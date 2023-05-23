Ngô Thiến chính thức trở lại màn ảnh nhỏ cùng Trương Bân Bân trong Tam Phần Dã

Sau nhiều ngày chờ đợi, tác phẩm của Ngô Thiến và Trương Bân Bân chính thức được lên sóng.
- Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến - Trương Bân Bân chuẩn bị lên sóng, fan chỉ ra những điều hấp dẫn giúp phim sẽ thành công?
- Ngô Thiến công khai 'hẹn hò' với trai lạ sau hơn 1 năm ly hôn với chồng cũ 'tra nam'?
Sau cuộc tình ồn ào không đi đến đâu với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến được sự quan tâm và ủng hộ của loạt khán giả sau khi chính thức ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. Cô đang dần quay trở lại với các tác phẩm sau thời gian dài sự nghiệp chững lại vì tình cảm.
Bộ phim Tam Phần Dã do Ngô Thiến và Trương Bân Bân đóng chính đã được lên sóng. Tuy không có dàn lưu lượng đình đám, xong dự án phim này vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả bởi có dàn diễn viên đẹp, diễn xuất tốt. Màn kết hợp của Ngô Thiến và Trương Bân Bân ở Tam Phần Dã được mong đợi rất nhiều.
Tam Phần Dã là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Trao Em Thế Giới Lý Tưởng của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào và lãng mãn chốn công sở của Hướng Viên và Từ Yến. Ngoài ra bộ phim cũng đề cập đến nhiều khía cạnh khác của cuộc sống như là tình bạn, mối quan hệ đồng nghiệp hay là những áp lực của người trẻ trong công việc.
Tuy nhiên, vẫn có không ít người cảm thấy giữa cặp đôi thiếu sự liên kết, cảm giác yêu đương chưa đủ mạnh và không có sự bùng nổ chemistry. Bên cạnh đó, một số khán giả đã đọc qua nguyên tác còn cho rằng, Ngô Thiến và Trương Bân Bân không giống với hình mẫu nhân vật trong tiểu thuyết gốc.
Năm 2023 này, Ngô Thiến đã xuất hiện trong 3 bộ phim là Đi Đến Nơi Có Gió (vai khách mời), Cửu Nghĩa Nhân và Tam Phần Dã. Ngoài gia, việc tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4 cũng giúp ích rất nhiều cho Ngô Thiến trong sự nghiệp.