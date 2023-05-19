Ngô Thiến công khai 'hẹn hò' với trai lạ sau hơn 1 năm ly hôn với chồng cũ 'tra nam'?

Sao quốc tế 19/05/2023 19:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Ngô Thiến đang hẹn hò cùng với trai lạ sau hơn 1 năm ly hôn.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của cặp đôi Ngô ThiếnTrương Bân Bân trên tạp chí Bazzar để quảng bá cho bộ phim Tam Phần Dã (Ba Phần Hoang Dã). Có thể thấy, cặp đôi diện những bộ trang phục vừa mang nét quyến rũ, lịch lãm vừa mang nét năng động trẻ trung. Từ cách tạo dáng cho đến thần thái biểu cảm của cả 2 đều rất cuốn hút và ăn ý.

Ngô Thiến công khai 'hẹn hò' với trai lạ sau hơn 1 năm ly hôn với chồng cũ 'tra nam'? - Ảnh 1Ngô Thiến công khai 'hẹn hò' với trai lạ sau hơn 1 năm ly hôn với chồng cũ 'tra nam'? - Ảnh 2Ngô Thiến công khai 'hẹn hò' với trai lạ sau hơn 1 năm ly hôn với chồng cũ 'tra nam'? - Ảnh 3Ngô Thiến công khai 'hẹn hò' với trai lạ sau hơn 1 năm ly hôn với chồng cũ 'tra nam'? - Ảnh 4Ngô Thiến công khai 'hẹn hò' với trai lạ sau hơn 1 năm ly hôn với chồng cũ 'tra nam'? - Ảnh 5Ngô Thiến công khai 'hẹn hò' với trai lạ sau hơn 1 năm ly hôn với chồng cũ 'tra nam'? - Ảnh 6Ngô Thiến công khai 'hẹn hò' với trai lạ sau hơn 1 năm ly hôn với chồng cũ 'tra nam'? - Ảnh 7Ngô Thiến công khai 'hẹn hò' với trai lạ sau hơn 1 năm ly hôn với chồng cũ 'tra nam'? - Ảnh 8

Nếu như Ngô Thiến nổi bật với nét đẹp thanh thuần, dịu dàng pha chút đáng yêu thì sánh đôi cùng cô Trương Bân Bân toát lên khí chất lịch lãm, trưởng thành. Cả hai kết hợp cùng nhau mang lại cảm giác bùng nổ phản ứng hóa học. Chính vì thế, các khán giả háo hức mong chờ dự án này nhanh chóng có lịch lên sóng.

Được biết, Tam Phần Dã là một trong những dự án đánh dấu sự trở lại của Ngô Thiến trên đường đua phim ảnh. Trước đó, giữa đà phát triển đang lên của sự nghiệp, cô nàng lại lựa chọn kết hôn, sinh con cùng Trương Vũ Kiếm khiến ai cũng tiếc nuối. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cô nàng không mấy tốt đẹp khi cả hai chính thức tuyên bố ly hôn vào ngày lễ tình nhân 2022.

Ngô Thiến công khai 'hẹn hò' với trai lạ sau hơn 1 năm ly hôn với chồng cũ 'tra nam'? - Ảnh 9

Nói về bộ phim Tam Phần Dã được chuyển thể từ tiểu thuyết Trao Em Thế Giới Lý Tưởng của tác giả Nhĩ Đông Thố. Nội dung kể về câu chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi Từ Yến Thời (Trương Bân Bân) và Hướng Viên (Ngô Thiến). Từ Yến Thời luôn ước mơ có thể trở thành một nhà khoa học thế giới xuất sắc. Trong quá trình theo đuổi niềm đam mê của mình, anh đã gặp không ít trở ngại, vô số lần phải chịu đả kích. Lúc này anh gặp lại người bạn học cao trung cũ Hướng Viên.

Ngô Thiến công khai 'hẹn hò' với trai lạ sau hơn 1 năm ly hôn với chồng cũ 'tra nam'? - Ảnh 10

Hướng Viên từ nhỏ sinh ra trong gia đình khá giả nên tính cách có phần vô lo vô nghĩ, cô hào phóng lại hoạt bát tươi sáng. Trong một lần nọ vì đánh cược với ông nội, Hướng Viên đã đến chi nhánh nhỏ sắp bị đóng cửa của công ty nhà mình để làm việc, cũng vô tình tại đây gặp lại nam thần học bá năm nào cô từng thầm yêu Từ Yến Thời. Hướng Viên một lòng muốn nỗ lực cứu giúp chi nhánh công ty, trong khi đó Từ Yến Thời vì ước mơ mà ngày ngày cầu nguyện chi nhánh này mau đóng cửa, từ đó tạo nên nhiều câu chuyện dở khóc dở cười giữa cặp đôi.

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