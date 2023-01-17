Quách Bích Đình được ông xã nói lời yêu hậu nghi vấn hôn nhân rạn nứt

Sao quốc tế 17/01/2023 17:11

Con trai ông trùm Hướng Hoa Cường vừa qua đã công khai nói lời yêu vợ nhân dịp sinh nhật cô sau ồn ào ngoại tình.

Trang Sina đưa tin, hai ngày 15/1 và 16/1 vừa qua là sinh nhật của bà Trần Lam và Quách Bích Đình, vì vậy cả hai đã có một sinh nhật thật ấm cúng bên gia đình mình. Trong dịp đặc biệt này, cả cha và chị gái của nữ diễn viên họ Quách cũng được mời đến Hong Kong dự tiệc.

Quách Bích Đình được ông xã nói lời yêu hậu nghi vấn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 1

Trong ngày đặc biệt của mẹ và vợ, Hướng Tả đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bài viết: "Chúc mừng sinh nhật vợ. Anh yêu em". Bà Trần Lam cũng có lời chúc gửi đến con dâu và cho biết cả gia đình vẫn đang hòa thuận, hạnh phúc. Động thái này của hai mẹ con bà trùm Hong Kong được cho là phủ nhận tin đồn cuộc hôn nhân của Hướng Tả và Quách Bích Đình đang trên bờ vực tan vỡ.

Được biết, mối quan hệ của Quách Bích Đình và Hướng Tả được cho là xuất hiện nhiều rạn nứt kể từ khi tin tức nam diễn viên đưa gái lạ về nhà qua đêm, nhắn tin gạ gẫm người yêu cũ trong khi bà xã đang trong giai đoạn ở cữ sau sinh. Ngay sau khi bê bối ngoại tình nổ ra, Hướng Tả đã lập tức bay từ Bắc Kinh về Đài Bắc để trấn an Quách Bích Đình. Nam diễn viên còn bị bắt gặp đưa vợ con đi chơi và ân cần chăm sóc cô.

Quách Bích Đình được ông xã nói lời yêu hậu nghi vấn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 2

Cũng từ hôm đó, công chúng không thấy Quách Bích Đình - Hướng Tả đi cùng nhau nữa, trong tiệc sinh nhật mừng con gái 2 tuổi, Hướng Tả cũng vắng mặt không lý do. Không những vậy, hai vợ chồng trẻ cũng được bắt gặp không theo dõi nhau trên mạng xã hội. Tài khoản cá nhân của Quách Bích Đình gần đây không đăng ảnh chồng nữa. Tài khoản của Hướng Tả cũng đã cài về chế độ riêng tư kể từ bê bối đời tư, ẩn tất cả hình ảnh ngọt ngào của cả hai.

Đến tận ngày 14/1 vừa qua, Quách Bích Đình và Hướng Tả mới có lần đầu xuất hiện bên nhau sau 6 tháng.

Quách Bích Đình được ông xã nói lời yêu hậu nghi vấn hôn nhân rạn nứt - Ảnh 3

Tháng 10/2019, Hướng Tả và Quách Bích Đình tổ chức hôn lễ ở Italia và đăng ký kết hôn vào 9 tháng sau đó. Ngày 1/10/2020 nữ minh tinh hạ sinh con gái đầu lòng, sau đó vợ chồng Hướng Hoa Cường đã mua tặng cho gia đình con trai nhiều bất động sản giá trị ở Bắc Kinh, Đài Loan,... thậm chí lập một quỹ riêng tặng cho cháu gái. Vào tháng 6 vừa qua, Quách Bích Đình tiếp tục sinh thêm con trai cho nhà họ Hướng, nhiều người cho rằng cô bị ép sinh con nối dõi nhưng bà Trần Lam đã phủ nhận chuyện này.

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Hướng Tả đưa Quách Bích Đình và hai con đi mua sắm. Đây là lần xuất hiện cùng nhau hiếm hoi của cặp sao trong 6 tháng qua.

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