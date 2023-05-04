Không phải Ngô Lỗi, 'thánh đơ' sẽ kết đôi với Vương Hạc Đệ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền ?

Theo nguồn tin mới nhất, có khả năng vai nam nữ chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền sẽ không phải là Ngu Thư Hân cũng không phải Ngô Lỗi.

Sau Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng với sự tham gia diễn xuất của Dương Mịch, Cung Tuấn, dân tình đang vô cùng ngóng chờ ngày Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền quan tuyên và khai máy chính thức. Trước đó, Douban hiển thị nam chính cho ồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền - Ảnh:Weibo Trước đó, nhiều đồn đoán cho dàn diễn viên được nhà sản xuất chọn mặt gửi vàng, giao cho vai nam nữ chính là Ngô Lỗi và Dương Siêu Việt, thì mới đây "nhân sự" dường như có sự thay đổi lớn, khi một nguồn tin khác lại nói rằng nam chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền sẽ do Vương Hạc Đệ đảm nhận chứ không phải Ngô Lỗi.

Mới đây, thông tin cho biết Vương Hạc Đệ sẽ là người thay thế Ngô Lỗi nên duyên cùng Dương Siêu Việt - Ảnh:Weibo Dân tình đều có phản ứng không mấy tích cực, thậm chí có người còn cho rằng nếu nhà sản xuất và đoàn phim thực sự chốt dàn cast này, chắc chắn sẽ biến Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền thành thảm họa. Nguyên nhân là bởi diễn xuất tựa như "robot" của cả Vương Hạc Đệ lẫn Dương Siêu Việt. Mặc dù hoạt động trong làng giải trí nhiều năm thế nhưng diễn xuất của Dương Siêu Việt không được khán giả đánh giá cao - Ảnh:Weibo Dương Siêu Việt không có tác phẩm nổi bật, không được đánh giá cao về tài năng như Châu Dã, Chương Nhược Nam... Triệu Lộ Tư cũng đã thay thế Dương Siêu Việt, trở thành nữ diễn viên trẻ được đầu tư mạnh mẽ. Dương Siêu Việt xóa bỏ mác "thảm họa diễn xuất" từ các bộ phim trước. Trong hai năm, cô tham gia 6 bộ phim, nhưng có tới 5 bộ bị chê trong cách thể hiện nhân vật.

Ảnh minh họa: Internet Mặc dù sau thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đón nhận nhiều tình cảm từ khán giả hơn, thêm nữa tạo hình nhân vật Đông Phương Thanh Thương lại vừa hay phù hợp với tính cách và diễn xuất "hơi đơ" của ngôi sao sinh năm 1998 nên mới được khen ngợi như vậy. Diễn xuất của Vương Hạc Đệ vẫn chưa thuyết phục được một bộ phận khán giả sau Thương Lan Quyết - Ảnh:Weibo Hiện tại, nhà sản xuất cũng như đoàn phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về việc Vương Hạc Đệ hợp tác cùng Dương Siêu Việt.

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