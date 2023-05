Tác phẩm A Man and a Woman do Nghê Ni, Hoàng Bột đóng chính đã tạm dừng sản xuất do xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Theo nguồn tin của HK01, một bệ nâng hỗ trợ cho quá trình quay phim đã nghiêng lệch và đổ sập khiến nhiều người bị thương nặng. Sự cố xảy ra khi đoàn làm phim đang ghi hình ngoài trời ở Cửu Long, Hong Kong (Trung Quốc). Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu ít nhất 8 người khỏi hiện trường. Người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó. Trong số nạn nhân, một người gãy xương, một người hôn mê. Cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ sự việc. Ngay sau tai nạn, đoàn làm phim đã quyết định tạm dừng sản xuất. Liên quan đến vụ việc, đơn vị sản xuất chia sẻ đang phối hợp điều tra với cơ quan chức năng. Họ cho biết không có nghệ sĩ bị thương trong vụ việc. Các nhân viên gặp tai nạn sẽ được đền bù và điều trị. Trong đó, nạn nhân hôn mê hiện đã tỉnh lại, tình trạng sức khỏe ổn định. Ngoài ra, công ty sản xuất bộ phim khẳng định, họ đã mua bảo hiểm hết cho đoàn làm phim trước khi A Man and a Woman bấm máy. Tới sáng 21/5, nạn nhân hôn mê đã tỉnh lại, tình trạng sức khỏe ổn định. A Man and a Woman là dự án do công ty giải trí Anh Hoàng đầu tư sản xuất với sự tham gia diễn xuất của Nghê Ni và Hoàng Bột. Ngoài thông tin về đạo diễn và diễn viên chính, nội dung của tác phẩm chưa được công bố. A Man and a Woman là dự án đáng trông đợi của Nghê Ni. Người đẹp sinh năm 1988 lọt vào mắt đạo diễn Trương Nghệ Mưu khi ông đi tìm nữ chính Ngọc Mặc cho bộ phim Kim Lăng thập tam thoa. Ra mắt năm 2011, bộ phim giúp Nghê Ni giành được giải thưởng Điện ảnh châu Á cho Nữ diễn viên mới xuất sắc và giải thưởng Phê bình điện ảnh Thượng Hải cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Sau sự thành công của tác phẩm này, con đường nghệ thuật của Nghê Ni rộng mở. Nghê Ni được tạp chí Nam Đô (Trung Quốc) bình chọn là một trong tứ tiểu hoa đán nổi bật nhất giới giải trí Hoa ngữ cùng Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Angelababy từ năm 2013. Choáng ngợp với nhan sắc của ‘Đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông’ Quan Chi Lâm ở tuổi 61 cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Quan Chi Lâm vừa xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu ở Trung Quốc đại lục. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-moi-cua-nghe-ni-xay-ra-tai-nan-nghiem-trong-khien-8-nguoi-bi-thuong-nang-584175.html Theo Toàn Chiêu Di (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-moi-cua-nghe-ni-xay-ra-tai-nan-nghiem-trong-khien-8-nguoi-bi-thuong-nang-584175.html