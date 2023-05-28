'Hiệu ứng' Vương Hạc Đệ bùng nổ tới cỡ nào sau thành công của Thương Lan Quyết?

Sao quốc tế 28/05/2023 17:29

Mới đây, Vương Hạc Đệ gây chú ý khi nam diễn viên tham gia sự kiện tại Trùng Khánh, Trung Quốc.

Vào ngày 27/5, Sina đưa tin, Lượng người tới trung tâm thương mại để tham dự sự kiện có Vương Hạc Đệ đông tới mức an ninh trở nên hỗn loạn. Có thể nói, chỉ sau một năm, Vương Hạc Đệ đã trở thành nam diễn viên thuộc phái lưu lượng được săn đón nhất.

Vương Hạc Đệ chia sẻ anh choáng trước sự nổi tiếng đột ngột. Anh cho biết trước Thương lan quyết, bản thân chưa từng tưởng tượng cảnh được hàng trăm fan chờ đợi. Ê-kíp của Vương Hạc Đệ bị quá tải do không lường trước được việc nam diễn viên bùng nổ hiệu ứng truyền thông.

 'Hiệu ứng' Vương Hạc Đệ bùng nổ tới cỡ nào sau thành công của Thương Lan Quyết? - Ảnh 1'Hiệu ứng' Vương Hạc Đệ bùng nổ tới cỡ nào sau thành công của Thương Lan Quyết? - Ảnh 2'Hiệu ứng' Vương Hạc Đệ bùng nổ tới cỡ nào sau thành công của Thương Lan Quyết? - Ảnh 3'Hiệu ứng' Vương Hạc Đệ bùng nổ tới cỡ nào sau thành công của Thương Lan Quyết? - Ảnh 4

Trước đó, ngày 23/5, tài tử Thương lan quyết cũng có mặt tại một sự kiện thương mại tại Thành Đô, ban tổ chức đã phải huy động tới gần 100 vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho Vương Hạc Đệ, đồng thời giữ gìn trật tự.

Bên cạnh thành công về vai diễn, Vương Hạc Đệ còn nhận được tình cảm của khán giả với tính cách hài hước, ứng xử thông minh khi tham gia show giải trí và đời tư ít tranh cãi. Đây cũng chính là lý do lượng người hâm mộ của Vương Hạc Đệ tăng nhanh.

'Hiệu ứng' Vương Hạc Đệ bùng nổ tới cỡ nào sau thành công của Thương Lan Quyết? - Ảnh 5'Hiệu ứng' Vương Hạc Đệ bùng nổ tới cỡ nào sau thành công của Thương Lan Quyết? - Ảnh 6

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ vai diễn Đạo Minh Tự trong Vườn sao băng phiên bản 2018. 

Theo truyền thông, Vương Hạc Đệ nổi lên từ bộ phim truyền hình cổ trang Thương lan quyết năm 2022. Hình tượng "cool ngầu bá đạo" của nam diễn viên trong phim được khán giả yêu thích. Nhờ đó, Vương Hạc Đệ nhanh chóng lọt top các diễn viên trẻ sinh sau năm 1995 tiềm năng nhất.

Sau khi thành công bùng nổ nhờ Thương Lan Quyết, mọi thông tin liên quan tới đời tư, tính cách, sự nghiệp của Vương Hạc Đệ đều được khán giả quan tâm. Có ngày, nam diễn viên chiếm 10 vị trí trong top 20 chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên Weibo. Trước khi nổi tiếng, tạp chí mà Vương Hạc Đệ là gương mặt trang bìa chỉ bán được 140 bản, nhưng hiện tại, con số này là 60.000 bản.

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Bên cạnh thông tin có sự xuất hiện của Vương Hạc Đệ trong dự án Ám Hà Truyện thì tin tức cặp đôi phụ của Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng sẽ tái hợp trong dự án này khiến dân tình vô cùng phấn khích.

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