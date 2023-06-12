Dàn sao nữ đình đám Vbiz xuất hiện chung khung hình: Triệu Lệ Dĩnh 'ăn đứt' Dương Tử, Lưu Diệc Phim kém sắc hơn đàn em

Sao quốc tế 12/06/2023 10:04

Dàn sao nữ Hoa ngữ thường có dịp hội tụ tại các sự kiện lớn nhỏ, ai ai cũng ăn diện lộng lẫy, khoe nhan sắc vượt trội của mình. Tuy nhiên, có một vài khung hình khiến bản thân họ bị dìm tơi tả, kém sắc hơn đồng nghiệp và đàn em.

Trong những lần dự sự kiện cùng nhau, các sao nữ không khỏi bị công chúng 'so' nhan sắc khi xuất hiện cùng nhau. Điển hình như Dương Tử bị đàn chị Triệu Lệ Dĩnh lấn át khi đứng chung khung hình. Mặc dù cả hai đều sở hữu khuôn mặt tròn, bầu bĩnh, nhưng xét về góc thẩm mỹ, Dương tử bị thợ trang điểm hại thê thảm vì makeup quá đậm, cộng thêm xương đầu của mỹ nhân sinh năm 1992 hơi to, khiến cô trông đô hơn Triệu Lệ Dĩnh, vô tình gây ra cảm giác trưởng thành, đứng tuổi lại còn khá nhợt nhạt và kém sắc.

Dàn sao nữ đình đám Vbiz xuất hiện chung khung hình: Triệu Lệ Dĩnh 'ăn đứt' Dương Tử, Lưu Diệc Phim kém sắc hơn đàn em - Ảnh 1
Dương Tử kém sắc bên đàn chị Triệu Lệ Dĩnh 

Một trường hợp khác phải kể đến là Cảnh Điềm và Lưu Diệc Phi. Cảnh Điềm sở hữu gương mặt V-line, đôi mắt to, mũi cao cùng khuôn miệng nhỏ nhắn, làn da trắng mịn hoàn mỹ không tỳ vết. Khi đứng một mình, Cảnh Điềm dường như trông khá bình thường, nhưng khi đứng chung khung hình với “thần tiên tỷ tỷ”, cô mới trở nên nổi bật. Bởi lúc này, nhan sắc lên xuống thất thường cùng nụ cười kém duyên khiến Lưu Diệc Phi thất thế trước mỹ nhân 34 tuổi.

Dàn sao nữ đình đám Vbiz xuất hiện chung khung hình: Triệu Lệ Dĩnh 'ăn đứt' Dương Tử, Lưu Diệc Phim kém sắc hơn đàn em - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi 'chìm' hẳn trước nhan sắc của Cảnh Điềm 

Dưới khán đài nhìn còn ổn áp nhưng khi lên sân khấu, bị camera bắt ngay "góc chết", Lưu Diệc Phi để lộ gương mặt và thân hình tròn trĩnh, ánh sáng bị lóa càng làm cô mất điểm khi so với một Triệu Lệ Dĩnh nhỏ nhắn, nhã nhặn ngồi bên cạnh. Bộ váy lẫn makeup và cả kiểu tóc hôm đó quả thực không giúp ích gì cho "thần tiên tỷ tỷ" cả.

Dàn sao nữ đình đám Vbiz xuất hiện chung khung hình: Triệu Lệ Dĩnh 'ăn đứt' Dương Tử, Lưu Diệc Phim kém sắc hơn đàn em - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi để lộ khuyết điểm trên sân khấu 

Thế nhưng để nói "xu cà na" nhất thì phải gọi tên Dương Tử. Sở hữu gương mặt cũng được coi là dễ thương nhưng lại bất lợi về vóc dáng, lại hay bị stylist cho diện những bộ cánh không hợp dáng, chuyện Dương Tử bị lép vế khi đứng cạnh các sao nữ khác phải nói là như cơm bữa. Đơn cử như tấm hình chụp 4 nàng "tiểu hoa đán" lúc bấy giờ gồm Dương Tử, Tống Thiến, Trịnh Sảng và Địch Lệ Nhiệt Ba, ai nhìn vào cũng có thể thấy Dương Tử là nhân vật bị lu mờ rõ rệt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Dàn sao nữ đình đám Vbiz xuất hiện chung khung hình: Triệu Lệ Dĩnh 'ăn đứt' Dương Tử, Lưu Diệc Phim kém sắc hơn đàn em - Ảnh 4
Dương Tử bị lu mờ rõ rệt khi đứng chung sân khấu với các tiểu hoa đán khác

Hết lần này tới lần khác cô nàng đều bị đồng nghiệp át vía, thậm chí ngồi bên cạnh Quan Hiểu Đồng ăn vận, trang điểm không thể đơn giản hơn thì Dương Tử vẫn thua đẹp. Hay lần khác khi sánh đôi với Triệu Lệ Dĩnh, dù trang phục của 2 nàng chẳng ai hơn ai nhưng luận về nhan sắc thì "Dĩnh bảo" vẫn hơn Dương Tử vài phần. Nói chung Dương Tử cũng xui, được hôm xinh đẹp, chỉn chu thì đụng ngay Dương Mịch và Angela Baby. 

Bộ ảnh huyền thoại mang tên "không có một ai xấu" chắc chắn phải thuộc về bộ ảnh tại sự kiện của tạp chí Marie Claire. Event quy tụ những gương mặt hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ như Lý Băng Băng, Tôn Lệ, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Nghê Ni... 

Dàn sao nữ đình đám Vbiz xuất hiện chung khung hình: Triệu Lệ Dĩnh 'ăn đứt' Dương Tử, Lưu Diệc Phim kém sắc hơn đàn em - Ảnh 5
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