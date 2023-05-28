Trong loạt ảnh mới nhất được đăng tải trên Instagram, tài tử xứ Đài mặc đồ đua xe, ngồi sau tay lái và thực hiện những đường đua cơ bản dưới sự huấn luyện của tay đua F1 Marc Gene cùng đội ngũ chuyên nghiệp. Nma diễn viên bày tỏ sự thích thú khi được ngồi vào buồng lái sau thời gian dài dưỡng bệnh vì tai nạn giao thông.

Mới đây, Lâm Chí Dĩnh gây chú ý khi trở lại trường đua và cầm lái xe đua F1 để thỏa đam mê. Nam tài tử cùng bà xã Trần Nhược Nghi ghé thăm các địa danh nổi tiếng và đến trường đua F1 ở Monza để tham quan.

Những hình ảnh mới của Lâm Chí Dĩnh khiến người hâm mộ vui mừng khi ngôi sao 49 tuổi đang phục hồi tốt sau tai nạn nghiêm trọng. Trước đó, tài tử tưởng chừng không thể cầm lái trong tương lai vì bị thương nặng. Hiện nam nghệ sĩ 7X vẫn đang trong quá trình trị liệu để khôi phục hoàn toàn khả năng vận động.

Tháng 7/2022, Lâm Chí Dĩnh lái chiếc Tesla trắng chở con trai Jenson trên đường phố Đào Viên (Đài Loan) thì đâm vào rào chắn, cột biển báo bên đường khiến đầu xe hư hỏng nặng. Sao phim Sợi dây chuyền định mệnh và con trai may mắn được những người xung quanh đưa ra khỏi xe hơi đi cấp cứu trước khi phương tiện này bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn khiến tài tử 7X bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai, chấn thương sọ não còn con trai anh bị thương nhẹ. Ngôi sao xứ Đài phải nằm viện điều trị trong khoảng 1 tháng, trải qua cuộc phẫu thuật gắn thanh titan vào cánh tay phải và tái tạo xương mặt.

Thời gian qua, Lâm Chí Dĩnh hầu như ở bên gia đình, tập trung trị liệu, nghỉ ngơi để cơ thể sớm phục hồi. Tháng 2/2023, anh lần đầu xuất hiện công khai trước hơn 3.000 khán giả sau thời gian vắng bóng vì vấn đề sức khỏe.

Không chỉ là một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, Lâm Chí Dĩnh còn là tay đua xe chuyên nghiệp. Theo Straits Times, ngôi sao 7X đã tham gia cuộc đua xe đầu tiên vào năm 1997 và thành lập đội đua của riêng mình hồi 2006. Dù nhiều lần gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường đua, nam nghệ sĩ vẫn kiên trì theo đuổi đam mê tốc độ và từng tuyên bố yêu xe như tính mạng, xem đua xe như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Đặc biệt, tài tử còn đặt tên hai con trai Kimi - Jenson theo tên của hai tay đua “khét tiếng” là Kimi Raikkonen và Jenson Button. Không những thế, ông bố nổi tiếng còn truyền tình yêu này cho các con trai bằng cách dạy chúng về các loại xe, đưa bọn trẻ đến trường đua học hỏi…