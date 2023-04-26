Loạt ảnh 'khoe sắc' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong bộ phim dân quốc 'Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa'

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được tung ra, tạo hình dân quốc của Vương Hạc Đệ và Châu Dã đã được khen hết lời, có chất "cặp đôi". Nhiều khán giả vô cùng háo hức trước thông tin này vì phần đông đã đợi phim lên sóng khá lâu để được gặp 'Tôn Thượng' trong tạo hình Dân Quốc. Trước đó, trong loạt ảnh quảng bá phim, nhiều khán giả không ngừng khen ngợi cặp diễn viên rất đẹp đôi. Vương Hạc Đệ có khuôn mặt điển trai, nét nào ra nét đó, còn Châu Dã thì đáng yêu bất chấp.

Được ấn định phát sóng trên đài Giang Tô vào ngày 23/4, Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa lấy đề tài chiến tranh, nhưng có pha lẫn tình yêu, tuổi trẻ. Phim đánh dấu màn hợp tác đáng trông chờ giữa "Tôn thượng" Vương Hạc Đệ và một trong những tiểu hoa lứa 95 được săn đón nhất hiện nay - Châu Dã .

Vương Hạc Đệ đã "một bước lên mây" nhờ Thương Lan Quyết và vai Đông Phương Thanh Thương. Anh còn được đánh giá là ma tôn đẹp nhất trong nhiều năm gần đây, thậm chí vượt qua cả Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) trong Trường Nguyệt Tẫn Minh đang hot thời gian này.

Còn với Châu Dã, cô có sự nghiệp khá biến động sau Sơn Hà Lệnh. Mỹ nhân sinh năm 1998 chưa có thêm dự án nào nổi bật, hiện tại còn đối mặt với tranh cãi khi phim đóng cùng Trần Phi Vũ - Đếm Ngược Nói Yêu Em bị tố đạo nhái. Tuy nhiên với Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa lần này, rất có thể danh tiếng của nữ diễn viên sẽ được nâng thêm một bậc, bước đầu đã ghi điểm tuyệt đối nhờ tạo hình cuốn hút, hợp nhãn khán giả.

Bộ phim "Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa" lấy bối cảnh thời dân quốc những năm 1937 đến 1946, Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh và Đại học Nam Khai tạm thời sáp nhập để thành lập Đại học Liên kết Tây Nam Quốc gia. Khi chiến tranh Trung Nhật nổ ra vào năm 1937, các học giả và trí thức trẻ đã đứng lên đấu tranh thông qua việc học chữ. Những cô cậu sinh viên trẻ nhiệt huyết không quản mưa bom bão đạn, gian khổ, dốc sức giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trình Gia Thụ (Vương Hạc Đệ) vốn là một tay chơi xuất thân từ gia đình giàu có ở thủ đô, anh đã sống ở Mỹ ba năm với tư duy Tây hoá. Để vừa theo đuổi tình yêu vừa gia nhập Liên Đại, anh đã phải mất 8 năm đi qua đi lại ba nơi, trải qua nhiều thử thách trong học tập, tình yêu và gia đình