Ngô Thiến không thể nháy mắt trong màn trình diễn See Tình ở Đạp Gió 2023

Sao quốc tế 16/05/2023 12:01

Từ khóa 'Ngô Thiến không thể nháy mắt' thu hút sự chú ý và quan tâm của cộng đồng mạng.

Vừa qua, trong chương trình Đạp Gió 2023, màn trình diễn ca khúc See Tình của bộ tứ: Chi Pu, Ella, Ngô Thiến, Trương Gia Nghê đã gây ấn tượng với khán giả. Màn trình diễn được nhận xét là ngọt ngào, đẹp mắt và thành công nhận về số phiếu bình chọn cao nhất trong vòng công diễn đầu tiên của chương trình này.

Ngô Thiến không thể nháy mắt trong màn trình diễn See Tình ở Đạp Gió 2023 - Ảnh 1

Tiết mục của nhóm vào top tìm kiếm, bình luận nổi bật trên Weibo. Đáng chú ý, từ khóa 'Ngô Thiến không thể nháy mắt' nhận được hơn 100 triệu views. Dù trái ngược với khả năng quản lý biểu cảm siêu đỉnh của ‘đàn chị’ Trương Gia Nghê nhưng việc Ngô Thiến không thể nháy mắt khiến netizen cảm thấy rất đáng yêu, phù hợp với hình tượng nhóm nhạc nữ.

Ngô Thiến không thể nháy mắt trong màn trình diễn See Tình ở Đạp Gió 2023 - Ảnh 2Ngô Thiến không thể nháy mắt trong màn trình diễn See Tình ở Đạp Gió 2023 - Ảnh 3

Được biết, Ngô Thiến gặp khó khăn trong quá trình tập luyện lẫn khi thực hiện các động tác vũ đạo. Xuất thân diễn viên, cô nhớ động tác chậm hơn các thành viên trong nhóm. Tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 sau thời gian tập trung chăm sóc con, trạng thái của Ngô Thiến gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo đó, trạng thái của cô hiện tại đầy vẻ nhút nhát, thiếu tự tin khiến dân tình không xót xa.

Ngô Thiến không thể nháy mắt trong màn trình diễn See Tình ở Đạp Gió 2023 - Ảnh 4

Ngô Thiến từng ‘nữ thần thanh xuân’, từng có nhiều tác phẩm phim ảnh ấn tượng khán giả. Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Ngô Thiến tạm ở ẩn sinh con cho Trương Vũ Kiếm nhưng nam diễn viên lại hiếm khi thể hiện tình cảm với vợ con trên truyền thông. Có thời điểm, dù bị dò hỏi nhiều lần, Trương Vũ Kiếm chỉ thừa nhận mình có một cô con gái, nhưng anh chưa từng nhắc đến Ngô Thiến.

Ngô Thiến không thể nháy mắt trong màn trình diễn See Tình ở Đạp Gió 2023 - Ảnh 5

Tháng 2/2022, Ngô Thiến xác nhận ly hôn Trương Vũ Kiếm sau 1 năm công khai kết hôn. Trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi, nữ diễn viên chưa hề được mặc váy cưới, tổ chức hôn lễ hay xuất hiện công khai trước công chúng như các cặp vợ chồng khác trong showbiz.

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đầy vẻ nhút nhát, thiếu tự tin khiến dân tình không xót xa. Nhiều netizen liên tưởng đến nhân vật Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời cô nàng từng thủ vai.

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