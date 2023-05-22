Ngô Cẩn Ngôn tái xuất màn ảnh sau hơn 2 năm không tham gia đóng phim

Hiện tại, Ngô Cẩn Ngôn chỉ có thể tham gia các dự án do công ty của biên kịch Vu Chính là Hoan Ngu Ảnh Thị sản xuất. Đồng thời, bạn diễn của Ngô Cẩn Ngôn trong Mặc vũ vân gian là nam diễn viên trẻ Vương Tinh Việt kém cô tới 12 tuổi.

Mới đây, HK01 đưa tin nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn đã xuất hiện trong buổi lễ khai máy bộ phim cổ trang Mặc vũ vân gian sau hơn 2 năm không có vai diễn mới. Theo HK01, trước đó, Ngô Cẩn Ngôn chia sẻ cô dành thời gian học lại diễn xuất vì liên tục bị chê diễn kém.

Mặc vũ vân gian được chuyển thể từ tiểu thuyết Đích gả thiên kim của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Nữ chính Tiết Phương Phỉ tài mạo song toàn, là đệ nhất mỹ nữ kinh thành được gả cho lang quân như ý Thẩm Ngọc Dung, vốn là tú tài nghèo.

Vương Tinh Việt cũng là "gà" thuộc công ty Hoan Ngu Ảnh Thị. Anh tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Quốc, từng tham gia các phim như Cung tỏa tâm ngọc, Ngọc Lâu Xuân, Châu sinh như cố, Lần đầu yêu anh, Ninh an như mộng. Tuy nhiên, diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 2002 không được đánh giá cao. Anh cũng chưa được đóng chính trong các dự án lớn. Khoảng cách tuổi tác và danh tiếng giữa Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt, cũng khiến người hâm mộ của nữ diễn viên không hài lòng.

Tuy nhiên, khi Thẩm Ngọc Dung thi đỗ Trạng Nguyên, vì muốn cưới công chúa, trở thành phò mã mà sát hại vợ con. Đồng thời, em trai của Tiết Phương Phỉ cũng bị giết chết. Cha nàng nghe tin hai con qua đời cũng đau khổ buông tay nhân gian. Sau đó, Tiết Phương Phỉ sống lại, trở thành tiểu thư Khương Lê. Nàng tìm cách trả thù cho gia đình.

Theo HK01, với quy định mới của Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc NRTA, những bộ phim có nội dung nhân vật chính sống lại (trùng sinh/trọng sinh), sẽ không thể chiếu trên đài truyền hình mà chỉ có thể phát sóng trên nền tảng mạng. Do đó, với quy mô dự án, dàn diễn viên Mặc vũ vân gian được đánh giá là phim mức B.

Với quy mô dự án, dàn diễn viên Mặc vũ vân gian được đánh giá là phim mức B

Nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn đã có hơn 20 tháng chưa có dự án phim mới, kể từ 5/2/2021. Hồi đầu năm 2022, một dự án phim của Ngô Cẩn Ngôn là Thượng thực được phát sóng. Tuy nhiên, đây là bộ phim đã thực hiện từ cuối năm 2020.

Ngô Cẩn Ngôn đã rất lâu không tham gia đóng phim

Thực tế, 4 năm sau bom tấn Diên hy công lược, Ngô Cẩn Ngôn tham gia không ít dự án như Hạo Lan truyện, Hạnh phúc vẫn sẽ đến gõ cửa, Thanh xuân sáng thế kỷ, Em là đáp án của anh, Nữ hoàng trả giá... Tuy nhiên, cô đều bị chê thiếu kỹ năng diễn xuất, một màu dù rất được nâng đỡ. Cô bị xếp vào nhóm "bình hoa di động" không chịu phát triển sau nhiều năm làm nghề. Du Tử Hàm - một biên kịch nổi tiếng Trung Quốc - phê bình Ngô Cẩn Ngôn, gọi cô là "diễn viên nổi một phim".

Nữ diễn viên có tham gia nhiều tác phẩm nhưng không nổi bật

Theo Sina, thất bại với Thượng thực khiến sự nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn càng lâm vào bế tắc. Cô đang dần bị đẩy từ hàng nữ chính xuống diễn viên phụ trong nhiều dự án. Trang tin cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, chưa có nhà sản xuất nào tìm đến Ngô Cẩn Ngôn. Cô chỉ tham gia một số chương trình giải trí trên truyền hình.

Sau thất bại với Thượng thực khiến sự nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn càng lâm vào bế tắc

Ngô Cẩn Ngôn sinh năm 1990, nổi tiếng từ năm 2018 với tác phẩm cổ trang cung đấu ăn khách Diên Hi công lược. Đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ diễn viên bởi sau đó cô được biên kịch vàng Vu Chính ra sức nâng đỡ. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Ngô Cẩn Ngôn không có thêm bất kỳ phim truyền hình nổi bật nào khác.