vỹ phải nể trọng.

Tháng 10/2019, Hướng Tả và Quách Bích Đình tổ chức hôn lễ ở Italia và đăng ký kết hôn vào 9 tháng sau đó. Ngày 1/10/2020 nữ minh tinh hạ sinh con gái đầu lòng, sau đó vợ chồng Hướng Hoa Cường đã mua tặng cho gia đình con trai nhiều bất động sản giá trị ở Bắc Kinh, Đài Loan,... thậm chí lập một quỹ riêng tặng cho cháu gái. Vào tháng 6 vừa qua, Quách Bích Đình tiếp tục sinh thêm con trai cho nhà họ Hướng, nhiều người cho rằng cô bị ép sinh con nối dõi nhưng bà Trần Lam đã phủ nhận chuyện này.