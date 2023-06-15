Triệu Lộ Tư bị chê một màu từ trong phim đến đời thực

Loạt tạo hình gần đây của Triệu Lộ Tư đều đẹp nhưng bị cho là hầu như tương tự nhau.

Xuất hiện trong một sự kiện cho nhãn hàng do chính cô làm đại diện. Triệu Lộ Tư được đánh giá có tạo hình xinh đẹp, tuy nhiên so với những lần xuất hiện trước đây, cô liên tục bị đánh giá là một màu, an toàn.

Tạo hình Triệu Lộ Tư được đánh giá rất xinh đẹp nhưng lại an toàn. Có ý kiến cho rằng trạng thái của Triệu Lộ Tư khá ổn, xinh xắn, ưa nhìn, make-up không còn bị lỗi giống như nhiều lần trước. Tuy nhiên, vài netizen lại cảm thấy phong cách của Triệu Lộ Tư lần này quá giống với lần tham dự hoạt động của thương hiệu vào năm ngoái, từ kiểu tóc, trang điểm, kiểu dáng váy, thứ khác biệt nhất có chăng chính là phụ kiện.

Từ kiểu tóc, trang điểm, kiểu dáng váy đều không mấy khác biệt, thứ khác biệt nhất có chăng chính là phụ kiện. Theo dữ liệu phân tích của Sina, cuối năm 2022, Triệu Lộ Tư được đánh giá là một trong những tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 nổi bật nhất cùng với Ngu Thư Hân, Tống Tổ Nhi, Quan Hiểu Đồng... Nổi lên từ những bộ phim chiếu mạng, Triệu Lộ Tư có cách diễn nhí nhảnh, đáng yêu, từng được gọi là "Thánh nữ xuyên không". Xét về chỉ số truyền thông, Triệu Lộ Tư có ưu thế hơn các đồng nghiệp cùng lứa.



Triệu Lộ Tư có phong độ thời trang ổn định, an toàn. Tuy nhiên, các phim chiếu trên đài truyền hình, đặc biệt là dòng phim chính kịch, lại đòi hỏi diễn viên phải có sự đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng nhân vật, các minh tinh cũng không thể diễn một kiểu khoa trương làm lố mà cần sự tinh tế và trau chuốt biểu cảm. Do đó, Triệu Lộ Tư ngay lập tức bộc lộ sự yếu kém của mình. Diễn xuất của nữ diễn viên bị chê một màu. Theo Sohu, Hậu lãng là một bộ phim thuộc dòng phim chính kịch, đề tài y khoa, kể về những con người trẻ muốn học y học cổ truyền, chữa bệnh cứu người. Với một diễn viên xuất thân là ngôi sao mạng xã hội như Triệu Lộ Tư, đây là dự án quan trọng, có thể giúp cô tạo một bước tiến mới trong sự nghiệp, chứng minh khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư lại không phát huy tốt khả năng thể hiện của mình. Thậm chí, nữ diễn viên bị chê diễn xuất lố lăng, biểu cảm gây ức chế. Nữ diễn viên bị chê diễn xuất lố lăng, biểu cảm gây ức chế.

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