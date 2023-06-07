Vừa được đề cử Thị hậu, Triệu Lệ Dĩnh lập tức nghỉ đóng phim để giành lại quyền nuôi con?

Một số người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh sẽ giành lại quyền nuôi con.

Trong số dàn tiểu hoa 85, Triệu Lệ Dĩnh đang là nữ diễn viên có sự nghiệp thành công nhất. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh còn được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu) của giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Đó là điều các đồng nghiệp cùng lứa hiếm ai làm được. Triệu Lệ Dĩnh đang có địa vị vững chắc trong giới so với các tiểu hoa cùng thời. Gần đây, một số tin đồn xuất hiện cho rằng nữ diễn viên đang muốn giành lại quyền nuôi con từ tay chồng cũ Phùng Thiệu Phong. Vụ kiện tụng với chồng cũ có thể khiến nàng tiểu hoa phải nghỉ đóng phim, gác lại sự nghiệp một thời gian. Trên thực tế, với thành công hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn có thể lo cho con một cuộc sống tốt đẹp.

Triệu Lệ Dĩnh được bắt gặp đi chơi cùng con trai Tưởng Tưởng hôm 1/6. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thông báo ly hôn vào tháng 4/2021. Cặp đôi cho biết sẽ cùng gánh trách nhiệm nuôi con trai 2 tuổi, song trên thực tế cậu bé được nhà nội nuôi dưỡng. Trong một cuộc phỏng vấn khi được hỏi về lý do để nhà chồng nuôi con, Triệu Lệ Dĩnh thẳng thắn trả lời: "Vì anh ấy giàu hơn em". Có thể thấy rõ sự mệt mỏi và tủi thân qua câu nói của người đẹp Sở Kiều Truyện, bởi cô xuất thân trong gia đình nông dân khó khăn. Với địa vị hiện tại của mỹ nhân họ Triệu, việc giành lại quyền nuôi con cũng là hoàn toàn hợp lý vởi sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh toàn tâm toàn ý cho công việc. Trang QQ trước đây cũng đã chia sẻ 1 bài phỏng vấn giữa nàng "Sam Sam" cùng báo chí. Nữ diễn viên bất ngờ nhận được câu hỏi cực "khoai" từ MC chương trình: "Liệu bạn có lo không giành được quyền nuôi con hay không?".

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có một cuộc hôn nhân chóng vánh khiến người hâm mộ tiếc nuối. Đứng trước câu hỏi đột ngột này, Triệu Lệ Dĩnh nghẹn ngào trả lời: "Nếu như kết quả giành quyền nuôi con không được như ý, vậy thì tôi chỉ hy vọng con trai luôn khoẻ mạnh và vui vẻ". Nữ diễn viên thành công chuyển hình theo hướng chính kịch và được đánh giá cao về diễn xuất. Lần thứ 3 Triệu Lệ Dĩnh được đề cử Thị hậu Bạch Ngọc Lan, trước đó cô có Thịnh Minh Lan và Hoa Thiên Cốt. Lần này, Triệu Lệ Dĩnh được đề cử Thị hậu Bạch Ngọc Lan nhờ vai diễn Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ. Ở thời điểm lên sóng, bộ phim này đã thu về vô số lời khen ngợi cả về tạo hình, diễn xuất và nội dung.

Tiểu Triệu Lệ Dĩnh đáp trả cực gắt khi bị netizen chê cố 'bắt chước' biểu cảm của Ngu Thư Hân nhưng không tới Mới đây, Dương Siêu Việt đã có bài viết đáp trả cực gắt một bình luận ác ý chê cô nàng cố bắt chước biểu cảm của Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết nhưng không tới.

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