Từng bị chê bai là 'thảm họa thời trang' trong Cbiz, Quan Hiểu Đồng đã 'lột xác' như thế nào?

Sao quốc tế 28/05/2023 09:26

Mới đây, Quan Hiểu Đồng nhận được "cơn mưa" lời khen khi nữ diễn viên đã thay đổi phong cách và lựa chọn những trang phục phù hợp với dáng vóc.

Sở hữu chiều cao hơn 1m7, khuôn mặt rạng rỡ, nhất là có đôi chân dài 1,1m, Quan Hiểu Đồng luôn xuất hiện trong danh sách những sao nữ sở hữu ngoại hình hoàn hảo của giới giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ lại không ít lần khiến fan thất vọng vì những bộ cánh thảm họa, dìm nhan sắc nổi bật và chiều cao của cô.

Mới đây, Quan Hiểu Đồng đã thay đổi phong cách và lựa chọn những trang phục phù hợp với dáng vóc. Bộ ảnh mới nhất của nữ diễn viên là một trong những minh chứng cho nỗ lực này. Phong cách trang điểm đơn giản lấy điểm nhấn ở màu môi đồng tone với thiết kế váy đỏ khiến cô trở nên quyến rũ, sang trọng hơn.

Từng bị chê bai là 'thảm họa thời trang' trong Cbiz, Quan Hiểu Đồng đã 'lột xác' như thế nào? - Ảnh 1Từng bị chê bai là 'thảm họa thời trang' trong Cbiz, Quan Hiểu Đồng đã 'lột xác' như thế nào? - Ảnh 2Từng bị chê bai là 'thảm họa thời trang' trong Cbiz, Quan Hiểu Đồng đã 'lột xác' như thế nào? - Ảnh 3Từng bị chê bai là 'thảm họa thời trang' trong Cbiz, Quan Hiểu Đồng đã 'lột xác' như thế nào? - Ảnh 4Từng bị chê bai là 'thảm họa thời trang' trong Cbiz, Quan Hiểu Đồng đã 'lột xác' như thế nào? - Ảnh 5Từng bị chê bai là 'thảm họa thời trang' trong Cbiz, Quan Hiểu Đồng đã 'lột xác' như thế nào? - Ảnh 6

Trước đó, một hãng thời trang thể thao đã đăng tải những bức hình chụp quảng cáo của Quan Hiểu Đồng lên trang weibo. Loạt ảnh mới của Quan Hiểu Đồng lập tức "ghi điểm" với người hâm mộ bởi nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình ba vòng quyến rũ.

Trong ảnh, bạn gái Lộc Hàm chọn trang phục màu đen với quần baggy và áo croptop cực năng động. Ngoài nét kiều diễm cùng thần thái đỉnh cao thì dân tình còn chú ý đến vòng eo thon gọn mà nữ diễn viên khéo léo khoe ra trước ống kính. Quan Hiểu Đồng không chỉ sở hữu chiều cao đáng mơ ước với đôi chân dài 1m2 mà còn kiên trì tập luyện để có được cơ thể săn chắc. Tất cả những điều ấy đã đủ để nữ diễn viên thu hút được ánh mắt của bất kỳ ai.

 

Từng bị chê bai là 'thảm họa thời trang' trong Cbiz, Quan Hiểu Đồng đã 'lột xác' như thế nào? - Ảnh 7Từng bị chê bai là 'thảm họa thời trang' trong Cbiz, Quan Hiểu Đồng đã 'lột xác' như thế nào? - Ảnh 8

Để có được thân hình "chuẩn không cần chỉnh" này, Quan Hiểu Đồng có ý thức kỷ luật rất cao đối với việc tập thể dục. Dù bận rộn tới mấy thì người đẹp cũng cố gắng tranh thủ để tập luyện. Nhảy dây là hình thức mà cô nàng áp dụng thường xuyên, và hầu như cô luôn mang dây nhảy bên mình. Người đẹp từng tiết lộ tập thể dục đối với cô đã trở thành một phần quan trọng và không thể thiếu được trong cuộc sống. 

Quan Hiểu Đồng thuộc thế hệ minh tinh trẻ của làng giải trí Hoa ngữ. Xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ nhỏ nữ diễn viên đã hình thành lên được khí chất hơn người qua nhiều năm rèn giũa. Đến nay, cô nàng đang nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ các nhãn hàng cùng chương trình truyền hình đình đám. Cộng thêm câu chuyện tình yêu ngọt ngào với một trong "Thiên Triều Tứ Tử" Lộc Hàm, độ nổi tiếng của Quan Hiểu Đồng được coi là dẫn đầu trong dàn Tiểu Hoa đán.

Dân tình phát sốt trước loạt ảnh tập thể thao của Quan Hiểu Đồng, khéo khoe đôi chân dài miên man, khỏe khoắn

Dân tình phát sốt trước loạt ảnh tập thể thao của Quan Hiểu Đồng, khéo khoe đôi chân dài miên man, khỏe khoắn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Quan Hiểu Đồng luyện tập thể thao. Đáng chú ý, đôi chân dài đầy đặn, khỏe khoắn của cô nàng khiến dân tình phát sốt, ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Quan Hiểu Đồng sao hoa ngữ châu á phim của Quan Hiểu Đồng nhan sắc Quan Hiểu Đồng

TIN LIÊN QUAN

Dân tình phát sốt trước loạt ảnh tập thể thao của Quan Hiểu Đồng, khéo khoe đôi chân dài miên man, khỏe khoắn

Dân tình phát sốt trước loạt ảnh tập thể thao của Quan Hiểu Đồng, khéo khoe đôi chân dài miên man, khỏe khoắn

Lộ bằng chứng Quan Hiểu Đồng 'lén lút' hẹn hò 'tình cũ màn ảnh' Đàm Tùng Vận dù đã là 'hoa có chủ'?

Lộ bằng chứng Quan Hiểu Đồng 'lén lút' hẹn hò 'tình cũ màn ảnh' Đàm Tùng Vận dù đã là 'hoa có chủ'?

Dương Tử trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Lúc đẹp rạng ngời khiến khán giả sốc visual, lúc xuống sắc gây ngỡ ngàng

Dương Tử trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Lúc đẹp rạng ngời khiến khán giả sốc visual, lúc xuống sắc gây ngỡ ngàng

Phim Bạch Lộc, Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh đứng trước nguy cơ bị 'đắp chiếu' vô thời hạn

Phim Bạch Lộc, Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh đứng trước nguy cơ bị 'đắp chiếu' vô thời hạn

Vì sao Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Dương Tử vẫn chưa trở thành 'ngôi sao thực lực' dù sở hữu nhiều phim hot?

Vì sao Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Dương Tử vẫn chưa trở thành 'ngôi sao thực lực' dù sở hữu nhiều phim hot?

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư bất ngờ công khai con gái, nhan sắc giống hệt như mẹ?

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư bất ngờ công khai con gái, nhan sắc giống hệt như mẹ?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu