Liên tục nhận phim phiên 2 cho sao nam khác, Triệu Lệ Dĩnh nay đã hết thời?

Gần đây, các tác phẩm do Triệu Lệ Dĩnh chọn tham gia gây tranh cãi về vấn đề phiên vị.

Với thành tích hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là một trong những cái tên xưng bá trong mảng truyền hình. Cô nàng thường đảm nhận phiên 1 trong các dự án phim với vai trò nữ chính. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây Triệu Lệ Dĩnh lại liên tục nhượng bộ đóng phiên 2 cho các sao nam khác. Điều này khiến nhiều dân mạng không khỏi nghi ngờ phải chăng nàng tiểu hoa đang dần thụt lùi? Triệu Lệ Dĩnh liên tục nhận phim với phiên 2 và nhường nhất phiên cho sao nam. Mới đây, dự án phim Thanh Minh Thượng Hà Đồ được cho là sẽ có sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, cô sẽ đóng phiên 2 cho Lôi Giai Âm. Điều đáng nói ở đây là bộ phim này còn chưa quan tuyên nhưng hot search “Triệu Lệ Dĩnh nhị phiên” đã leo top. Trước đó, nàng tiểu hoa 85 cũng nhận đóng phiên 2 trong dự án điện ảnh Hổ Lang Chi Lộ hợp tác cùng Tiêu Ương.



Triệu Lệ Dĩnh nhị phiên cho Lôi Giai Âm . Được biết, với địa vị của Lôi Giai Âm, Triệu Lệ Dĩnh nhị phiên là hoàn toàn hợp lý. Lôi Giai Âm được đánh giá là diễn viên thực lực trong ngành phim ảnh Trung Quốc. Anh từng ghi dấu ấn với các phim như Nửa đời trước của tôi, Võ lâm ngoại truyện, Hoàng kim đại kiếp án, Phía trên vách đá. Năm 2019 và 2020, anh vào top 100 Người nổi tiếng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn. Tuy có thành tích nhất định nhưng so với sao nam này, Triệu Lệ Dĩnh vẫn kém một bậc. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là tin đồn. Chưa có bất kỳ xác nhận nào cho màn hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lôi Giai Âm. Mặc khác, cũng có nhiều khán giả so sánh sự việc lần này với Dương Mịch khi cô cũng đã nhận phiên 2 cho nam diễn viên Tần Hạo ở Cáp Nhĩ Tân 1944. So với Lôi Giai Âm, thực tích của Tần Hạo chưa thể sánh bằng.

Dương Mịch cũng nhường lại phiên vị khi chuyển mình sang chính kịch.

Dương Mịch rời phải nhận phim phiên 2 khi rời Gia Hành. Về thông tin địa vị lao dốc sau khi rời Gia Hành Thiên Hạ, chỉ được đóng nữ phụ trong Cáp Nhĩ Tân 1944, Dương Mịch cho biết việc rời bỏ hàng ngũ diễn viên chính lần này không liên quan đến công ty cũ mà đến từ mong muốn của cô. Hiện tại, người đẹp chú trọng kịch bản mới lạ, muốn đóng vai diễn chưa từng thể hiện trước đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lien-tuc-nhan-phim-phien-2-cho-sao-nam-khac-trieu-le-dinh-nay-a-het-thoi-590816.html