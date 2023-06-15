Triệu Lộ Tư bị chê một màu từ trong phim đến đời thực

Sao quốc tế 15/06/2023 10:45

Loạt tạo hình gần đây của Triệu Lộ Tư đều đẹp nhưng bị cho là hầu như tương tự nhau.

Xuất hiện trong một sự kiện cho nhãn hàng do chính cô làm đại diện. Triệu Lộ Tư được đánh giá có tạo hình xinh đẹp, tuy nhiên so với những lần xuất hiện trước đây, cô liên tục bị đánh giá là một màu, an toàn.

Triệu Lộ Tư bị chê một màu từ trong phim đến đời thực - Ảnh 1
 
Triệu Lộ Tư bị chê một màu từ trong phim đến đời thực - Ảnh 2
Tạo hình Triệu Lộ Tư được đánh giá rất xinh đẹp nhưng lại an toàn. 

Có ý kiến cho rằng trạng thái của Triệu Lộ Tư khá ổn, xinh xắn, ưa nhìn, make-up không còn bị lỗi giống như nhiều lần trước. Tuy nhiên, vài netizen lại cảm thấy phong cách của Triệu Lộ Tư lần này quá giống với lần tham dự hoạt động của thương hiệu vào năm ngoái, từ kiểu tóc, trang điểm, kiểu dáng váy, thứ khác biệt nhất có chăng chính là phụ kiện.

Triệu Lộ Tư bị chê một màu từ trong phim đến đời thực - Ảnh 3

Từ kiểu tóc, trang điểm, kiểu dáng váy đều không mấy khác biệt, thứ khác biệt nhất có chăng chính là phụ kiện.

 Theo dữ liệu phân tích của Sina, cuối năm 2022, Triệu Lộ Tư được đánh giá là một trong những tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 nổi bật nhất cùng với Ngu Thư Hân, Tống Tổ Nhi, Quan Hiểu Đồng... Nổi lên từ những bộ phim chiếu mạng, Triệu Lộ Tư có cách diễn nhí nhảnh, đáng yêu, từng được gọi là "Thánh nữ xuyên không". Xét về chỉ số truyền thông, Triệu Lộ Tư có ưu thế hơn các đồng nghiệp cùng lứa.

Triệu Lộ Tư bị chê một màu từ trong phim đến đời thực - Ảnh 4
 
Triệu Lộ Tư bị chê một màu từ trong phim đến đời thực - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư có phong độ thời trang ổn định, an toàn.

Tuy nhiên, các phim chiếu trên đài truyền hình, đặc biệt là dòng phim chính kịch, lại đòi hỏi diễn viên phải có sự đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng nhân vật, các minh tinh cũng không thể diễn một kiểu khoa trương làm lố mà cần sự tinh tế và trau chuốt biểu cảm. Do đó, Triệu Lộ Tư ngay lập tức bộc lộ sự yếu kém của mình.

Triệu Lộ Tư bị chê một màu từ trong phim đến đời thực - Ảnh 6
Diễn xuất của nữ diễn viên bị chê một màu. 

Theo Sohu, Hậu lãng là một bộ phim thuộc dòng phim chính kịch, đề tài y khoa, kể về những con người trẻ muốn học y học cổ truyền, chữa bệnh cứu người. Với một diễn viên xuất thân là ngôi sao mạng xã hội như Triệu Lộ Tư, đây là dự án quan trọng, có thể giúp cô tạo một bước tiến mới trong sự nghiệp, chứng minh khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư lại không phát huy tốt khả năng thể hiện của mình. Thậm chí, nữ diễn viên bị chê diễn xuất lố lăng, biểu cảm gây ức chế.

Triệu Lộ Tư bị chê một màu từ trong phim đến đời thực - Ảnh 7
Nữ diễn viên bị chê diễn xuất lố lăng, biểu cảm gây ức chế.
Trương Bá Chi 'đọ sắc' đàn em kém 18 tuổi Triệu Lộ Tư

Trương Bá Chi 'đọ sắc' đàn em kém 18 tuổi Triệu Lộ Tư

Cả 2 đã có màn đọ sắc khiến netizen thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư BVLGARI Sao cbiz Hậu Lãng hoa ngu

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi 'đọ sắc' đàn em kém 18 tuổi Triệu Lộ Tư

Trương Bá Chi 'đọ sắc' đàn em kém 18 tuổi Triệu Lộ Tư

Trần Đô Linh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư gặp nạn trên thảm đỏ vì làm 'phật lòng' stylist?

Trần Đô Linh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư gặp nạn trên thảm đỏ vì làm 'phật lòng' stylist?

Đụng độ trang phục với Triệu Lộ Tư, Dương Tử mới mẻ nhưng vẫn thua đau

Đụng độ trang phục với Triệu Lộ Tư, Dương Tử mới mẻ nhưng vẫn thua đau

Hậu Lãng xứng danh 'rác phẩm' 2023, kết thúc phim nhưng Triệu Lộ Tư vẫn còn bị mắng

Hậu Lãng xứng danh 'rác phẩm' 2023, kết thúc phim nhưng Triệu Lộ Tư vẫn còn bị mắng

Triệu Lộ Tư gặp bất lợi sau 'Hậu Lãng': Dự án phim mới sẽ không được đánh giá cao?

Triệu Lộ Tư gặp bất lợi sau 'Hậu Lãng': Dự án phim mới sẽ không được đánh giá cao?

Triệu Lộ Tư công khai không đóng thể loại chính kịch, ngầm ám chỉ 'chị đại' của màn ảnh Hoa ngữ

Triệu Lộ Tư công khai không đóng thể loại chính kịch, ngầm ám chỉ 'chị đại' của màn ảnh Hoa ngữ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu