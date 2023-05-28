Mới đây, Quan Hiểu Đồng đã thay đổi phong cách và lựa chọn những trang phục phù hợp với dáng vóc. Bộ ảnh mới nhất của nữ diễn viên là một trong những minh chứng cho nỗ lực này. Phong cách trang điểm đơn giản lấy điểm nhấn ở màu môi đồng tone với thiết kế váy đỏ khiến cô trở nên quyến rũ, sang trọng hơn.

Sở hữu chiều cao hơn 1m7, khuôn mặt rạng rỡ, nhất là có đôi chân dài 1,1m, Quan Hiểu Đồng luôn xuất hiện trong danh sách những sao nữ sở hữu ngoại hình hoàn hảo của giới giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ lại không ít lần khiến fan thất vọng vì những bộ cánh thảm họa, dìm nhan sắc nổi bật và chiều cao của cô.

Trước đó, một hãng thời trang thể thao đã đăng tải những bức hình chụp quảng cáo của Quan Hiểu Đồng lên trang weibo. Loạt ảnh mới của Quan Hiểu Đồng lập tức "ghi điểm" với người hâm mộ bởi nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình ba vòng quyến rũ.

Trong ảnh, bạn gái Lộc Hàm chọn trang phục màu đen với quần baggy và áo croptop cực năng động. Ngoài nét kiều diễm cùng thần thái đỉnh cao thì dân tình còn chú ý đến vòng eo thon gọn mà nữ diễn viên khéo léo khoe ra trước ống kính. Quan Hiểu Đồng không chỉ sở hữu chiều cao đáng mơ ước với đôi chân dài 1m2 mà còn kiên trì tập luyện để có được cơ thể săn chắc. Tất cả những điều ấy đã đủ để nữ diễn viên thu hút được ánh mắt của bất kỳ ai.

Để có được thân hình "chuẩn không cần chỉnh" này, Quan Hiểu Đồng có ý thức kỷ luật rất cao đối với việc tập thể dục. Dù bận rộn tới mấy thì người đẹp cũng cố gắng tranh thủ để tập luyện. Nhảy dây là hình thức mà cô nàng áp dụng thường xuyên, và hầu như cô luôn mang dây nhảy bên mình. Người đẹp từng tiết lộ tập thể dục đối với cô đã trở thành một phần quan trọng và không thể thiếu được trong cuộc sống.

Quan Hiểu Đồng thuộc thế hệ minh tinh trẻ của làng giải trí Hoa ngữ. Xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ nhỏ nữ diễn viên đã hình thành lên được khí chất hơn người qua nhiều năm rèn giũa. Đến nay, cô nàng đang nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ các nhãn hàng cùng chương trình truyền hình đình đám. Cộng thêm câu chuyện tình yêu ngọt ngào với một trong "Thiên Triều Tứ Tử" Lộc Hàm, độ nổi tiếng của Quan Hiểu Đồng được coi là dẫn đầu trong dàn Tiểu Hoa đán.