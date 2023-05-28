Ngô Thiến dần đuối sức trong Đạp Gió 2023, phần thể hiện khiến khán giả thất vọng

Sau thời gian dài vắng bóng, Ngô Thiến tích cực trở lại giới giải trí nhưng màn thể hiện của cô ở show Đạp gió 2023 lại khiến khán giả khá thất vọng.

Mới đây, Sohu vừa có bài viết về tình trạng khó khăn của Ngô Thiến tại show giải trí Đạp gió 2023. Nữ diễn viên Bên nhau trọn đời thể hiện sự thiếu tự tin, năng lực kém và chịu nhiều áp lực từ công chúng. Ngô Thiến thể hiện sự thiếu tự tin, năng lực kém tại show Đạp Gió 2023 Theo Sohu, khi show mới diễn ra, Ngô Thiến là một trong những cái tên được công chúng quan tâm và yêu mến nhất. Nữ diễn viên sinh năm 1992 vốn có hình ảnh đẹp, không vướng scandal. Cô cũng được khán giả thương cảm sau khi chịu tổn thương từ cuộc hôn nhân với nam diễn viên Trương Vũ Kiếm. Do đó, không ít người mong Ngô Thiến sẽ có những màn trình diễn tốt để vực dậy danh tiếng.

Ngô Thiến từng được khán giả yêu mến, nhưng danh tiếng của cô lại giảm sút khi tham gia show Đạp gió 2023 Tuy nhiên, những gì Ngô Thiến thể hiện lại là sự thiếu tự tin, ít giao tiếp và không tiến bộ qua mỗi lần diễn. Năng lực ca hát, biểu diễn của Ngô Thiến kém, khiến cô đứng thứ hạng không cao, nhưng vẫn lọt vào vòng trong nhờ được các đội trưởng ưu ái. Nhờ đội trưởng ưu ái, Ngô Thiến vẫn được lọt vào vòng trong Theo Sohu, đứng trước tranh cãi, Ngô Thiến áp lực và có thông tin cô muốn xin rút khỏi show Đạp gió 2023. Sohu bình luận việc tham gia chương trình giải trí có tác dụng rất lớn, từng giúp nhiều ngôi sao một lần nữa đạt đỉnh cao danh tiếng, sự nghiệp thăng hoa như Vương Tâm Lăng, Trương Bá Chi, Ninh Tịnh... Nhưng với Ngô Thiến, kết quả lại không khả quan như nữ diễn viên kỳ vọng. Ngô Thiến bị khán giả chỉ trích đang lợi dụng sự nổi tiếng sẵn có để giành suất ở lại chương trình, khiến những nghệ sĩ xứng đáng hơn phải ra đi.

Ngô Thiến bị khán giả chỉ trích đang lợi dụng sự nổi tiếng sẵn có để giành suất ở lại chương trình Được biết, khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4, Ngô Thiến lại lọt đề tài "nóng" khi cho thấy sự rụt rè, nhút nhát khiến khán giả tiếc nuối. Nhiều người so sánh cô của hiện tại với thuở đóng vai Triệu Mặc Sênh, cho rằng hôn nhân đã "giết chết" thanh xuân của nàng tiểu hoa. Trong khi tại Đạp gió 2023, Ngô Thiến thể hiện thái độ hiền lành, ôn nhu, thì ở show Xin chào thứ Bảy, cô lại có hành động nóng tính, trách móc bạn diễn Trương Bân Bân. Sau sự việc mắng bạn diễn Trương Bân Bân, không ít khán giả lại có cái nhìn khác về Ngô Thiến. Ngô Thiến từng nhận được giải thưởng Hoa hậu ăn ảnh nhất Ngô Thiến sinh năm 1992, nổi tiếng nhờ vai diễn Triệu Mặc Sênh lúc trẻ trong phim Bên nhau trọn đời năm 2015. Cô nàng bước chân vào showbiz khi mới 19 tuổi khi gây chú ý tại chương trình Hoa hậu Hồ Bắc, Trung Quốc, vào đầu năm 2011. Kết thúc chương trình, cô nhận được giải thưởng Hoa hậu ăn ảnh nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-thien-dan-uoi-suc-trong-ap-gio-2023-phan-the-hien-khien-khan-gia-that-vong-586589.html