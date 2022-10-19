Vừa mới tái xuất livestream bán hàng, Trương Bá Chi bất ngờ để lộ thân hình sồ sề hậu sinh con?

Mới đây, Trương Bá Chi xuất hiện trong buổi livestream bán hàng trên Douyin sau một thời gian dài vắng bóng. Trong 12 tiếng bán hàng, cô thu hút hơn 6 triệu lượt người xem tích lũy và mua hàng. Mặt hàng Trương Bá Chi bán rất đa dạng, từ hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, quần áo... đến đồ ăn. Khi quảng cáo hàng, Bá Chi cũng không ăn lấy lệ mà ăn hết món. Với doanh thu như vậy, Trương Bá Chi bỏ túi 20% hoa hồng, tương đương gần 3 triệu USD. Cô cũng được đánh giá là nghệ sĩ đầu tiên có doanh số bán hàng vượt quá 100 triệu NDT trong năm nay.

Bên cạnh thành tích bán hàng, trong buổi phát sóng trực tiếp, Trương Bá Chi đã vô tình để lộ hàng khi vòng 2 to bất thường. Thậm chí, thân hình thon gọn trước đây của cô đều biến mất mà thay vào đó là một thân hình bụ bẫm, nặng nề. Điều này đã nhanh chóng thu hút nhiều cuộc thảo luận sôi nổi.