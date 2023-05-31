Lộ ảnh Trịnh Sảng lạ lẫm gần đây, ngoại hình xuống sắc khiến dân tình choáng váng?

Mới đây, một số cư dân mạng đã đăng tải bức ảnh mới nhất của Trịnh Sảng . So với trước đây, Trịnh Sảng trong ảnh đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy mặc một chiếc áo hoodie trắng mộc mạc, áo khoác ba lỗ sẫm màu, quần jean, đầu tóc bù xù, trông rất luộm thuộm.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là khuôn mặt của cô lộ rõ ràng sự tăng cân, các đường nét trên khuôn mặt mất đi vẻ thanh tú trước đây, chân tóc cũng thưa lộ trán hói và trông già đi rất nhiều. Cư dân mạng nhận xét trông cô khó mà nhận ra, thậm chí còn kém xinh hơn so với người bạn chụp cùng.

Bản thân Trịnh Sảng trước đó cũng đăng một số bức ảnh đời thường lên mạng xã hội nhưng những bức ảnh này đã được chỉnh sửa nhờ các ứng dụng làm đẹp, giúp nhan sắc của cô vẫn rạng rỡ. Tuy nhiên, trong những bức ảnh do người khác chụp, có thể thấy tình trạng thực sự của Trịnh Sảng hiện tại khác hoàn toàn với ảnh lung linh do cô đăng.

Trong năm qua, Trịnh Sảng nhiều lần bày tỏ sự hối hận và mong có cơ hội gây dựng lại sự nghiệp tại Trung Quốc nhưng không được khán giả chấp nhận. Nữ diễn viên dần chấp nhận việc không còn cơ hội trở lại làng giải trí Hoa ngữ.

Trước khi bị phong sát, Trịnh Sảng được mệnh danh là nữ thần thanh xuân của làng giải trí Hoa ngữ nhờ sở hữu vẻ đẹp thanh thuần. Cô từng là diễn viên trẻ tuổi nhất trong danh mục đề cử Nữ diễn viên xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 25.

Năm 2012, Trịnh Sảng được đề cử danh hiệu Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng lần thứ 31. Năm 2017, cô được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Ma Cao lần thứ 9. Cũng trong năm 2017, Trịnh Sảng lọt danh sách "Những gương mặt châu Á dưới 30 tuổi nổi bật" do tạp chí Forbes Trung Quốc bình chọn.