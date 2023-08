Triệu Lộ Tư bị chê một màu từ trong phim đến đời thực

Xuất hiện trong một sự kiện cho nhãn hàng do chính cô làm đại diện. Triệu Lộ Tư được đánh giá có tạo hình xinh đẹp, tuy nhiên so với những lần xuất hiện trước đây, cô liên tục bị đánh giá là một màu, an toàn.





Tạo hình Triệu Lộ Tư được đánh giá rất xinh đẹp nhưng lại an toàn.

Có ý kiến cho rằng trạng thái của Triệu Lộ Tư khá ổn, xinh xắn, ưa nhìn, make-up không còn bị lỗi giống như nhiều lần trước. Tuy nhiên, vài netizen lại cảm thấy phong cách của Triệu Lộ Tư lần này quá giống với lần tham dự hoạt động của thương hiệu vào năm ngoái, từ kiểu tóc, trang điểm, kiểu dáng váy, thứ khác biệt nhất có chăng chính là phụ kiện.