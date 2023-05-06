Dân tình phát sốt trước loạt ảnh tập thể thao của Quan Hiểu Đồng, khéo khoe đôi chân dài miên man, khỏe khoắn

Quan Hiểu Đồng là một trong Tân tứ tiểu Hoa đán do CCTV bình chọn vào năm 2019. Không chỉ nhan sắc xinh đẹp, Quan Hiểu Đồng còn sở hữu đôi chân dài miên man cùng chiều cao khủng 1m73. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo cũng giúp cho Quan Hiểu Đồng trông cao hơn nhiều.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Quan Hiểu Đồng đang luyện tập thể thao. Đáng chú ý, đôi chân dài đầy đặn, khỏe khoắn của cô nàng khiến dân tình phát sốt, không ngừng tấm tắc khen ngợi. Được biết, cô nàng từng bị chê vì body dễ lên cân, nay Quan Hiểu Đồng khiến netizen nể phục vì sự chăm chỉ.

Quan Hiểu Đồng được ưu ái gọi là ‘em gái quốc dân’ ở Trung Quốc với 34,5 triệu người theo dõi trên Weibo. Năm 2019, 4 ứng viên là Văn Kỳ, Trương Tuyết Nghênh, Trương Tử Phong cùng với Quan Hiểu Đồng được xếp vào danh sách Tân tứ tiểu hoa đán do CCTV bình chọn. Năm 2017, Forbes Trung Quốc đã liệt kê cô vào danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á.

Mỹ nhân sinh năm 1997 còn được biết đến là bạn gái của diễn viên, ca sĩ Lộc Hàm. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2017 và nhận nhiều sức ép từ công chúng, nhất là phía fan của nam ca sĩ, song họ vẫn giữ mối quan hệ gắn bó, lâu bền nhiều năm qua. Hai ngôi sao không thể hiện tình cảm trước truyền thông để tránh điều tiếng. Họ âm thầm ủng hộ, quan tâm nhau và luôn gửi lời chúc trên mạng xã hội vào những ngày quan trọng.