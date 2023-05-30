Vừa phải đền bù số tiền 'khổng lồ', Trịnh Sảng tiếp tục gặp 'vận đen' khiến nhiều người lo lắng

Sao quốc tế 30/05/2023 07:35

Sau ồn ào trốn thuế, Trịnh Sảng hiện đang sinh sống ở Mỹ để giành quyền nuôi hai con với bạn trai cũ là Trương Hằng.

Mới đây theo Sina đưa tin, công ty do Trịnh Sảng Trương Hằng thành lập đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh vì thi hành công vụ không trung thực. Cụ thể theo một số nguồn tin cho biết, công ty này được thành lập vào tháng 1 năm 2019 với số vốn đăng ký là 10 triệu NDT. Trịnh Sảng là người kiểm soát thực tế, còn Trương Hằng là đại diện pháp luật kiêm giám đốc điều hành của công ty.

Nguyên nhân khiến đơn vị này bị thu hồi giấy phép kinh doanh bởi công ty đã đóng cửa hơn sáu tháng sau khi mở cửa, hoặc không hoạt động trong cùng khoảng thời gian đó mà không hề có lý do chính đáng.

Vừa phải đền bù số tiền 'khổng lồ', Trịnh Sảng tiếp tục gặp 'vận đen' khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 1

Trước đó, Trịnh Sảng bị thua kiện phải đền bù tiền thiệt hại cho nhà sản xuất của hai phim Người tình phỉ thúy và Tuyệt mật giả. Số tiền cô phải trả lên tới 120 triệu NDT (hơn 17,2 triệu USD, khoảng 410 tỷ đồng). Cụ thể, công ty sản xuất TNHH Đầu tư Điện ảnh và Truyền hình Đông Khai Chi Tinh là đơn vị thực hiện phim Người tình phỉ thúy yêu cầu nữ diễn viên trả 60 triệu NDT với lý do Trịnh Sảng vướng bê bối khiến bộ phim phải hủy lên sóng vĩnh viễn. Trước đó, dự án này tốn tới 220 triệu NDT để sản xuất.

Ngoài ra, Trịnh Sảng còn bị công ty thực hiện bộ phim Tuyệt mật giả yêu cầu bồi thường 60 triệu NDT với lý do tương tự. Theo 163 đây là đòn giáng mạnh vào kinh tế của nữ diễn viên Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Trước đó, Trịnh Sảng đã phải bán tháo tài sản để trả khoản tiền phạt do trốn thuế lên đến 46 triệu USD.

Vừa phải đền bù số tiền 'khổng lồ', Trịnh Sảng tiếp tục gặp 'vận đen' khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 2

Hồi tháng 1, Trịnh Sảng bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo bạo hành con. Nữ diễn viên phủ nhận. Phiên tòa giành quyền nuôi hai con diễn ra vào ngày 8/3, song chưa có kết quả cuối cùng. Phiên điều trần tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 7/4.

Trước khi bị cấm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Sảng là ngôi sao hạng A tại Trung Quốc. Cô được các nhãn hàng săn đón, có hàng chục triệu người hâm mộ. Trịnh Sảng nhận mức cát-xê đóng phim cao bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ dù diễn xuất của cô thường bị chê. Cô được biết đến nhiều với các bộ phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa tới...

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