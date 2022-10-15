Trương Bá Chi thu về hơn hơn 300 tỷ đồng chỉ sau một buổi livestream bán hàng

Sao quốc tế 15/10/2022 23:21

Cuối buổi livestream bán hàng gần đây, Trương Bá Chi đã công bố rằng cô đã bán được 100 triệu NDT (335 tỷ đồng) tiền hàng hóa.

Trang Sina đưa tin, Trương Bá Chi đã tiến hành mộ buổi phát sóng trực tuyến vào ngày 13/10 vừa qua để bán các sản phẩm thời trang, thực thẩm và thu hút hơn 50 triệu lượt xem. Cuối buổi livestream, người đẹp mừng vui tiết lộ: "Cuối cùng tôi làm được thương vụ 100 triệu tệ". Nữ diễn viên cho biết cô chưa có nhiều kinh nghiệm bán hàng livestream như thế này và gửi lời cảm ơn đến các cộng sự đã hỗ trợ nhiệt tình.

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Trương Bá Chi bán được 100 triệu NDT (335 tỷ đồng) tiền hàng hóa trong một buổi livestream - Ảnh: Internet

Theo On, sự thành công mà Trương Bá Chi đạt được trong buổi livestream này là nhờ cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tìm hiểu về các sản phẩm. Khi bán hàng, nữ diễn viên đã tự mình ăn nhiều để bán được sản phẩm rồi sau đó tăng cường vận động cơ thể để ổn định lại cân nặng.

Trước đó, theo truyền thồn Hong Kong, Trương Bá Chi đã bí mật lên đường đến Đại lục để tìm kiếm các cơ hội việc làm. Bên cạnh đó, việc cô mau chóng quay trở lại Đại lục được cho là để gia hạn các hợp đồng quảng cáo, tránh việc bị các minh tinh khác cướp đi tài nguyên.

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Đầu năm ngoái, nhờ thành công của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2, tên tuổi của Trương Bá Chi đã "càn quét" thị trường Đại lục với việc trở thành gương mặt đại diện của 3 nhãn hàng lớn và ghi hình cho 7 quảng cáo. Cũng nhờ vậy, cát-xê của cô lên tới 6 triệu NDT (hơn 21 tỷ đồng). Chỉ trong vòng nửa đầu năm ngoái, người đẹp đã có doanh thu 50 triệu NDT (hơn 180 tỷ đồng).

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