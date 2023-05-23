Ngô Thiến chính thức trở lại màn ảnh nhỏ cùng Trương Bân Bân trong Tam Phần Dã

Sau cuộc tình ồn ào không đi đến đâu với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến được sự quan tâm và ủng hộ của loạt khán giả sau khi chính thức ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. Cô đang dần quay trở lại với các tác phẩm sau thời gian dài sự nghiệp chững lại vì tình cảm.



Poster chính thức của phim

Bộ phim Tam Phần Dã do Ngô Thiến và Trương Bân Bân đóng chính đã được lên sóng. Tuy không có dàn lưu lượng đình đám, xong dự án phim này vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả bởi có dàn diễn viên đẹp, diễn xuất tốt. Màn kết hợp của Ngô Thiến và Trương Bân Bân ở Tam Phần Dã được mong đợi rất nhiều.