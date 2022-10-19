Vừa mới tái xuất livestream bán hàng, Trương Bá Chi bất ngờ để lộ thân hình sồ sề hậu sinh con?

Sao quốc tế 19/10/2022 07:55

Trong buổi livestream bán hàng mới đây, Trương Bá Chi đã trở thành "chủ đề nóng" của cư dân mạng lẫn truyền thông.

Mới đây, Trương Bá Chi xuất hiện trong buổi livestream bán hàng trên Douyin sau một thời gian dài vắng bóng. Trong 12 tiếng bán hàng, cô thu hút hơn 6 triệu lượt người xem tích lũy và mua hàng. Mặt hàng Trương Bá Chi bán rất đa dạng, từ hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, quần áo... đến đồ ăn. Khi quảng cáo hàng, Bá Chi cũng không ăn lấy lệ mà ăn hết món. Với doanh thu như vậy, Trương Bá Chi bỏ túi 20% hoa hồng, tương đương gần 3 triệu USD. Cô cũng được đánh giá là nghệ sĩ đầu tiên có doanh số bán hàng vượt quá 100 triệu NDT trong năm nay.

Bên cạnh thành tích bán hàng, trong buổi phát sóng trực tiếp, Trương Bá Chi đã vô tình để lộ hàng khi vòng 2 to bất thường. Thậm chí, thân hình thon gọn trước đây của cô đều biến mất mà thay vào đó là một thân hình bụ bẫm, nặng nề. Điều này đã nhanh chóng thu hút nhiều cuộc thảo luận sôi nổi.

 

Vừa mới tái xuất livestream bán hàng, Trương Bá Chi bất ngờ để lộ thân hình sồ sề hậu sinh con? - Ảnh 1

Cho dù Trương Bá Chi có gặp phải sự cố như thế nào trên sóng trực tuyến thì phải công nhận một điều rằng "hiệu ứng ngôi sao" của Trương Bá Chi vẫn còn rất mạnh mẽ, ngay cả khi nữ thần đã không tham gia lĩnh vực điện ảnh nhiều năm, danh tiếng của cô ấy vẫn phát huy hiệu quả trên đấu trường này.

Vừa mới tái xuất livestream bán hàng, Trương Bá Chi bất ngờ để lộ thân hình sồ sề hậu sinh con? - Ảnh 2

Trương Bá Chi làm mẹ đơn thân 11 năm qua, sau khi ly dị Tạ Đình Phong. Ngoài hai con với tài tử, cô còn con trai năm nay bốn tuổi. Diễn viên chưa từng tiết lộ danh tính cha của con thứ ba. Nữ diễn viên hiện chăm sóc con, cùng con trưởng thành. Thay vì có sự giúp đỡ của bảo mẫu, Trương Bá Chi lại muốn mình mình chăm lo cho con từng việc ăn học và chơi. 

Thậm chí, để tạo cho các con một môi trường sống tốt, khi các con dần trưởng thành, Trương Bá Chi bắt đầu tái xuất lại ngành công nghiệp giải trí. Thay vì chỉ hoạt động thị trường Hong Kong như trước đây, nữ diễn viên còn lấn sang thị trường Đại lục khi xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình thực tế. Ngoài ra, gần đây, cô còn lấn sân sang lĩnh vực livestream bán hàng.

Trương Bá Chi thu về hơn hơn 300 tỷ đồng chỉ sau một buổi livestream bán hàng

Trương Bá Chi thu về hơn hơn 300 tỷ đồng chỉ sau một buổi livestream bán hàng

Cuối buổi livestream bán hàng gần đây, Trương Bá Chi đã công bố rằng cô đã bán được 100 triệu NDT (335 tỷ đồng) tiền hàng hóa.

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